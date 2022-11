Asesinato de los jóvenes de la Universidad de Idaho: ¿Hay un asesino en serie?

Los asesinatos de cuatro estudiantes universitarios en la Universidad de Idaho en Moscow, Idaho, han despertado la preocupación de que un asesino en serie podría estar suelto.

A medida que pasaban los días sin ningún sospechoso bajo custodia, y la policía de Moscú descartaba constantemente una lista de personas que conocían a las víctimas del asesinato, la teoría del asesino en serie ha ganado mayor vigencia.

Los estudiantes, Kaylee Goncalves, Xana Kernodle, Ethan Chapin y Madison Mogen, fueron asesinados a puñaladas mientras dormían en una casa fuera del campus el 13 de noviembre de 2022.

Sus muertes tienen cierta semejanza con los asesinatos de los ahora fallecidos asesinos en serie Danny Rolling y Ted Bundy. También comparten similitudes con las muertes por apuñalamiento de Travis Juetten en Oregón en 2021 y Sandra Ladd en el estado de Washington en 2020, aunque las autoridades de Moscú no han indicado ninguna conexión firme.

Los tres casos pueden haber ocurrido el día 13 del mes, aunque no está claro si Ladd murió el 13 o el 14. Todas las víctimas estaban en la cama cuando fueron apuñaladas por un intruso. Dos eran parejas. Todos ocurrieron con horas de diferencia en el noroeste del Pacífico.

Esto es lo que necesita saber sobre la teoría del asesino en serie:

Ted Bundy atacó una casa de hermandad

Ted Bundy fue uno de los asesinos más notorios de la nación y operó, en parte, en el noroeste del Pacífico, a veces atacando a estudiantes universitarios.

Sin embargo, uno de sus ataques en Florida es el que más se parece a los asesinatos de Moscú.

En la madrugada del 15 de enero de 1978, Bundy “irrumpió en la casa de la hermandad de mujeres Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida y agredió sexualmente y asesinó a dos mujeres”, informó CBS News. “Luego se abrió paso por el pasillo y atacó a Kathy Kleiner y a su compañera de cuarto, Karen Chandler en su habitación, y luego bajó unas cuadras y golpeó de manera similar a la estudiante de baile Cheryl Thomas”.

Las últimas tres mujeres sobrevivieron. Kleiner le dijo a CBS: “Esa noche… Escuché que la puerta de nuestro dormitorio se abrió de golpe… Estaba abriendo los ojos un poco porque me hizo tomar conciencia… Y estoy lo suficientemente despierto como para saber que hay alguien allí. … Mientras abro más los ojos y enfoco … levantó el brazo … Y tenía algo en la mano. Y pensé que era una pipa o un palo. no sabia que era Bajó y me golpeó en la cara… se sentía como alfileres, agujas y cuchillos en mi cara”.

Las víctimas del asesinato de Moscú también fueron atacadas por la noche en una casa que tres de ellas compartían fuera del campus. Sin embargo, ninguno fue agredido sexualmente y, a diferencia de las víctimas de Bundy, fueron apuñalados, dijo la policía.

Puede leer una lista de las víctimas de Bundy aquí. El asesino en serie fue ejecutado en 1989.

Danny Rolling era un asesino en serie que atacaba a estudiantes universitarios

Danny Rolling era un asesino en serie conocido como el destripador de Gainesville. La película “Scream” se basó libremente en sus asesinatos.

Al igual que Bundy, a menudo se dirigía a estudiantes universitarios.

El 24 de agosto de 1990, Rolling “se coló en la casa de las estudiantes de primer año de la UF, Christina Powell y Sonja Larson, y apuñaló y violó brutalmente a ambas estudiantes. Al día siguiente, convirtió a la estudiante de Santa Fe Community College, Christa Hoyt, en su próxima víctima, dejando atrás su cabeza cortada en un estante para mirar su cuerpo apoyado en la cama”, según Biography.com.

Tres días después, Rolling irrumpió en la casa “de dos estudiantes de la UF de 23 años, Manuel Toboada y Tracy Paules. Toboada, ex jugador de fútbol americano de la escuela secundaria, dio pelea antes de que ambos se sintieran abrumados; ninguno de los cuerpos fue mutilado esta vez”, informa el sitio.

