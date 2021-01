Atacan a sacerdote en Subway de Nueva York: ¿Quién le dio la golpiza?

La violencia en la ciudad de Nueva York sigue rampante, y esta vez la víctima de uno de los más recientes hechos fue un sacerdote de 74 años, quien fue agredido físicamente en una de las estaciones del metro de la Gran Manzana.

La víctima del ataque fue identificado como el diácono Frederick Kurr, quien trabaja en la iglesia Our Lady of Mount Carmel, en el condado de El Bronx, según lo reveló el periódico New York Post.

La policía reportó que el agresor del religioso manifestó que “tenía ganas de golpear a alguien” y no tenía motivos previos contra el sacerdote sino que cometió la brutal agresión, que incluyó un fuerte puñetazo en el rostro, como un acto al azar.

Las fuentes del NYPD explicaron que el incidente ocurrió el martes, en momentos en que el sacerdote estaba ingresando a la estación del Subway de Kingsbridge Road, a través del torniquete de pasajes.

Según detalles revelados por el New York Post, cuando el religioso tuvo problemas para pasar su MetroCard, se acercó el agresor y lo golpeó en repetidas ocasiones, entre ellas propinándole un severo puño en la cara.

Y en un acto catalogado por muchos como cinismo y por otros como el resultado de comportamientos desequilibrados, el delincuente le dijo al religioso que no gritara y le confesó que “solo tenía ganas de golpear a alguien”.

A pesar de la golpiza recibida, el padre Kurr, quien no ha querido hablar con la prensa directamente ni mostrar su rostro por ahora, prefirió no recibir asistencia médica en la escena del delito, y sufrió hinchazón y moretones.

Heidi Kurr, vocera del religioso, habló con el citado diario, explicando que Kurr es diácono en la iglesia de El Bronx y se declaró preocupada, luego de que el religioso fuese a un centro clínico para ser evaluado con mayor detenimiento y descartar que haya sufrido algún tipo de hemorragia interna.

Woman attacked with bleach at a New York City subway stationThe NYPD is asking for the public's help finding a woman who randomly attacked another woman with bleach on a subway platform in Chelsea. It happened in broad daylight – at 12:40 p.m. Thursday – at the 14th Street station on 7th Avenue. If you recognize the suspect in the surveillance video, call the NYPD's… 2020-01-17T18:55:22Z

“Recibir un puñetazo sin ningún motivo … eso es triste. Tengo miedo por él. Me preocupo por él porque tiene 74 años”, destacó la mujer al Post.

Y sin entrar en detalles sobre el hombre que cometió la agresión, la mujer advirtió que actualmente Nueva York vive una crisis de salud mental preocupante, y prueba de ello fue el ataque al religioso.

Han sido decenas los incidentes y agresiones que se han registrado en el Subway de Nueva York en los últimos meses, que incluyen golpizas a mujeres y hasta personas arrojadas a las vías.

Woman slashed in random attack at NYC subway stationA 41-year-old woman was slashed while purchasing a MetroCard at a vending machine inside a Manhattan subway station, according to police. The random attack happened just after noon at the 72nd Street and Broadway station. The victim was slashed in the back and was taken to Mount Sinai West in stable condition. She received stitches… 2020-08-06T23:23:22Z

“Para ser honesta, es una locura porque le están haciendo esto a toda la gente. Es un problema de salud mental. Podría ser que no estén recibiendo su medicación, y quedarse en casa, estar aislados podría empeorar su condición preexistente”, dijo.

Sigue a AhoraMismo en Instagram