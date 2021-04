Crítican pasaportes de vacunación en show de Joe Rogan: ¿Exigirán uno?

Joe Rogan dijo que una de las razones por las que invitó al comediante Dave Smith a “Joe Rogan Experience”, fue para hablar sobre los pasaportes de la vacuna COVID-19. Rogan le dijo a Smith durante el episodio del 24 de abril del podcast de JRE: “Comparto tu profunda preocupación por esta idea. Porque esto no es algo que simplemente se quedará con las vacunas COVID”.

Rogan agregó: “Si hay una forma en la que pueden hacer que se muestren papeles y demuestrar si se tiene una aplicación en el teléfono o lo que sea que tenga para viajar libremente por los Estados Unidos, van a mantener esa maldita cosa”.

.@PressSec Jen Psaki on possibility of the federal government supporting vaccine passports: "The government is not now, nor will we be supporting a system that requires Americans to carry a credential." Full video here: https://t.co/TLFF718hVo pic.twitter.com/jJP0Ph95jH — CSPAN (@cspan) April 6, 2021

Smith, un cómico de Nueva York, quien se describe a sí mismo como libertario y quien presenta los podcasts “Part of the Problem” y “The Legion of Skanks”, y quien se ve a menudo en “The Greg Gutfield Show” en Fox News y “Kennedy”, en Fox Business Network, le dio su opinión a Rogan.

“Creo que objetivamente, el país se volvió totalitario durante aproximadamente un año. No todas y cada una de sus partes eran tan totalitarias como el resto. Pero según los gobernadores, según sus propias palabras, suspendieron la declaración de derechos. Llevamos un año bajo ello. ¿Cuánto tiempo crees que podamos vivir en una sociedad totalitaria antes de que eso sea lo que es nuestra sociedad y no haya realmente un recuerdo de la vieja normalidad o que al menos parezca a los viejos tiempos y eso ya no es lo que somos? Ya estamos peligrosamente cerca de esa posición”, comentó el comediante.

Según The Hill, la administración Biden ha dicho que no existe un plan federal para crear los pasaportes de la vacuna COVID-19.

Pasaporte de vacunanción: virtudes y riesgosMuchos países prevén la introducción de pasaportes de vacunas para que quienes hayan recibido la inyección puedan viajar o tener acceso a restaurantes, cines y gimnasios, lo que contribuirá a reactivar la economía. Pero dividir el mundo entre vacunados y no vacunados plantea cuestiones éticas 2021-03-11T22:00:14Z

Tampoco se han presentado proyectos de ley ni órdenes sobre la mesa en ningún estado para crear un pasaporte de vacuna obligatorio.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en una sesión informativa el 6 de abril: “El gobierno no está ahora en eso, ni apoyaremos un sistema que requiera que los estadounidenses porten una credencial. No habrá una base de datos federal de vacunas ni un mandato federal que requiera que todos obtengan una única credencial de vacunación. Nuestro interés es muy simple desde el gobierno federal, que es la privacidad de los estadounidenses y los derechos deben protegerse para que estos sistemas no se utilicen injustamente contra las personas”.

La Casa Blanca dijo que las empresas privadas decidirían si una persona tendría que proporcionar prueba de una vacuna.

Pero algunos gobernadores republicanos, incluido el gobernador de Texas Greg Abbott en el nuevo estado de Joe Rogan, ya han tomado medidas. Abbott aprobó una orden ejecutiva que prohíbe al gobierno estatal y algunas entidades privadas exigir pasaportes de vacunas, según The Associated Press.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó una orden similar, informó AP. Abbott dijo en un comunicado: “Continuaremos vacunando a más tejanos y protegiendo la salud pública, y lo haremos sin pisotear las libertades personales de los tejanos”.

Smith dijo que “me hierve la sangre” cuando las “libertades básicas” se utilizan como puntos de negociación

Smith le dijo a Rogan: “Te diré lo que no aguanto. Lo que me hace hervir la sangre. Es cuando utilizan tus libertades básicas como herramienta de negociación. Cuando dicen, “Bueno, si haces X, Y y Z, tal vez te dejamos tener restaurantes. Tal vez te dejamos tener esto. Osea, ¿quién diablos eres tú? Ahora estás usando mi libertad como zanahoria en un palo. ¿Qué tipo de mier.. enferma es esa?”.

Smith agregó durante la conversación sobre el pasaporte de la vacuna: “Ahora tenemos esta oportunidad en la que es como, oye, Joe Biden dice que todos los que quieran ponerse la vacuna podrán hacerlo en junio. Él dijo. Y ese es un pequeño punto de oportunidad perfecto para decir: “está bien, así que salimos de él ahora. Ahora salimos de eso. Ahora puede presentar un argumento sólido de que si la vacuna está disponible para todos, las personas que la desean pueden ponérsela y las personas que no, eligen correr el riesgo. Y ahora volvamos a la vida normal”.

Smith continuó: “Y al mismo tiempo, están proponiendo este pasaporte de vacuna. Lo que realmente, si miras las propuestas, no es un pasaporte, es una aplicación, con tu historial médico, se puede rastrear tus datos, se puede rastrear tu ubicación. Todas estas cosas”.

Smith dijo que un pasaporte de vacunas crearía un “sistema nacional de castas”

Smith le dijo a Rogan: “Pero tenemos esta bifurcación en el camino. Podríamos volver a ser un país libre. No tan libres como a algunos de nosotros nos gustaría, pero al menos como solíamos serlo. O bien, podríamos ir a lo que se está proponiendo y sobre lo que se está hablando, que es un sistema nacional de castas, donde hay un grupo de personas que tienen libertades y derechos básicos y un grupo de personas que no. No tienen libertad para viajar, no tienen libertad para ir a eventos, tal vez no para trabajar. Se han difundido ideas sobre las tiendas de comestibles, ese es un sistema de castas nacional”.

Añadió: “Y también desechando la idea de que se tenga algún tipo de privacidad médica del gobierno. Se está haciendo en connivencia entre las grandes empresas y los gobiernos”.

Smith dijo: “No quiero ser hiperbólico, pero creo que todo esto es una mier… Realmente creo que en todo este país no saldremos de esto. … ¿Crees que van a tomar ese poder y luego esto solo se usará para la vacuna COVID? ¿Por qué sería así?”

Esta es la versión original de Heavy