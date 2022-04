Bayern Múnich vs Borussia Dortmund: Hora y cómo ver el livestream

El Bayern Múnich está a una victoria de ganar su décima corona consecutiva de la Bundesliga y están listos para alcanzarla contra sus grandes rivales, el Borussia Dortmund. Victoria en el Allianz Arena en el gran duelo del fútbol alemán.

Previa de Bayern vs Dortmund

Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual en la Bundesliga durante la última década. Para el Bayern, su dominio permaneció intacto ya que se enfrentan al único equipo que ha estado cerca de terminar con su dominio en la cima de la tabla durante ese tiempo.

La victoria ante el Arminia Bielefeld alejó al Bayern a nueve puntos de su más cercano perseguidor, lo que colocó a Julian Nagelsmann a las puertas de conquistar su primer título de liga.

Sin embargo, la gran noticia de la semana fue el futuro de Robert Lewandowski con los campeones alemanes. Mucho se especuló con respecto a una posible llegada a Barcelona.

Dicho esto, los bávaros no fueron el equipo más sólido este año ya que las lesiones los afectaron. También hubo algunos jugadores que tuvieron un desempeño inferior esta temporada, como el defensor francés Dayot Upamecano.

Tanto Kingsley Coman como Lucas Hernández deberían regresar este fin de semana. La vuelta de estos dos a la alineación dejaría a Marcel Sabitzer en el banquillo junto a Leroy Sané.

Dos jugadores que estarán fuera este fin de semana serán Corentin Tolisso (tendón de la corva) y Bouna Sarr (rodilla).

El Dortmund busca acabar con una racha de siete derrotas seguidas ante su eterno rival. Parte de sus defectos incluyen la falta de estabilidad defensiva y la consistencia requerida para poder competir por el título de liga. Tuvo varias oportunidades de destronar al Bayern a lo largo de la temporada pero su juego errático esta temporada se lo impidió.

Marco Rose llega a este partido con varias ausencias partiendo desde atrás. El portero titular Gregor Kobel está fuera debido a una lesión en el tobillo junto con el veterano central Mats Hummel.

Sin embargo, estos dos son el menor de sus problemas desde su eliminación de la Europa League a manos del Rangers.

Quedan descartados Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Giovanni Reyna, Steffen Tigges y Axel Witsel. Hay que añadir el hecho de que Donyell Malen y Thorgan Hazard están catalogados como dudosos.

Bayern Munich alineación probable: Manuel Neuer; Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, Lucas Hernández, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Thomas Müller, Kingsley Coman; Robert Lewandowski

Borussia Dortmund alineación probable: Marwin Hitz; Marin Pongracic, Manuel Akanji, Dan-Axel Zagadou; Marius Wolf, Jude Bellingham, Emre Can, Raphael Guerreiro; Julian Brandt, Marco Reus; Erling Haaland

