[AUDIO] El último mensaje de Faith Hedgepeth antes de ser asesinada en 2012

Un punto de controversia en el asesinato en 2012 de la estudiante de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Faith Hedgepeth, es el mensaje de voz que dejó en el teléfono celular de su amiga Euna Chavis.

El mensaje de voz fue un punto importante en la trama del especial de Investigation Discovery sobre Hedgepeth llamado Who Killed the Co-Ed? An ID Murder Mystery emitido en mayo de 2020. Puedes recuperar un resumen del episodio aquí.

Esto es lo que necesita saber sobre el mensaje de voz, por qué la policía ha descartado que se grabara durante el asesinato de Hedgepeth y por qué un experto en audio forense cree que sucedió durante el asesinato.

La hora del mensaje de voz coincide con la hora en que Karena y Hedgepeth estaban en un club nocturno





La hora del mensaje de voz es la 1:23 AM del día en que Hedgepeth fue asesinada, que es cuando ella y su compañera de habitación, Karena Rosario, estaban en un club nocturno de Chapel Hill llamado The Thrill. El mensaje de voz estaba en el teléfono de Euna Chavis, y al principio lo borró porque pensó que lo había grabado sin querer.

“Me di cuenta de que tenía este mensaje de voz de ella en medio de la noche, pero sonaba como música de fondo y tela frotándose contra el teléfono, como un dial de bolsillo. Muchas veces mandaba mensajes sin querer, así que lo borré”, dijo Chavis en el programa.

Pero cuando supo que Hedgepeth había sido asesinada, llamó a su proveedor de servicios de telefonía celular y pudieron ayudarla a recuperar el mensaje de voz. Pero debido a la hora en que fue grabado y el audio distorsionado, la policía descartó que el mensaje tuviera alguna relación con el caso.

Un análisis de 2016 del mensaje de voz reveló un audio impactante





En 2016, Arlo West, un experto en audio forense, analizó el mensaje de voz y lo que encontró lo llevó a creer que “tenían alguna evidencia que ayudaría a resolver este caso”.

“El mensaje de voz estaba muy distorsionado. Es difícil de escuchar. Pero después de mejorar el audio, no podía creer lo que estaba escuchando”, dijo West, y agregó: “Lo primero que noté es que había cuatro voces: dos voces masculinas y dos femeninas”.

Mujer 1: “Ay, mi cabeza. ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Suéltame!”

Mujer 2: “Hazlo”.

Hombre 1: “Creo que se está muriendo. Hazlo de todos modos”.

También dijo que se podía escuchar a la mujer número 2 amenazando a la mujer número 1 diciendo: “F* k you, estoy cabreada”. Voy a patearte la cara, perra. Me di cuenta de esa mierda. Mentirosa. Mentiste intencionalmente. No seas idiota, pelea”.

Finalmente, se pueden escuchar dos nombres en el buzón de voz: uno de los hombres se puede escuchar diciendo “No puedo creer que realmente lo hiciste, Rosie” y la mujer número 2 dice: “Ve a ayudar a Eric”.

West dijo: “Me preguntaba si Rosie podría ser un apodo para Karena Rosario, y este Eric podría ser su novio, Eric Takoy Jones”.

Los familiares de Hedgepeth dicen que están seguros de que pueden escuchar a Hedgepeth pidiendo ayuda y que la otra mujer es Rosario, a quien a veces llamaban “Rosie”.

Pero la policía no lo da por válido por la hora en la que el mensaje se grabó





A pesar de lo que reveló el audio mejorado, la policía está convencida de que a esa hora, a la 1:23 AM, las chicas estaban en el club nocturno.

Pero West le dijo a ID: “Descubrí que con la marca particular de teléfonos que tenían Faith y Euna, ambas tenían problemas con las horas en las que se grababn los mensajes. Los mensajes de voz se enviaban incorrectamente en momentos diferentes. Las torres que transmitían las señales de los teléfonos móviles tenían fallas en el mejor de los casos. Creo, con un alto grado de certeza de audio forense, que esa marca de tiempo es incorrecta”.

