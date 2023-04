Asesinaron en vivo a un expolítico y su hermano en la India

El video captura el momento en que el expolítico indio Atiq Ahmed y su hermano fueron asesinados a tiros en la televisión en vivo.

Puedes ver el video aquí, pero ten en cuenta que es muy perturbador. Heavy no está incrustando el video porque muestra el momento en que le dispararon a Ahmed. Este video tiene la misma escena desde un ángulo ligeramente diferente.

El video, que ha tenido más de 500.000 visitas solo una vez, muestra a Atiq Ahmed “y su hermano Ashraf muertos a tiros mientras hablaban con los medios” en presencia de la policía, tuiteó el usuario de Twitter Md Asif Kha. El video muestra a los dos hombres hablando con varios reporteros de televisión cuando un hombre se acerca y les dispara a ambos.

The Times of India identificó a uno de los pistoleros acusados como Luvlesh Kumar Tiwari. The Economic Times informó que un segundo pistolero acusado se llama Arun Kumar Maurya.

Los hombres armados se hicieron pasar por periodistas, dicen los informes

Pic 1 : House of accused Arun Maurya Pic 2 : Semi automatic Zigana pistol used to kill Atiq Ahmed. This pistol costs ₹7,00,000 and banned in India. How did shooters get this expensive and banned weapon? #AtiqueAhmed pic.twitter.com/cKbcgy8aEJ — Md Asif Khan‏‎‎‎‎‎‎ (@imMAK02) April 16, 2023

Según Al-Jazeera, Ahmed era un “ex miembro del Parlamento de la India condenado por secuestro”.

La red informó que el tiroteo fue capturado en televisión en vivo; en el momento del tiroteo, Ahmed y su hermano estaban “bajo custodia policial en la ciudad norteña de Prayagraj, lo que genera dudas sobre el estado de derecho en el estado de Uttar Pradesh”, informó Al-Jazeera.

La cadena de televisión informó que hombres armados se hicieron pasar por periodistas para tener acceso a los hermanos, y agregó que Ashraf Ahmed es un exlegislador estatal.

Según la BBC, tres hombres armados que se habían hecho pasar por periodistas “se rindieron rápidamente y fueron detenidos”.

La BBC señaló que el hijo adolescente de Ahmed “fue asesinado a tiros por la policía días antes”.

Vijay Mishra, el abogado de Ahmed, le dijo a The New York Times que Atiq Ahmed había pedido protección a la Corte Suprema de la India dos semanas antes del tiroteo porque “temía que lo mataran”. El tribunal “le dijo que el estado lo protegería”, informó The Times.

“Sabiendo el riesgo que implicaba, la policía debería haber tenido mucho cuidado a la hora de llevarlo al hospital desde la cárcel. Era su responsabilidad, y la culpa es de ellos. El hecho de no proteger su vida recae en ellos”, dijo Mishra a The New York Times. “Cuando estos hombres dispararon, la policía estaba tan asustada que no respondieron. Quiero preguntar, entonces, ¿por qué conservan sus armas? ¿Mantienen estas armas solo para asustar al hombre común?

Atiq Ahmed y su hermano estaban siendo escoltados a un chequeo médico, dicen los informes

Shooter's pistol at #AtiqAhmed forehead, media mic, and policemen in one frame pic.twitter.com/DwySbYhBM7 — Shuja (@shuja_2006) April 15, 2023

Según la BBC, Ahmed y su hermano estaban siendo escoltados por la policía “a un chequeo médico en un hospital” cuando les dispararon.

La BBC informó que un periodista le preguntó a Atiq Ahmed si asistiría al funeral de su hijo cuando le dispararon.

“No nos llevaron, así que no fuimos”, fueron sus últimas palabras, según BBC.

India Today describió a Atiq Ahmed como un “gángster convertido en político” que fue acusado de asesinato a los 17 años.

Según The New York Times, los asesinos gritaron “Jai Shri Ram”, en alabanza al señor hindú Ram.

The Times informó que Ahmed y su hermano eran musulmanes. The Times informó que los tiroteos “generaron alarma sobre cuán profundamente la violencia extrajudicial se ha filtrado en el gobierno del estado”, un conflicto con dimensión religiosa.

