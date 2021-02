Hombre en Luisiana contrata a dos sicarios para matar a una víctima de violación

Dos mujeres murieron tiroteadas en Luisiana el 13 de enero en un asesinato a sueldo para silenciar a una víctima de violación, dijo la policía, aunque ninguna de las dos víctimas del asesinato era el objetivo previsto del complot. En un comunicado de prensa emitido el 1 de febrero, la Oficina del Sheriff de Terrebonne Parish anunció que Beaux Cormier, quien había sido arrestado previamente por violación en tercer grado de su sobrina, contrató a dos de sus amigos para intentar asesinar a la víctima de la violación.

La oficina del sheriff declaró que una víctima de asesinato, la hermana de Cormier, Brittany, fue “asesinada como resultado de decirle al tirador que en realidad era la víctima de violación, lo que probablemente salvó la vida de la víctima de violación real”. La otra víctima, Hope Nettleton, estaba en aquel momento con Brittany en su casa y recibió un disparo mortal después de intentar luchar contra el tirador, dijeron las autoridades.

Cormier y los dos hombres que contrató, Andrew Eskine y Dalvin Wilson, están bajo custodia y los tres han sido acusados ​​de dos cargos de asesinato en primer grado, según los registros de la cárcel.

“Brittany Cormier [told] the shooter she’s the rape victim, accepting her fate to save the life of the actual victim"https://t.co/f9uLl5hb5S

