Profesor agredió alumno tras hacer comentarios sexuales sobre su madre

Un hecho de violencia infantil se presentó dentro de una escuela secundaria de Georgia en Estados Unidos, en donde un profesor de deportes y entrenador de fútbol, agredió verbal y fisicamente a uno de sus estudiantes, un menor de edad de tan solo 11 años de edad, a quien además de golpear, le hizo comentarios groseros sobre su madre, así lo informó The New York Post.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 6 de diciembre de 2024, cuando el profesor identificado como BeTreylin Elder comenzó a agredir al niño de 11 años de edad, llamado TJ, dentro del aula de clase de la secundaria DeRenne en Savannah, ante la mirada de sus demás compañeros de clase. Todo quedó grabado en video.

De acuerdo con el medio Actualidad.rt.com, todo sucedió cuando el profesor BeTreylin Elder, encargado del salón de clases ese día, comenzó a hacer comentarios sexuales, en contra de la madre de TJ, ante esta situación, el menor se levantó de su puesto, y se acercó al profesor, para que dejara de insultar a su mamá.

Tras esto, en las imágenes de video, se ve como el maestro BeTreylin Elder, tomó de la camisa al alumno y lo arrojó enérgicamente contra los escritorios del salón de clases, ante la mirada de los demás estudiantes. Además, BeTreylin Elder levantó al estudiante del suelo y lo arrojó sin esfuerzo a un puesto cerca de otros estudiantes, y cuando TJ intentó levantarse del suelo, BeTreylin Elder se paró directamente sobre él.

BeTreylin Elder, 28, a now former teacher and football coach at DeRenne Middle School in Savannah, Georgia, was caught… Publicado por Stuart Kent Smith en Miércoles, 11 de diciembre de 2024

El video, llegó hasta las manos de la madre de TJ, Che’Nelle Russell, quien dijo a WTOC, que esa misma tarde fue llamada por un altercado que había vivido su hijo con un profesor.

“Me dijeron que había dicho algunas palabras que no eran apropiadas para TJ y que había hecho algunos comentarios sobre mí y que mi hijo no estaba contento con eso”, dijo Che’Nelle Russell. “Desde ese momento, lo agarraron y lo arrojaron al suelo como si nada. Siento que me han fallado, me han defraudado. Es desgarrador, provoca una falta de confianza en el sistema escolar. Hay que hacer algo”, añadió la madre del menor.

Como consecuencia de la brutal agresión, TJ sufrió una conmoción cerebral y múltiples hematomas y fue llevado a la sala de emergencias de la escuela. En cuanto al profesor, BeTreylin Elder presentó su renuncia al distrito escolar durante ese fin de semana.

“Él debe ir a la cárcel. Le hizo daño a mi hijo. Me parte el corazón porque yo no le haría eso a mi hijo. Su padre no le haría eso a él. Así que el hecho de que él haya tomado la iniciativa de hacer eso es repugnante”, dijo Che’Nelle Russell, quien además aseguró que no conocía a BeTreylin Elder.

Finalmente, el sistema de escuelas públicas del condado de Savannah Chatham declaró que el profesor de fútbol BeTreylin Elder, fue reasignado en una “ubicación alternativa” para que no tuviera contacto con los estudiantes, pero luego su renuncia fue aceptada, según WTOC.com.

LEER MÁS: TikToker robó en Target y fue arrestada por el video que ella misma publicó