Atleta transgénero Fallon Fox pide a Joe Rogan que no hable de temas trans: [Video]

La luchadora transgénero retirada de la MMA, Fallon Fox, se refirió a Joe Rogan durante una aparición para promocionar su próxima película biográfica, diciendo que “no debería hablar” sobre temas trans.

Fox ha sido una crítica abierta de Rogan durante varios años. El comentarista de UFC, comediante y presentador del podcast Joe Rogan Experience, en Spotify, generó controversia en 2013, cuando dijo que Fox “no es realmente una ella”.

Durante una entrevista con Entertainment Tonight Canadá, el 27 de mayo de 2021, Fox dijo sobre Rogan: “No, no debería hablar, especialmente sobre este tema que es tan importante para las personas transgénero y la vida de las personas transgénero. Al igual que el coronavirus es importante para la vida de las personas. Él solo menciona estas cosas y las inventa”.





Fox, una veterana de la Marina de los EE.UU., de 45 años, se retiró de las peleas de la MMA en 2014 después de dos años en el deporte. Terminó su carrera con un récord de 5-1. Fue la primera luchadora de MMA abiertamente trans. Según Deadline, Mark Gordon Pictures anunció en abril que el estudio de cine desarrollaría una película biográfica basada en la vida de Fox.

“Me lo he pasado genial hasta ahora trabajando con los productores y escritores para dar vida a esta historia, y espero que esta película arroje algo de luz sobre el tema de los atletas trans en los deportes. Esta historia necesita ser contada ahora más que nunca”, dijo Fox a Deadline en abril.

Fox dijo que la gente debería escuchar a Rogan y “tomar lo que dice con un grano de sal”

Fox le dijo a ET Canada que cuando se declaró trans en una entrevista con la escritora de Outsports Cyd Zeigler en 2013, “mucha gente prominente estaba hablando de un montón de cosas horribles. Los Joe Rogan, los Ronda Rousey, los Dana White del mundo. Por lo que dijeron sobre mí en el pasado, podría haberme convertido en una bola y haberme rendido. Podría haber dejado de competir, pero no lo hice. Seguí compitiendo y seguí hablando de este tema y voy a seguir haciéndolo”.

Fox agregó: “Creo que la gente debería prestar atención a lo que dijo, que no es un experto. Ya sabes, él no es un experto, por lo que la gente debería tomar lo que dice con un grano de sal”.

Según Bleacher Report, Rogan dijo en 2013: “Primero que nada, ella no es realmente una ella. Ella es una persona transgénero, posoperatoria. La operación no reduce la densidad ósea. No cambia. Miras las manos de un hombre y miras las manos de una mujer y están construidas de manera diferente. Son simplemente más gruesas, son más fuertes, sus muñecas son más gruesas, sus codos son más gruesos, sus articulaciones son más gruesas. Solo la función mecánica de golpear, un hombre puede hacerlo mucho más duro que una mujer, punto”.

Rogan también ha hablado sobre problemas relacionados con los atletas trans en 2021. Durante un episodio de podcast con Jim Breuer, Rogan dijo:

“Son bananas, pero dicen que Scientific America acaba de tener una historia al respecto: ‘Debemos permitir que los atletas transgénero compitan en el sexo con el que se identifican’. Bueno, no, no es así. Eso es una locura. Debemos proteger a las mujeres biológicas. Hay una razón por la que los machos biológicos no pueden competir con las mujeres biológicas. Es porque tienen ciertas ventajas físicas. Por eso tenemos deportes para niños y deportes para niñas. Ahora, solo porque alguien que se identifica como trans, ¿deberíamos tratarlo como si fuera una mujer o como un niño? Sí, deberíamos, pero deberíamos reconocer que cuando hablamos de competición atlética, estamos hablando de algo completamente diferente. Estamos lidiando con cuerpos físicos que compiten con cuerpos físicos. Y sí, hay un espectro en los cuerpos físicos, y hay algunas mujeres que van a ser superiores atléticamente y hay algunas mujeres que simplemente no tienen buenos cuerpos para los deportes. Lo mismo ocurre con los hombres. La diferencia en el espectro es que, si tomas a una velocista de clase mundial como mujer, en la cima de la cadena alimentaria, medallista de oro olímpica, hay atletas de secundaria que la enterrarán como hombres. Atletas masculinos de secundaria que puedes tomar al mejor velocista del mundo y encontrarás 100 chicos de secundaria de 15 años que la dejarán en el polvo, porque están construidos de manera diferente.

Después de ese episodio de podcast de JRE, Fox publicó en Facebook: “Joe Rogan está siendo transfóbico una vez más. Ha tenido más episodios transfóbicos de los que puedes imaginar. Spotify ya necesita cancelar su programa”. Rogan y Spotify no respondieron a las críticas de Fox.

Fox le dijo a ET Canada: “Esta es una situación desafiante para mí, mi relación actual con MMA. Todavía tengo mucha pasión por el deporte. Me gusta verlo. Quiero volver a entrenar y todo eso. Pero mucha gente prominente no ha reconocido lo que he hecho, como Joe Rogan y Ronda Rousey y todos esos. Así que no creo que el mundo de las MMA esté listo para tener una conversación inteligente sobre los atletas transgénero, pero estoy dispuesta a tener esa conversación y siempre estoy dispuesta a ponerme de pie”.

Rogan dijo recientemente que entiende por qué a menudo es objeto de ataques y dijo que "no le molesta"





También en marzo de 2021, Rogan le dijo al exoficial de la CIA Mike Baker: “Apoyo al 100% los derechos de los homosexuales, apoyo al 100% los derechos de las mujeres, los derechos civiles y los derechos de las personas trans, en todos los ámbitos. Pero no a expensas de otras personas”. También habló sobre cómo cuando se unió a Spotify, algunos empleados de la empresa amenazaron con irse, acusándolo de ser anti-trans.

“Pensaron que era transfóbico o pensaron que era una mala persona”, le dijo Rogan al comediante Fahim Anwar durante un episodio de podcast de febrero de 2021. “No sé cuál ha sido la conversación real de Spotify hablando con estos empleados, pero si estos empleados están escuchando, les diría enfáticamente que no soy de ninguna manera anti-trans. De ninguna manera. Estoy 100% a favor de que las personas puedan hacer lo que quieran siempre que no perjudique a otras personas. Si eliges hacer cualquier cosa, lo que quieras, cualquiera que sea tu elección personal, me alegra que estés feliz”.

Rogan no es ajeno a la controversia reciente. Además de ser acusado de ser transfóbico por Fox, también ha sido acusado de difundir información errónea sobre la vacuna COVID-19 y enfrentó reacciones violentas por sus comentarios sobre lo que él considera una “cultura del despertar”.

Rogan le dijo a Whitney Cummings sobre la indignación: “No me molesta. Está bien. Realmente está bien. Lo entiendo. Y no sé por qué lo entiendo, pero lo entiendo. Entiendo dónde estoy. También te hace reconocer lo que molesta a la gente. Como por qué están molestos por ti. Quizás te estás expresando de una manera ineficaz. Quizás lo estás haciendo mal. Pero me pongo posicionalmente, realmente lo hago. … Me critican. No me molesta”.

