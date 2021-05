Asesinan a mujer en Pakistán por rechazar propuestas de matrimonio

Una mujer británica de origen paquistaní, identificada como Mayra Zulfiquar, de 24 años, fue asesinada a balazos por cuatro hombres que irrumpieron en el inmueble en el que se encontraba en Pakistán.

The New York Post reportó que el cuerpo sin vida de Zulfiquar fue encontrado el pasado lunes 3 de mayo en el interior de un departamento alquilado en la ciudad de Lahore.

Un informe policial precisó que la víctima había recibido dos impactos de bala, uno en el cuello y otro en el brazo.

Mayra Zulfiqar had recently been threatened with "dire consequences" by the men after she refused their marriage proposals https://t.co/LrqNO71phA

