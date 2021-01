[VIDEO] Mientras Biden firmaba una ley histórica, sus perros lo sorprendieron

Los perros del presidente Joe Biden se escucharon ladrar de fondo cuando firmó una orden ejecutiva el lunes 25 de enero de 2021. Sus perros se habían mudado recientemente a la Casa Blanca y estaban explorando los terrenos cuando los reporteros los escucharon de fondo mientras él firmaba una orden ejecutiva que revirtió la prohibición de que las personas transgénero sirvan en el ejército. Mira el video del momento a continuación.

Al final de la conferencia de prensa de Biden donde firmó una orden ejecutiva el lunes, los reporteros pudieron escuchar a sus dos perros ladrando de fondo.

Biden acababa de firmar una orden ejecutiva que levantaba la prohibición de que las personas transgénero sirvieran en el ejército, informó JM Rieger de The Washington Post. Cuando terminó de firmar su orden ejecutiva y se puso de pie, los reporteros pudieron escuchar a sus perros ladrar afuera.

President Biden’s dogs Champ and Major can be heard barking outside after Biden signs an executive order lifting a ban on transgender people serving in the military pic.twitter.com/O0Lur6amga

El expresidente Donald Trump no tuvo mascotas durante los cuatro años que estuvo en la Casa Blanca.

Los Biden tienen dos perros: Champ y Major.

Champ and Major Biden have moved into their new home! The First Lady’s office passes along:

“Champ is enjoying his new dog bed by the fireplace and Major loved running around on the South Lawn.” pic.twitter.com/RsDOhrnIyn

— Weijia Jiang (@weijia) January 25, 2021