Falleció la presentadora Ayesha Faines

Ayesha Faines era una respetada periodista y ex reportera de televisión que murió a la edad de 35 años. Murió en Nueva Jersey, ha confirmado Heavy.com.

No se dio a conocer la causa de su muerte. News4Jax, donde trabajó anteriormente, confirmó su muerte, diciendo que fue algo inesperado y ocurrió el viernes 2 de julio de 2021. Su nombre completo era Ayesha K. Faines.

Además de WJXT4 News4Jax, donde trabajó en 2008, trabajó en My9TV / FOX en la ciudad de Nueva York y fue panelista en un programa web llamado “The Grapevine Show”, informó la estación de televisión.

En su sitio web Women Love Power, que se centra en la creación de contenido digital, escribió: “Estoy aquí para ayudar a las mujeres a crecer, dentro de ellas mismas y en el mundo, redefiniendo y reinventando lo que significa ser femenina y poderosa”.

Según los registros en línea, Faines vivía en Nueva Jersey. Heavy.com se comunicó con la oficina del médico forense en el condado donde vivía. Vivía en South Orange, Nueva Jersey.

“Puedo confirmar que falleció en el condado de Essex”, dijo la mujer que contestó el teléfono en la oficina del médico forense del condado de Essex, pero no dio a conocer la causa de la muerte ni ningún otro detalle. Heavy.com también presentó una solicitud por la causa de la muerte a través del Departamento de Salud de Nueva Jersey.

La presentadora de News4Jax, Melanie Lawson, describió a Faines en un homenaje como alguien inteligente y “madura para su edad”.

“Ayesha era una luz tan brillante”, dijo Lawson en el informe de la estación de televisión.

“Era muy joven cuando llegó a News4Jax, pero muy inteligente y madura para su edad. Cuando hablaba era como escuchar poesía. Siempre estuve muy orgulloso de sus logros después de que dejó la estación. Ayesha también era una férrea defensora de las mujeres. Nunca dijo una palabra despectiva sobre ninguna mujer, así que no me sorprendió verla usar su voz en defensa de los derechos de la mujer. Ella era una maravillosa amiga y periodista. Esta noticia es devastadora. Mi corazón está roto por su familia. Sé que ella significaba el mundo para ellos. Nunca olvidaré cómo se entusiasmaba su padre cuando hablaba de su bebé. No puedo imaginar el dolor que sienten”.

Según BET, Faines se graduó de la Universidad de Yale y también fue una “bailarín de salsa competitivo”. Escribió en Facebook que estudió estudios de Oriente Próximo y Medio Oriente en Yale. Su última publicación en Facebook fue el 28 de junio y fue parte de esta historia de la BBC.

Ella escribió en Twitter el 28 de junio, uno de sus últimos tweets: “Nuestras vidas están moldeadas por expectativas, así que espera que el mundo, hermana, simplemente mantente alejado de las personas que no creen que te lo mereces”.

En LinkedIn, Faines se describió a sí misma de esta manera:

Ayesha K. Faines es periodista, líder intelectual y una nueva voz valiente para el poder femenino. Es la fundadora de Women Love Power, LLC, una empresa de aprendizaje digital que produce programación educativa diseñada para ayudar a las mujeres a desarrollar su auténtico poder. Es columnista de la revista Zora, donde explora habitualmente la intersección del amor y el poder. Buscada por su experiencia en mitología, raza y política de género, Ayesha ha aparecido en varios medios de comunicación, incluidos MTV, Essence, Entertainment Tonight, Insider, Hot 97, Afropunk y The Michael Baisden Radio Show, y ha dado conferencias antes. audiencias internacionales y varias universidades. Ayesha es quizás mejor conocida por ser una panelista destacada en “The Grapevine Show”, una serie web millennial con reconocimiento internacional. Ex periodista de televisión, Ayesha ha trabajado al aire como reportera para WJXT-TV 4 en Jacksonville, Florida y My9TV / FOX en el mercado de medios de la ciudad de Nueva York. Se graduó de la Universidad de Yale. Fuera del trabajo, Ayesha es una bailarina de salsa competitiva.

