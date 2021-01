Foto de Bernie Sanders durante Inauguración se convierte en sensación viral. Mira por qué.

Bernie Sanders usó sus icónicos guantes y un abrigo informal para la ceremonia de inauguración de Joe Biden y Kamala Harris en Washington, D.C., robándose la atención de todos en las redes sociales. Una foto de él practicando un ferviente distanciamiento social en sus guantes se convirtió en tendencia en Twitter durante la inauguración, y algunos incluso convirtieron la foto en un meme. Otros notaron que uso la misma chaqueta de su meme anterior “Estoy preguntando una vez más”.

La foto de los guantes de Bernie Sanders se convirtió en un meme

Vulture compartió un tuit sobre la pose, que rápidamente recibió cientos de respuestas y miles de retuits.

The pose. The mittens. The social distance. pic.twitter.com/kwHH7AzZY8 — Vulture (@vulture) January 20, 2021

Alguien bromeó: “Parece que está de paso porque tiene que llegar a otro lugar. #BernieSanders”

Otros tomaron la foto y la convirtieron en un meme. Uno de los memes hizo referencia al rumor de que podría ser presidente del Comité de Presupuesto.

Otra persona convirtió la foto en una portada de revista Vogue.

Aquí hay otra foto que está circulando:

Otra persona bromeó: “Parece que la mamá de Bernie lo acaba de mandó a hacer recados mientras él estaba en medio de una película”.

bernie looks like his mom just made him go run errands while he was in the middle of a movie pic.twitter.com/k45hiAZkbN — Colleen (@Coll3enG) January 20, 2021

Es un “verdadero hombre del pueblo”, tuiteó otra persona.

Bernie is a true man of the people pic.twitter.com/XZHtqWFcYA — Shelby (@Lefty_Mind) January 20, 2021

Entertainment Tonight informó que Sanders se tomó una selfie y quieren verla.

Otra persona tuiteó: “Amo a este hombre”.

Otro escribió: “Me encanta lo mucho que Bernie Sanders se parece un espectador donde quiera que vaya”.

i just love how much bernie sanders looks like a bystander wherever he goes pic.twitter.com/nIJfdWb2W6 — john rose (@johnrose_VA) January 20, 2021

Otros comentaron que se sienten exactamente igual que Sanders mientras ven la inauguración.

Vanessa Friedman de The New York Times imploró a los espectadores que no se olvidaran de los guantes de Sanders mientras hablaban de la moda de la inauguración.

In all the inauguration fashion news, let us not overlook Senator Bernie Sanders’ mittens pic.twitter.com/BlZivZ8cMP — Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2021

La chaqueta que usaba es la misma de su meme “Una vez más pregunto”

Cabe señalar que su chaqueta es la misma de su popular meme ” Una vez más pregunto”.

Wait, is Bernie is wearing the same jacket from his meme at the inauguration? pic.twitter.com/q0DtVNpZbB — Alan Johnson (@TheAlanJohnson) January 20, 2021

Sus guantes son icónicos

Here you go 💕 The best, the only, @BernieSanders and his mittens! pic.twitter.com/qCZY7sswEh — Ivan 🌹 BLACKLIVESMATTER (@vaniababiy) January 20, 2021

Sanders prestó esos guantes o un par similar a una mujer que tenía frío cuando estaba de gira por Pittsburgh mientras hacía campaña. Alex Cutler de UPMC estaba mostrando a Sanders, hablando de las dificultades que enfrentan las mujeres negras en Pittsburgh. Hacía mucho frío mientras esperaban el autobús y ella mencionó que tenía las manos frías. Entonces Sanders le prestó sus guantes, según informes en línea.

La historia fue publicada originalmente el 14 de diciembre de 2019 por Lisa Frank en Facebook. Frank es vicepresidente ejecutiva de SEIU Healthcare. Ella escribió en ese momento: “Alex Cutler, una trabajadora de nutrición en UPMC, andaba con Bernie hoy, asegurándose de que comprenda qué hace que Pittsburgh sea la peor ciudad para las mujeres negras. Estaban esperando el autobús, que estaba retrasado. Alex dice que tiene las manos frías. Bernie le da sus guantes. #hospitalworkersrising”

Los guantes fueron diseñadas por Jen Ellis, maestra en Essex Junction, Vermont. Ella le dio los guantes hace más de dos años, informó Ruby Cramer de Buzzfeed News. Están hechos de suéteres de lana reutilizados y el forro polar está hecho de botellas de plástico recicladas.

Bernie’s mittens are made by Jen Ellis, a teacher from Essex Junction, Vt. She gave them to him 2+ years ago and was surprised when he began wearing them on the campaign trail. They are made from repurposed wool sweaters and lined with fleece made from recycled plastic bottles. pic.twitter.com/ErLr29lY2t — Ruby Cramer (@rubycramer) January 20, 2021

