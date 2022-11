Funcionario de Migración Colombia cogió a patadas a un pasajero [VIDEO]

En las últimas horas un video indignante circula en las redes sociales, cuando un pasajero colombiano es agredido en el aeropuerto el Dorado de Bogotá por un funcionario de Migración Colombia.

Cerca de las 10:00 am, Jaime Adolfo Sánchez, un funcionario oficial de Migración Colombia, bastante enfurecido le propinó una patada por la espalda al pasajero, identificado como Juan Ramon Camarillo, quien anteriormente junto con su esposa habían solicitado la asesoría del funcionario ya que ambos habían tenido dificultades a la hora de hacer la identificación biométrica para legalizar su entrada al país, de acuerdo con El País.

El agresivo hombre, también intentó golpear a la señora Sandra Barba, quien fue la persona encargada de regustrar toda la situación con su teléfono celular, informó El Tiempo.

Ante los medios de comunicación, Juan Ramon Camarillo, explicó que fue lo que pasó y aclaró que no solo recibió una patada por parte del funcionario, sino, que antes ya le había propinado un golpe en la cara.

“(…) Intento hacer el ingreso por el chequeo biométrico que tiene Migración Colombia, no es posible. Hago una fila para que me atienda un funcionario de Migración, me atiende el señor que me agredió y lo que hizo en ese momento fue preguntarme si yo ya había hecho el chequeo, yo le dije que sí, a lo cual él me responde de manera grosera”, relató el agredido, que confesó sentirse irritado por la actitud del agente.

Acto seguido, contó que intentó hacer la revisión biométrica de forma fallida, y posteriormente tuvo un cruce de palabras con Jaime Adolfo Sánchez, quien le dijo que iba a llamar a la policía. Minutos más tarde, regresé con un supervisor y éste le dijo que si había recibido maltrato por parte del agente, podía interponer la queja. Justo en ese momento “el señor agresor viene y me da un puño en la cara con el cual me rompe la boca”.

Este funcionario de Migración Colombia demuestra un nivel de violencia intolerable en esa oficina. El tipo agarró a patadas a un pasajero. Miserable!!! A este tipejo le pagan todos los colombianos. pic.twitter.com/cAq78fHR3v — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 24, 2022

“Yo estoy seguro, y esto sí lo firmo donde sea, que si soy yo, quien le da un puñetazo a él, yo en este momento estuviera en una URI, no tengo la menor duda”, afirmó también Camarillo, haciendo énfasis en el racismo estructural mencionado al principio del video.

Cuando el funcionario le dio el puño, los audífonos que el agredido tenía puestos, cayeron al suelo y cuando los fue a recoger, Sánchez le propinó una patada que se vio en el video difundido en Twitter.

La víctima, de profesión ingeniero eléctrico, dijo que esperaba conseguir la fama siendo un gran profesional y no por ser atacado por un “cavernícola” al servicio de una entidad estatal.

“Lo bueno es que todo quedó grabado en video y nunca agredí al señor”, publicó el afectado en un hilo de trinos publicado en la tarde del jueves 24 de noviembre. También pidió a la justicia actuar con celeridad frente a este caso y señaló que vino al país a descansar y pasar tiempo con su familia, no a ser maltratado por funcionarios displicentes.

⚠️ Un funcionario de Migración Colombia deberá responder legalmente por haber golpeado a un pasajero en el Aeropuerto Internacional El Dorado ► https://t.co/hcZNrzUni9 pic.twitter.com/ycy3qlltXX — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2022

Además, de la denuncia por el caso de agresión física, el viajero también denunció haber sido víctima del taxista que lo transportó del aeropuerto a su lugar de destino. Dice que le quiso cobrar más de lo debido. Según InfoBae, horas después, publicó un video en ese mismo perfil en horas de la noche. Allí amplió su denuncia y los detalles de lo ocurrido, y aprovechó para sacar varias conclusiones del episodio que se popularizó en pocas horas. Dijo que detrás de la patada propinada por el funcionario hubo un acto racista.

