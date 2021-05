Parque expulsa a madre de Oklahoma por vestir pantalones cortos: [VIDEO]

Bailey Breedlove, una madre de Oklahoma, afirma que fue expulsada del parque de diversiones Six Flags, en Oklahoma City, por usar pantalones cortos demasiado cortos, y lo capturó en un video de TikTok que también publicó en Facebook.

Bailey Breedlove escribió sobre el incidente en su cuenta de Facebook. En una actualización, Breedlove comentó: “Actualización: hemos hablado con el capitán del departamento de policía de Oklahoma y nos aseguró que este NO era un oficial de policía de la ciudad de Oklahoma”. La joven madre vive en Durango, Colorado, según su página de Facebook.

Six Flags tiene una historia diferente, diciendo que Breedlove no fue expulsada por sus pantalones cortos sino por su comportamiento hacia los guardias, según el Fort Worth Star-Telegram. Sin embargo, el parque de diversiones admitió que se le acercó primero porque sus pantalones cortos mostraban parte de sus nalgas y le dieron la oportunidad de cambiarse o cubrirse.

Breedlove dice en la publicación que es autista. Su publicación está fechada el 2 de mayo de 2021.

Esto es lo que debes saber:

“Esta fue mi experiencia en Six Flags”, comenzó Breedlove en su publicación. “Intento al menos recuperar mi dinero y que todos conozcan sus ‘políticas'”.

Luego escribió una extensa descripción, en forma de carta, al popular parque de diversiones. Ella escribió:

Hola. Estuve en tu parque el 30/4/21. Mi experiencia allí fue traumática. Compré boletos y estacionamiento vía online, lo cual fue mucho dinero. Mi familia y yo fuimos bienvenidos a su parque a las 5 pm. Nos estábamos divirtiendo, disfrutando de los paseos y gastando dinero en lo que pensamos que iba a ser un gran lugar de vacaciones en la ciudad de Oklahoma. Alrededor de las 7 pm, una oficial de policía del parque le gritó a mi hija por rodar colina abajo sobre sus talones justo a mi lado, yo estaba sosteniendo su mano. Luego procedió a seguirme y me agarró del hombro para darme la vuelta y procedió a decirme que mis pantalones cortos eran ‘demasiado cortos’. No cometí ningún delito y procedí a caminar hacia mi novio ya que soy autista y me cuesta hablar con los oficiales. Ella me siguió gritando y pidiendo refuerzos. Entonces apareció su incompetente gerente y comenzó a avergonzarme. Me dijeron que tenía que ir a comprar pantalones cortos nuevos, por lo que no estoy obligada a comprar nada que no quiera. Luego me amenazaron con entrar ilegalmente cuando acepté comprar pantalones cortos nuevos para que mi familia pudiera disfrutar de sus vacaciones. Luego me empujaron y me escoltaron hacia la entrada. Aceptando esto, estábamos a punto de irnos y su oficial mujer nos impidió irnos y ella se quitó las esposas y exigió mi identificación. Cuando preguntamos por una causa probable, su respuesta fue “porque son la policía”. En este punto, comenzamos a grabar, así que tenemos un video de las tácticas ilegales. No nos proporcionaron los números de placa y estaba aterrorizada de estar a punto de ir a la cárcel por un par de pantalones cortos. Sus oficiales hicieron llorar histéricamente a mi hija de 11 años pensando que su madre estaba a punto de ser arrestada. Sus políticas son vagas y confusas y la forma en que su cuerpo avergüenza y discrimina es ilegal. Pagué mucho dinero en su parque por nuestras vacaciones familiares y creo que merezco un reembolso por el trauma causado a mi familia por un par de pantalones cortos en un día caluroso. No dejaré que esto pase ya que estamos en 2021 y no en la escuela secundaria. Se ha contactado al departamento de policía de Oklahoma y también a un abogado. Tengo una prohibición de 5 años ahora, pero no regresaré a ninguno de sus parques si así es como tratan a las mujeres y a los ciudadanos y visitantes respetuosos de la ley. Deberían estar avergonzados de ustedes mismos.