Premios Heat 2023: Lista completa de nominados

Los Premios Heat 2023 están a la vuelta de la esquina y desde la organización revelaron los nominados la noche del 13 de abril desde la ciudad de Miami en Estados Unidos. Los premios que celebran a la música latina y urbana tendrán su octava edición el próximo 8 de junio en las playas de República Dominicana.

Para esta ocasión, los premios añadieron tres nuevas categorías, entre las cuales se encuentran “Mejor Contenido o Plataforma Musical”, “DJ del Año” y “Canción del Año”, estas fueron presentadas por la presentadora y actriz Caroline Aquino y el influencer venezolano Marko.

En cuanto a los artistas más destacados, los colombianos Karol G y Feid fueron los más nominados, con seis nominaciones cada uno. Luego de ellos, están Bad Bunny con cinco nominaciones y Romeo Santos, El Alfa, Christian Nodal y Bizarrap con cuatro postulaciones cada uno. Entre los demás artistas que se destacan este año están Bizarrap, Shakira, Maluma, Manuel Turizo, Christian Nodal y Chris Lebron y Morat.

Según InfoBae los organizadores del evento dijeron que “las votaciones ya se encuentran abiertas. Desde la fecha se podrá votar cada 24 horas a través de la App de descarga gratuita LosHeat.Tv, para elegir a los artistas que se llevarán los próximos globos”.

A continuación la lista completa de nominados a los Premios Heat 2023:

Mejor Artista Masculino

• Bad Bunny

• Christian Nodal

• Romeo Santos

• Alejandro Fernández

• Prince Royce

• Wisin

• Ozuna

• Feid

• Maluma

Mejor Artista Femenino

• Shakira

• Karol G

• TINI

• Rosalía

• Farina

• Greeicy

• Natti Natasha

• Emilia Mernes

• Kim Loaiza

• Gloria Trevi

Mejor Grupo o Banda

• Grupo Firme

• Wisin & Yandel

• Piso 21

• Zion & Lennox

• Morat

• Reik

• Servando y Florentino

• Grupo Niche

Mejor Artista Rock

• Morat

• Juanes

• Maná

• No Te Va Gustar

• Fito Páez

• Leiva

• Los Caligaris

• León Larregui

Mejor Artista Pop

• Lasso

• Sebastián Yatra

• Kany García

• Camilo

• Axel

• Carlos Rivera

• Danny Ocean

• Andrés Cepeda

• Lali

Mejor Artista Urbano

• Bad Bunny

• Karol G

• Feid

• Arcángel

• Eladio Carrión

• Ryan Castro

• Rauw Alejandro

• Justin Quiles

• El Alfa

• Farruko

Mejor Artista Tropical

• Carlos Vives

• Romeo Santos

• Silvestre Dangond

• Marc Anthony

• Víctor Manuelle

• Felipe Peláez

• Américo

• Eddy Herrera

• Jandy Ventura

Mejor Artista Región Sur

• Duki

• LIT Killah

• Trueno

• Nicki Nicole

• Emilia Mernes

• Tiago PZK

• Cris Mj

• Bizarrap

• Wos

Mejor Artista Región Andina

• Fanny Lu

• Danny Ocean

• Goyo

• Mike Bahía

• Dekko

• Manuel Turizo

• Ryan Castro

• Blessd

• Farina

• Andreína Bravo

Mejor Artista Región Norte

• Farruko

• Sech

• Dalex

• Kim Loaiza

• Chris Andrew

• Jay Wheeler

• El Alfa

• Mora

• Justin Quiles

• Chris Lebron

Artista Revelación

• Polimá Westcoast

• Lola Índigo

• Quevedo

• Edén Muñoz

• Brray

• Chris Lebron

• LIT Killah

• Kim Loaiza

Promesa Musical

• TEO

• Elena Rose

• Young Miko

• Paopao

• Dayanara

• Mario Bautista

• Ángel Dior

• ADSO

• Villano Antillano

• Mar Rendón

Influencer del año

• Domelipa

• Kunno

• Yeri Mua

• Mont Pantoja

• La Segura

• Brianda

• Marko

• Lele Pons

• Kevlex

Mejor Artista Regional Popular

• Christian Nodal

• Alejandro Fernández

• Carin León

• Paola Jara

• Jessi Uribe

• Grupo Firme

• Grupo Frontera

• Yeison Jiménez

• Edén Muñoz

Mejor Artista Urbano Dominicano

• El Alfa

• Angel Dior

• Rochy RD

• Chimbala

• La Materialista

• Bulova

• La Insuperable

• Flow 28

• Rosaly Rubio

Mejor Video

• “Mientras me curo del cora” – Karol G

• “For Sale” – Gilberto Santa Rosa, Carlos vives

• “La reina” – Maluma

• “Le pido a Dios” – Feid

• “Mi pecadito”- Mike Bahía, Greeicy

• “Ambulancia” – Camilo, Camila Cabello

• “Cairo” – Karol G, Ovy on The Drums

• “Suegra” – Romeo Santos

• “Tití me preguntó”- Bad Bunny

Mejor Colaboración

• Karol G, Shakira – “TQG”

• Rauw Alejandro, Baby Rasta – “Punto 40”

• Arcángel, Bad Bunny – “La Jumpa”

• Romeo Santos, Chris Lebron – “SIRI”

• Ozuna, Feid – “Hey Mor”

• El Alfa, Zepekeño, El Pepo Show – “Arrebatao Remix”

• Lasso, Sebastián Yatra – “Ojos marrones”

• Kany García, Christian Nodal – “La siguiente”

• Mora, Feid – “La inocente”

Mejor Contenido Plataforma Musical

• Molusco TV

• Dimeloking

• Alofoke Media

• El Chombo

• Rapetón

DJ del año

• Dj Adoni

• Gordo

• Tiësto

• Diplo

• Marshmello

• Bizarrap

• Dj Tornall

• Victor Cardenas

Canción del Año

• “La bachata” – Manuel Turizo

• “BZRP Music Sessions, Vol. 53” – Bizarrap, Shakira

• “Despechá” – Rosalía

• “Feliz Cumpleaños Ferxxo” – Feid

• “Los cachos” – Piso 21, Manuel Turizo

• “Tití me preguntó” – Bad Bunny

• “Provenza” – Karol G

• “La fórmula” – Maluma, Marc Anthony

• “BZRP Music Sessions, Vol. 52” – Bizarrap, Quevedo

• “Bendecido” – El Alfa, Farina

• “Me porto bonito” – Bad Bunny, Chencho Corleone