Travis Juetten fue apuñalado hasta la muerte por un intruso enmascarado

Jamilyn y Travis Juetten fueron atacados en su casa por un hombre enmascarado con un cuchillo en el condado rural de Marion, Oregón, el 13 de agosto de 2021, dice GoFundMe.

Según la página de GoFundMe, “…el día que iban a irse de vacaciones, la tragedia golpeó a Jamilyn y Travis. Alrededor de las 3:00 a.m., alguien los despertó de su sueño y los atacó con un cuchillo”.

En la lucha que siguió, “Travis dio su vida para salvar a Jamilyn. Jamilyn fue transportada al hospital con múltiples heridas de arma blanca donde los médicos pudieron operarla, estabilizarla y comenzar su terapia de rehabilitación. Fue en el hospital donde supo que su esposo había muerto. Travis tenía 26 años”, dice GoFundMe.

Según KOIN-TV, la pareja tenía previsto viajar a Hawái al día siguiente. Jamila fue apuñalada 19 veces, pero sobrevivió.

El hombre enmascarado entró a su dormitorio, pero Travis se levantó para pelear con él, informó KOIN 6.

Alain Leon, le dijo a KOIN 6 News sobre Travis y Jamila: “Él le salvó la vida. Él la protegió del atacante”. La estación de televisión informó que la pareja vivía “cerca de la intersección de Howell Prairie Road NE y Hazelgreen Road NE”, y fueron atacados alrededor de las 3 a. informó la estación.

Las autoridades de Moscú creen que los estudiantes fueron asesinados entre las 3 y las 4 a.m., que el atacante usó un cuchillo para cortarlos mientras dormían en sus camas y que dos compañeros de cuarto en las habitaciones de la planta baja no fueron tocados.

Sandra Ladd fue apuñalada hasta la muerte en su cama

Según Camas Post Record, Ladd “fue víctima de violencia homicida y murió tras ser apuñalada en el torso”. El Idaho Tribune informó que fue apuñalada hasta la muerte en su cama, aunque no está claro el momento exacto.

Murió en su casa en la cuadra 1900 de la calle 41 en Washougal, el 14 de junio de 2020, informó el periódico Post Record. Según The Columbian, fue descubierta muerta alrededor de las 4:30 p.m.

Ese sitio de noticias informó que Ladd “murió de puñaladas en el torso”. Aunque nunca hicieron un arresto, las autoridades inicialmente dijeron que no había amenaza para el público.

Heavy se ha comunicado con la policía de Washougal para hacer comentarios.

Los registros en línea dan su dirección exacta como 1903 41st St, Washougal, WA 98671-9022. Aunque algunos sitios de noticias dicen que murió en un apartamento y otros en una casa, Google Maps indica que la dirección es una casa. La casa se vendió en 2021 por $450,000, según RedFin.

Presuntamente, Ladd estaba durmiendo en su casa de Washougal, WA, posiblemente en las últimas horas del día 13, cuando un intruso desconocido entró en su residencia y la mató a puñaladas. Su crimen nunca se resolvió”, informó el Idaho Tribune, destacando las similitudes entre la muerte de Ladd, una muerte en las cercanías de Oregón y los asesinatos de Moscú.

La policía de Moscú ha descartado como sospechosos a varias personas cercanas a los estudiantes universitarios

En una serie de conferencias de prensa y comunicados de prensa, la policía de Moscow, Idaho, descartó como sospechosos a una creciente lista de personas cercanas a los estudiantes universitarios.

Dicen que no creen que Jack DuCoeur, el exnovio de Goncalves, estuviera involucrado en los asesinatos. Goncalves y Mogen lo llamaron varias veces poco antes de su muerte.

Dicen que no creen que un hombre que se ve en un video mientras las niñas pedían comida de un camión de comida esté involucrado en los asesinatos.

No creen que dos compañeros de cuarto sobrevivientes, Dylan Mortensen y Bethany Funke, estuvieran involucrados en los asesinatos.

No creen que las personas que estaban en la casa cuando se realizó una llamada al 911, y que no han sido nombradas públicamente, estuvieran involucradas en los asesinatos.

La policía dice que está investigando un informe de que Goncalves se quejó de un acosador, pero no ha podido confirmarlo.

