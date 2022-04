Leyenda de los Lakers pide cifra astronómica para entrenar al equipo: ¿Quién es?

El equipo de Los Angeles Lakers necesitan un nuevo entrenador en jefe después de despedir a Frank Vogel y uno de los mejores jugadores en la historia de la franquicia está dispuesto a aceptar el puesto por 100 millones de dólares.

Shaquille O’Neal, quien ganó tres campeonatos con los Lakers, dijo que, si el equipo le ofrece un contrato de cuatro años por 100 millones de dólares, dejará su trabajo en TNT para ser el entrenador de LeBron James y Anthony Davis.

“Si los Lakers me ofrecen $25 millones al año por cuatro años, entrenaré a los Lakers”, dijo O’Neal en The Big Podcast with Shaq. “Necesito un contrato de cuatro años. Los entrenaré ahora mismo”.

El 17 de abril, el rapero Master P le dijo a TMZ que quiere entrenar a los Lakers y contratar a O’Neal como uno de sus asistentes: “Contrátenme. Puedo ayudarnos a conseguir algunas victorias, campeonatos. … Al menos denme una oportunidad. Traeré algunos entrenadores asistentes conmigo. Shaq, John Lucas. No sé si Shaq querría hacer eso, pero si es el caso, podríamos tomar el control. No puedo volver a ver otro equipo así”.

O’Neal jugó con LeBron en los Cleveland Cavaliers en 2009-10. El miembro del Salón de la Fama criticó al equipo de los Lakers de este año ya que el equipo tuvo un registro de 33-49 y se perdió los playoffs a pesar de tener a LeBron, Davis y Russell Westbrook.

O’Neal: LeBron y Davis deberían ser los únicos jugadores en volver del equipo de este año

O’Neal le dijo a Joe Musso de CBS Sports en abril que los Lakers solo deberían traer de regreso a LeBron y Davis del equipo de este año. El Diesel instó al LakeShow a volverse más joven y más atlético.

“Tenemos que deshacernos de los contratos que vencen, tenemos que deshacernos de los proyectos que no funcionaron y tenemos que tratar de volvernos más jóvenes y atléticos alrededor de LeBron”, dijo O’Neal. “Porque en papel, cuando firmaron contrato era como, ‘Ooh Westbrook, ooh esto (y) aquello’. Pero la edad es un factor. AD estuvo lesionado todo el año. Creo que jugó anoche, pero tengo que mantenerlo sano. Así que aún me quedaría con LeBron y AD y probablemente me desharía de todo el resto”.

LeBron, Davis, Westbrook, Talen-Horton Tucker, Kendrick Nunn, Stanley Johnson, Wenyen Gabriel y Austin Reaves son los únicos jugadores de los Lakers con contrato para la próxima temporada. Westbrook tiene una opción de jugador valorada en $47,063,478 y se espera que la active ya que no obtendrá ese tipo de dinero en el mercado después de haber tenido un difícil 2021-22.

Sin embargo, como dijo O’Neal, los Lakers necesitan, y probablemente lo hagan, deshacerse de Westbrook.

El próximo entrenador de los Lakers no debe tener a Westbrook en el equipo

Westbrook demostró no encajar bien junto a LeBron y Davis, ya que no puede lanzar tiros en salto y pierde el balón con frecuencia. El ex MVP de la liga disparó un 29,8% en tiros de tres y cometió 295 pérdidas de balón en 78 juegos.

Según Adrian Wojnarowski, de ESPN, se espera que la búsqueda del reemplazo de Vogel por parte de los Lakers sea extensa y prolongada. Quienquiera que se quede con el puesto no puede tener a Westbrook como base titular, ya que el All-Star no es un jugador ganador en esta etapa de su carrera. Westbrook tuvo un más-menos de –211 esta temporada y lanzó una diatriba durante su entrevista al final de la temporada en la cual criticó a la organización de los Lakers.

“Cuando llegué aquí por primera vez, desafortunadamente, la gente inventa historias de quién soy, qué hago y en qué creo que simplemente no son ciertas”, dijo Westbrook. “Siempre tengo que volver a mostrar mi valor, año tras año, lo que para mí es realmente injusto. No hay ninguna razón para que yo tenga que hacer eso. Entonces, cuando llegué aquí por primera vez, sentí que nunca tuve una oportunidad justa de ser quien necesitaba ser para ayudar a este equipo”.

