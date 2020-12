Dos mujeres y tres niñas, asesinadas en Arkansas

La policía está investigando un homicidio después de que cinco mujeres y niñas fueran encontradas muertas en una residencia en Atkins, un pueblo rural en el centro de Arkansas, el día de Navidad. La Oficina del Sheriff del condado de Pope dijo en un comunicado de prensa que las cinco víctimas eran mujeres, dos adultos y tres menores de entre 7 y 61 años de edad, pero no revelaron sus identidades. Un GoFundMe creado por un miembro de la familia identificó a las víctimas como miembros de la familia Heflin / Patrick.

La organizadora de la recaudación de fondos, la pariente Melissa Renee Brown, escribió: “El día de Navidad, recibimos noticias inimaginables. Cinco de nuestros preciosos parientes fueron encontrados fallecidos en su casa. Una abuela, una madre y 3 hijos, todos se fueron. Por el momento no hay detalles para compartir. Está siendo investigado como asesinato”.

La investigación aún está en curso y la Oficina del Sheriff del condado de Pope declaró que no creen que haya un peligro para todo el mundo y se cree que el incidente fue aislado.

La Oficina del Sheriff reveló en una conferencia de prensa el 26 de diciembre que los agentes se personaron en el lugar la noche del 25 de diciembre después de que un familiar llegara a la casa y encontrara a los cinco fallecidos. El fiscal del condado de Pope, Shane Jones, dijo que se creía que las víctimas estaban relacionadas, pero no indicó la relación entre ellas.

Jones también declaró que las cinco personas murieron por heridas de bala. No se identificó a ningún sospechoso, dijo, pero las autoridades creen que el incidente fue de naturaleza “doméstica” y que la sospechosa podría encontrarse entre las personas fallecidas, reveló la conferencia de prensa. No se ha identificado ningún motivo en este momento y la investigación aún está en curso, con la ayuda de la Policía Estatal de Arkansas y el Laboratorio Criminalístico del Estado de Arkansas.

UPDATE: The Pope Co. Sheriff’s Office has released the names of the victims of what they say was a murder-suicide on Christmas Day in Atkins. @KARK4News @FOX16News pic.twitter.com/p6e6fFHetz

— Cassandra Webb (@cassandrawebbtv) December 29, 2020