¿Responderá Bernie Sanders al discurso de Joe Biden ante el Congreso?

Históricamente, el senador Bernie Sanders ha pronunciado un discurso en respuesta al Estado de la Unión. Pero, ¿pronunciará un discurso en respuesta al primer discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso? En el momento de esta publicación, Sanders no ha anunciado ningún plan para pronunciar un discurso. Sin embargo, otro grupo progresista ha dicho que lo hará.

Históricamente Bernie Sanders ha dado respuesta a los discursos de Trump

En el pasado, Bernie Sanders ha pronunciado su propio discurso en respuesta a los discursos del Estado de la Unión de Donald Trump, incluso si él no era la persona designada para dar la respuesta oficial de los demócratas al Estado de la Unión.

El discurso de Joe Biden será este miércoles 28 de abril y es técnicamente el mismo que el del Estado de la Unión, pero en el primer año de un presidente simplemente se lo conoce como un discurso en una sesión conjunta del Congreso.

En el momento de la publicación de este artículo, Sanders no ha dado indicios de que planea dar una respuesta este año.

The Hill informó que Sanders actualmente no está listo para dar ningún tipo de respuesta al discurso de Joe Biden este año.

Sanders respondió a los discursos de Donald Trump en el año 2018, 2019 y 2020. En 2019, hubo cierta controversia porque su discurso siguió a la respuesta oficial del DNC de Stacey Abrams. Incluso circuló información errónea de que el discurso de Sanders comenzó al mismo tiempo, pero no comenzó hasta que terminó el discurso de Abrams.

En 2020, Sanders se saltó el Estado de la Unión para organizar un mitin y pronunció su respuesta al discurso de Trump. Su discurso comenzó poco después de la respuesta de los demócratas. Se aseguró de esperar para comenzar su discurso hasta que el discurso de los demócratas terminara antes de comenzar el suyo.

El Partido de las Familias Trabajadoras darán una respuesta este año

Este año, los progresistas darán una respuesta al discurso de Joe Biden a través del Partido de las Familias Trabajadoras, informó NBC News. El representante Jamaal Bowman hablará en nombre del grupo después del discurso de Biden.

Bowman dijo sobre el discurso: “Es un acto de equilibrio. Ya ha hecho muchas cosas que me encantan. Y también va a decir muchas cosas que me gustan. Pero si cedemos, no significa que lo que ha estado sucediendo hasta ahora vaya a continuar. Es importante para nosotros, como progresistas, seguir presionando y seguir organizándonos”.

Es un poco inusual que alguien del mismo partido de una respuesta, informó NBC News. El Partido de las Familias Trabajadoras también había respondido anteriormente a los discursos de Donald Trump.

Bowman y 40 de sus colegas escribieron una carta a Biden pidiendo al Departamento de Justicia que reabriera una investigación de derechos civiles sobre la muerte de Tamir Rice, luego de la condena de Derek Chauvin, señaló el sitio web de Bowman. El Departamento de Justicia de Trump había cerrado la investigación en diciembre de 2020, diciendo que no había pruebas suficientes para demostrar que los agentes habían obstruido la justicia o que se violaron los derechos constitucionales de Rice. Rice fue asesinado a tiros por la policía en noviembre de 2014. Tenía 12 años y estaba jugando con una pistola de perdigones de juguete cerca de un patio de recreo y recibió un disparo a los dos segundos de la llegada de los agentes.

