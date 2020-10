[AUDIO]: Melania Trump dice que le ‘importa un c*** la Navidad’ en una llamada grabada

A finales de agosto, Stephanie Winston Wolkoff, ex amiga de Melania Trump, le dijo a la periodista Yashar Ali que había grabado en secreto conversaciones de la primera dama en donde hacía “comentarios despreciadores” sobre su marido Donald Trump y la hijastra Ivanka Trump. El 1 de octubre, Wolkoff publicó numerosas de esas audiocintas en una entrevista con Anderson Cooper de CNN.

En una de las grabaciones del 2018 de julio, Melania Trump, de 50 años, se queja con Wolkoff, “Me mato trabajando en esto de la Navidad…y sabes, ¿a quién le importa un c*** sobre estas cosas de Navidad y decoraciones, pero necesito hacerlo ¿no?”

“De acuerdo, entonces lo hago”, continúa la primera dama, “y digo que estoy planeando para la Navidad. Y me dicen: «¿Y qué pasa con los niños que fueron separados?» ¡Dejen, ya! ¿Cuándo dijeron algo cuando Obama hizo eso?”

“No puedo ir”, dice una Melania exasperada. “Estaba tratando de reunir al niño con la mamá. No tuve oportunidad. Necesita pasar por un proceso y la ley”.

Wolkoff le responde a Melania, “pero aquí está la cosa. Escucho lo que acabas de decir, pero en lugar de eso, si… solo… tu mensaje. Eras tan querida. Lo eras…”

“No harán la historia”, Melania interpone. “La sacamos. No querían hacer la historia. No lo creerías. No querían hacer la historia porque están en contra de nosotros. Son medios liberales. Sí, si voy a Fox, ellos harán la historia. No quiero ir a Fox.”

Melania Trump explica por qué llevaba el ‘realmente no me importaba. ¿U?’ Chaqueta de lluvia y dice que los niños separados de los padres ‘son tratados bien’ en refugios

En otra conversación grabada con Melania, Wolkoff le pregunta a la primera dama qué la llevó a usar la muy controvertida chaqueta verde que decía: “Realmente no me importa. ¿A ti?” mientras visitaba a niños separados por sus familias en la frontera de Texas en junio de 2018.

Melania dice: “Estoy provocando que los liberales se descontrolen, eso es seguro. Y eso… ya sabrás, eso es… y se lo merecen. ¿Entiendes? Y todo el mundo es como “Oh, Dios mío, ¡esto es lo peor!”. Después, quiero decir. Vamos. Están locos ¿okay?”

Mientras hablaba de los niños que conoció en la frontera de Texas, Melania le explica a Wolkoff que “están aquí en los refugios porque fueron traídos por coyotes. Las personas que traficaban.”

“Y por eso los encarcelan. Y los niños van a los refugios. Y la forma en que los cuidan… Incluso dijeron: “Vaya, tendré mi propia cama. Tendré un armario para mi ropa.” Mientras la primera dama dice: “Es tan triste oírlo”, también señala: “no tenían eso en sus propios países… están bien cuidados allí.

Wolkoff hizo las cintas de audio para promover su nuevo libro de memorias en CNN

En el libro de Wolkoff, Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady, publicado el 1 de septiembre, detalla el desmoronamiento de su amistad de 15 años y por qué dejó su papel como asesora principal de la primera dama en febrero de 2018. El libro de Wolkoff también promete describir la reacción de Melania Trump a la famosa cinta de Access Hollywood en la que su marido se jactó de que podía “agarrar” a mujeres “por la c*****”.

La descripción de Melania and Me de la editorial Gallery Books, una imprenta de Simon & Schuster, dice en parte: “En su memoria, Wolkoff relata su jornada desde su amistad que comenzó en Nueva York hasta su papel de asesora de confianza de la Primera Dama hasta su partida abrupta y muy pública, a su vida después de Washington, siendo una defensora de las causas de los niños y las mujeres”.

¿Cuándo dejaron de ser amigas Wolkoff y Melania? La descripción del libro de Wolkoff afirma que su relación “se desmoronó cuando se convirtió en la víctima de las irregularidades financieras de la toma de posesión. Melania pudo haber defendido a su amiga inocente y confidente, pero ella se mantuvo al lado de su hombre, sabiendo muy bien quién era realmente culpable. La traición casi destruyó a Wolkoff”.

