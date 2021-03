Mira la foto del niño asesinado por dos perros Pitbull: Aziz Ahmed

Una recaudación de dinero en la plataforma de GoFundMe dio a conocer la primera fotografía de Aziz Ahmed, el niño de tres años de edad que fue brutalmente asesinado por dos perros Pitbull que irrumpieron su propiedad en Nueva Jersey durante el pasado martes, 16 de marzo.

La iniciativa en GoFundMe tiene como propósito recaudar una cifra de 250 mil dólares para ayudar a la familia Ahmed con los gastos económicos necesarios de los servicios funerarios del pequeño Aziz Ahmed, así como con los gastos médicos de su madre, quien se encuentra en un estado crítico de salud tras haber sido atacada por los dos perros en un intento por salvar la vida de su hijo.

La recaudación fue organizada por Coney Island Auto Parts, el empleador de Tanveer Ahmed, padre del niño que fatídicamente perdió la vida en el salvaje ataque que sufrió por parte de dos perros de raza Pitbull.

A face of tragedy. 3 year old Aziz Ahmed, killed by two pit bull dogs that got into his Carteret backyard Tuesday. Mom now knows, is critical but stable. Coney Island Auto Parts where dad works leading the Go Fund Me campaign to help family move elsewhere. ⁦@NBCNewYork⁩ pic.twitter.com/sNvTdNjNwO

— Brian Thompson (@brian4NY) March 18, 2021