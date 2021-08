Hombre de Florida mata a tiros a su novia frente a los dos hijos: Benjamin Williams

Joana Peca, una mujer de 27 años de St. Petersburg, Florida, fue hallada muerta el pasado sábado 31 de julio dentro de su automóvil y junto a sus dos pequeños hijos, quienes salieron ilesos del ataque por el cual las autoridades buscan intensamente a Benjamin Williams, principal sospechoso del asesinato.

Según el comunicado inicial del Departamento de Policía de St. Petersburg, todo ocurrió “cerca de las 5:30 pm del sábado, 31 de julio, 2021. m, Joana Peca, de 27 años, fue asesinada a tiros frente a sus dos pequeños hijos, dentro de un vehículo en la cuadra 100 de St. S. al 60”, a la altura del cementerio Woodlawn Memorial Gardens.

El NY Post precisa que Peca recibió varios disparos en la cara, y fue hallada muerta en su automóvil. Su hijo mayor estaba en el asiento trasero durante el tiroteo, dijeron las autoridades.

“Los niños salieron ilesos pero aterrorizados por lo que acababa de suceder”, dijo Sandra Bentil, portavoz del Departamento de Policía de St.Petersburg, según WTVT.





Respecto a la salud de los menores, Bentil lamentó: “Esta noche, dos niños pequeños se van a acostar sin su madre, y realmente nos gustaría que se hiciera justicia para los responsables, la persona o las personas responsables de su muerte”.

Spectrum News habló con la hermana de Peca, que vive en Italia, y dijo que no tiene idea de quién podría haberle hecho esto.

La Policía de St. Petersburg busca a Benjamin Williams, a quien calificaron como “armado y peligroso”

Por su parte, The Tampa Bay Times reporta que Benjamin Robert Williams, de 38 años y también conocido como “Bambi” y actual pareja de la víctima, es sospechoso del asesinato.

El mismo medio informa que Williams, quien estaba involucrado en una relación romántica con Penca en ese momento, está vinculado a “varias” investigaciones de homicidio abiertas.

Se ofrece una recompensa de hasta 5 mil dólares por información que conduzca al arresto de Williams, indica el aviso policial publicado este lunes.

Según describe la Policía de St. Petersburg, Williams está “armado” y es “peligroso”.

Dolor de amigos y familiares de Peca por su inesperada muerte

Según releva Newsweek, los perfiles de Facebook aparentemente asociados con Peca la identifican como residente de San Petersburgo y de Albania.

“Estoy tan dolida, Joana Peca, maldita nena, fuiste de verdad, esto no está bien, orando por tu mamá, eras su mundo”, escribió Dolli Bijoux en Facebook.

Aimee Marie, en tanto, escribió: “Orando por la familia, especialmente por los 2 niños que tuvieron que presenciar la muerte de su madre”.