También debo decir que agradezco a mis amigos, conocidos, ex compañeros de universidad y ex compañeros de trabajo que estuvieron pendientes llamándome. Dentro de migración me trataron bien y me orientaron para que pusiera la queja. — Juan Ramón Camarillo (@JuanRaCamarillo) November 24, 2022

“La discusión se debe direccionar hacia el racismo estructural que existe en este país, porque ese funcionario me trató de forma grosera y displicente por mi color de piel”, expuso Camarillo. De hecho, indicó que el agresor en algún momento le insultó diciéndole que era “un gamín y una porquería”, asegurando que interpondrá la denuncia oficial ante la fiscalía, informó InfoBae.

¿Qué dice Migración Colombia?

Fernando García Manosalva, director de Migración Colombia, se refirió al caso, afirmando que la actitud del funcionario es desde todo punto de vista reprochable, y que se adelantaran las investigaciones pertinentes para dar las sanciones respectivas de acuerdo con la ley disciplinaria. El director, también declaró haberse comunicado con el pasajero, y haberle presentado disculpas en nombre de la institución.

🇨🇴 | Asqueroso y degradante lo realizado por los funcionarios de migración Colombia. Pateando, golpeando y amenazando viajeros. Estas personas deben ser despedidas de inmediato.pic.twitter.com/xwxvxXwtGC — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) November 24, 2022

“Estos comportamientos no son aceptables y no serán permitidos en Migración Colombia porque no corresponden con el espíritu de respeto a los derechos a la ciudadanía que fundamentan el actual gobierno ni con su compromiso con el cambio”, sentenció Fernando García Manosalva, según NTN24.

En el mismo sentido, el sindicato de Migración Colombia le respondió a la institución: “La entidad deberá investigar objetivamente el caso y entendemos que la violencia jamás será justificada. Tema de intolerancia por sobrecarga ya lo habíamos advertido a la nueva administración, y en ese sentido, reiteramos con urgencia la ampliación de la planta, nombramiento de 140 vacantes y diálogo”, fue el pronunciamiento de Unasemigc.

Nuestra intención no es defender lo indefendible porque ya lo hemos dicho; no es justificable ninguna forma de violencia. Lo que viven los oficiales que son escupidos, ofendidos y golpeados no lo ve nadie y tal vez será en el exterior, pero las otras autoridades migratorias también lo viven”, finalizó el sindicato en defensa de su compañero.

El director de @MigracionCol anunció el inicio de las investigaciones de acuerdo con la normativa vigente, inmediatamente después de que ocurrió el incidente. Así mismo, informó que su despacho se comunicó con el ciudadano agredido para ofrecerle disculpas — Migración Colombia (@MigracionCol) November 24, 2022

Es de señalar, que en las primeras declaraciones de esta asociación, la justificación a la actuación de su compañero fue la de estrés, por sobrecarga laboral. El compañero o el funcionario como tal lo único que hizo fue responder a las múltiples agresiones que ya había tenido anteriormente. Los compañeros están todos los días con una carga laboral altísima”, indicó a Blu Radio el presidente del sindicato de Migración, Julián García, de acuerdo con InfoBae.

El líder de la asociación de trabajadores de la autoridad migratoria también aseguró que desde hace meses han venido denunciando una falta de personal altísima comparada con el flujo migratorio, lo que también ha generado desgaste en el personal, informó BLU Radio.

Funcionario de Migración Colombia agrede con patadas y puños a un ciudadano cuando hacía ingreso a migración en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá. El funcionario también intenta golpear a la mujer que graba los hechos. pic.twitter.com/RR1fRqBpKv — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) November 24, 2022

Finalmente, dentro de los miles de mensajes de repudio a este comportamiento, están las de la ex congresista por la Cámara de Representantes, Ángela Sánchez Leal, quien expresó a través de sus redes sociales, el comportamiento del funcionario como “inaceptable”.

“Si había algún altercado, los agentes de migración debían llamar a la Policía del Aeropuerto. Migración Colombia debe dar las explicaciones pertinentes y sancionar al agresor”, señaló la excongresista, según RCN.

