Despiden a un trabajador de Trader’s Joe por cuestionar sus políticas contra el coronavirus

Ben Bonnema es un escritor de teatro musical que dice que fue despedido por Trader Joe’s después de plantear preocupaciones sobre la seguridad en relación al COVID-19 en una carta al director ejecutivo de la cadena de supermercados. Bonnema, que trabajaba en la tienda 545 de Trader Joe en el Upper West Side de Manhattan, publicó la carta en Twitter el 26 de febrero después de ser despedido y rápidamente se volvió viral. Bonnema dice que los gerentes de la tienda de la ciudad de Nueva York lo despidieron porque dijeron que no “comparte los valores de la empresa”.

Bonnema, de 32 años, tuiteó el 26 de febrero: “Trader Joe’s acaba de despedirme por enviar esta carta al director general, diciendo que no comparto los valores de la empresa. ¿Supongo que defender un lugar de trabajo más seguro no es un valor de la empresa?” Bonnema agregó una captura de pantalla de la carta que envió al CEO de Trader Joe’s, Dan Bane pidiendo mayores medidas de seguridad de COVID-19 allí. La carta cita un informe enviado por una docena de científicos a la administración Biden pidiendo mejores estándares de aire en los lugares de trabajo.

Trader Joe’s proporcionó una declaración a The Gothamist poniendo en duda la declaración de Bonnema de que fue despedido por hablar sobre los problemas de COVID-19. La declaración del portavoz de la compañía, Kenya Friend-Daniel, dice: “Nada es más importante en Trader Joe’s que la seguridad de nuestros empleados y clientes. Durante su breve permanencia en Trader Joe’s, las sugerencias de este empleado se abordaron de manera adecuada. Nunca hemos despedido a ningún empleado ni lo haríamos nunca por plantear problemas de seguridad”.

Esto es lo que necesita saber sobre Ben Bonnema y lo que dice que provocó su despido:

trader joe's just fired me for sending this letter to the ceo, saying i don't share the company values. i guess advocating for a safer workplace isn't a company value? pic.twitter.com/3TKi5B8HSJ

— Ben Bonnema (@BenBonnema) February 26, 2021