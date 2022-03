Una bebé y su mamá mueren en voraz incendio en una casa en Nueva York

Informes del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York reportaron un voraz incendio en el condado de Brooklyn, que tuvo lugar el martes en la mañana, y que terminó con un desgarrador saldo: una bebé y su madre muertas.

Así lo reportó el periódico El Diario NY, donde se aseguró que hacia las 9:49 de la mañana, más de 60 socorristas y oficiales del NYFD acudieron al área de Agate Court cerca de Atlantic Ave. en el barrio Bedford-Stuyvesant a intentar apagar el masivo fuego.

El citado medio informó que aunque los bomberos intentaron apagar rápidamente el incendio, ya cuando lo hicieron era demasiado tarde para la madre y su bebé.

A mother and daughter died Tuesday morning following a fire in Brooklyn. https://t.co/k8xg8a1YH8 — 48 Hours (@48hours) March 2, 2022

El Departamento de Bomberos aseguró que el incendio comenzó al interior del apartamento que tenía la víctima en el segundo piso de la casa.

Las autoridades no reportaron la identidad de la madre muerta ni la de su hijita, pero aseguraron que se trataba de una mujer de 22 años y una bebé de 1 año.

FDNY: Short in electrical wiring caused fatal fire in Brooklyn Officials say a short in electrical wiring caused a fire that killed a young woman and her daughter in Brooklyn.

Tras ser rescatadas en estado inconsciente del inmueble, tanto la madre como su niña fueron socorridas y trasladadas de emergencia al Interfaith Medical Center, donde los médicos ya no pudieron hacer nada para salvarlas.

El citado noticiero agregó que además de las dos víctimas, el hecho dejó a una tercera personas con serias heridas.

Los Bomberos aseguraron que tras el arduo trabajo de los socorristas, lograron controlar el incendio tras casi tres horas, antes del medio día.

Aunque la investigación sobre el incendio sigue siendo materia de investigación, informaciones preliminares señalan que la posible casa del fuego habría sido un asunto eléctrico con un cable.

A comienzos del año, otro voraz incendio en el condado de El Bronx dejó 17 ví©timas, entre ellos un niño.