¿Por qué las banderas en EEUU están a media asta el miercoles 7 de Abril?

¿Por qué las banderas están a media asta el miércoles 7 de abril? Aunque las banderas han estado a media asta a nivel nacional desde finales de la semana pasada, el aviso de media asta de hoy tiene un propósito diferente. El presidente Joe Biden emitió una proclamación nacional para dejar las banderas a media asta el 7 de abril en memoria del congresista estadounidense Alcee Hastings. El orden dura hasta el atardecer de hoy. Además del orden nacional de Biden, varios estados tienen sus propias proclamaciones para hoy. Aquí hay un vistazo a las personas que están siendo honradas en todo el país.

Las banderas están a media asta en recuerdo del congresista estadounidense Alcee Hastings

The U.S. flag is to be lowered to half staff immediately until sunset April 7 to honor the life of U.S. Rep. Alcee Hastings of Florida. pic.twitter.com/txO4oDI3sN — The American Legion (@AmericanLegion) April 6, 2021

La American Legion y FlagsExpress informaron que Biden ordenó que todas las banderas estadounidenses permanezcan a media asta hasta la puesta del sol el 7 de abril en honor al congresista Alcee Hastings, quien murió el 6 de abril.

Hastings murió a la edad de 84 años durante su decimoquinto mandato en el Congreso, informó NBC News. En 2019, compartió que le diagnosticaron cáncer de páncreas y estaba en tratamiento. Representó al Distrito 20 del Congreso de Florida.

Biden dijo en un comunicado sobre la muerte de Hastings:

Tuve el privilegio de conocer a Alcee Hastings durante los años en que sirvió en la Cámara de Representantes y serví en el Senado de los Estados Unidos y luego como vicepresidente. Lo admiraba mucho por su singular sentido del humor, y por decir siempre la verdad sin rodeos y sin reservas. Un abogado pionero que creció en Jim Crow South, Alcee fue franco porque le apasionaba ayudar a nuestra nación a cumplir su promesa completa para todos los estadounidenses. Fue una pasión que forjó como abogado pionero de los derechos civiles en la década de 1960, luchando incansablemente para eliminar la segregación de hoteles, restaurantes y espacios públicos en el sur de Florida: un espíritu pionero para defender lo que es correcto que lo guió a lo largo de su vida. A lo largo de su larga carrera en el servicio público, Alcee siempre se puso de pie para luchar por la igualdad y siempre se mostró a favor de los trabajadores que representaba. E incluso en su batalla final contra el cáncer, simplemente nunca se rindió. Jill y yo nos entristece saber de su fallecimiento. Que Dios bendiga a Alcee Hastings y su familia.

Este aviso de media asta viene después de la conclusión de un aviso nacional de medio asta anterior que se desarrolló del 2 al 6 de abril de 2021. Este aviso se emitió en memoria de las víctimas del ataque al Capitolio del Estado de EE. UU. El 2 de abril. William “Billy ”Evans murió en el ataque a la barricada norte y otro oficial resultó herido. Era miembro de la unidad de socorristas y murió después de que el sospechoso embistió con su automóvil a dos oficiales al chocar contra la barricada norte. Los oficiales se enfrentaron al sospechoso cuando salió de su vehículo con un cuchillo en la mano. El sospechoso recibió un disparo y también murió.

Los estados también están bajando sus banderas en honor a otros que han muerto

Algunos estados tienen sus propias proclamas para recordar a los que han muerto.

En Illinois, el gobernador JB Pritzker promulgó una proclamación a media asta en abril de 2020 para los residentes de Illinois que murieron a causa del COVID-19. Esta proclamación está vigente hasta el 17 de abril de 2021, según un comunicado de prensa.

La proclamación dice: “El Departamento de Servicios de Administración Central ha recibido una notificación del gobernador JB Pritzker de que todas las personas o entidades cubiertas por la Ley de exhibición de banderas de Illinois deben ondear las banderas a media asta en honor y recuerdo de: Todos los que han fallecido de COVID-19 en la Tierra de Lincoln. Por favor, baje inmediatamente las banderas de los Estados Unidos y las banderas estatales en todos los edificios ocupados por el personal de su agencia”.

It is with great sadness Acting Superintendent Bruen announces the line of duty death of Trooper Joseph Gallagher. Trooper Gallagher passed on March 26, 2021, three years after he was struck by a vehicle on duty.

He is survived by his wife, two children, parents and siblings. pic.twitter.com/M5jvP3uzPs — NewYorkStatePolice (@nyspolice) March 27, 2021

En Nueva York, se ha implementado una orden de medio personal para los edificios del gobierno estatal desde el 28 de marzo y durará hasta el atardecer de hoy. La orden del gobernador Andrew M. Cuomo honra al policía del estado de Nueva York Joseph Gallagher. Gallagher murió a causa de las lesiones que sufrió hace tres años cuando estaba ayudando a un automovilista mientras estaba de servicio. Su cuerpo fue escoltado desde Long Island a su casa de Buffalo y su funeral es hoy, informó My Twin Tiers. Deja una esposa y dos hijos.

En Pensilvania, existe una orden de bandera desde el 7 de abril de 2020. Está vigente por un período de tiempo indefinido e incluye instalaciones del Estado Libre Asociado, terrenos públicos y edificios públicos. La orden durará hasta que termine la pandemia.

El gobernador Tom Wolf dijo al emitir la orden:

Ya hemos perdido amigos, padres, abuelos y hermanos. Hemos perdido a los socorristas. Hemos perdido miembros de la comunidad. Cada uno de estos habitantes de Pensilvania es insustituible. Cada uno merece ser honrado individualmente por sus contribuciones a nuestra mancomunidad, pero esta cruel enfermedad no nos dará un respiro para lamentarnos. Este virus nos impide honrar a los muertos en las reuniones tradicionales. No podemos tener funerales, velatorios o sentar shivá. Espero que este descenso de la bandera brinde algún consuelo a las familias y amigos en duelo. Y espero que sirva como recordatorio de la razón de los sacrificios que los residentes de Pensilvania están haciendo para ayudar a su comunidad a sobrevivir a esta crisis.

Las tradiciones de la bandera a media asta

Es una costumbre mostrar la bandera estadounidense solo desde el amanecer hasta el atardecer, a menos que la bandera esté bien iluminada durante la noche. En esos casos, la bandera puede mostrarse las 24 horas del día. Varios días festivos exigen que las banderas de los EE. UU. Se reduzcan a media asta cada año. Además, el presidente de los Estados Unidos puede ordenar una proclama para que las banderas ondeen a media asta cuando muere alguien destacado o cuando hay una tragedia nacional. Los gobernadores estatales también pueden pedir que las banderas nacionales ondeen a media asta en su estado cuando muere un funcionario del gobierno actual o anterior.

Si se está preguntando acerca de los términos media asta versus media asta, en los Estados Unidos, la media asta se refiere a las banderas que se bajan en un barco, mientras que la media asta se refiere a un poste en el suelo o un edificio, según The Naval History and Heritage Command’s blog The Sextant. Sin embargo, fuera de los Estados Unidos, el término más comúnmente utilizado es en realidad media asta, según The Sextant. Los términos tienden a usarse indistintamente en la lengua vernácula común.

