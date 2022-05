Asesinan a enfermera de varias puñaladas: Su exnovio la mató a plena luz del día en NY

Un nuevo hecho de violencia sacudió en las últimas horas a la ciudad de Nueva York, luego de que un sujeto de 62 años acabara con la vida de quien fuera su pareja, una enfermera de 55 años, en hechos acaecidos a plena luz del día.

Así lo reportó el periódico NY Post, donde se aseguró que la mujer, identificada como Cynthia McLeod, de 55 años, fue asesinada el domingo cerca de su vivienda, en inmediaciones de Van Buren Street y Marcus Garvey Boulevard, en Brooklyn.

La policía aseguró que el incidente ocurrió hacia las 11:00 de la mañana del domingo, de acuerdo a la citada publicación en el vecindario Bed-stuy.

La víctima fue identificada como Cynthia McLeod, de quien se aseguró estaba yendo a una bodega, localizada en el condado de Brooklyn, cuando presuntamente se encontró con su exnovio James Brown, de 62 años, quien la estaba esperando afuera y se registró una pelea.

El Post mencionó que de acuerdo a información suministrada por policías y por un testigo, el hombre le reclamó a su víctima por presuntamente adeudarle dinero y luego procedió a atacarla con un arma blanca.

“Tu me debes dinero”, fue la frase que presuntamente el sujeto le dijo a quien había sido su novia.

El testigo del hecho citado por el Post, a quien identificó con el nombre de Steve V, mencionó que tras la discusión con el agresor, la enfermera intentó alejarse, pero el hombre le infligió varias puñaladas a la altura del cuello y el torso, mientras le lanzaba improperios.

Las declaraciones señaladas por quien presenció el homicidio señalan que el sujeto enardecido le gritaba a su expareja frases como “¿Aún no estás muerta…?, ¿Sigues respirando?”, mientras la apuñalaba.

El Noticiero PIX11 habló con varios vecinos de la mujer, quienes la describieron como una buena vecina, quien llevaba viviendo en el vecinadario más de 30 años, y quien es madre de un adolescente.

El Post aseguró que el sujeto, que fue capturado por la policía, enfrenta cargos por asesinato y posesión criminal de un arma.

El testigo del hecho, quien auxilió a la enfermera, aseguró además que del hombre trató de matarlo también a él.

“No corrí porque estoy acostumbrado, soy de la calle, así que traté de agarrar una botella y lo golpeé y él comenzó a correr y lo perseguí y lo hice tropezar en la esquina de Greene”, narró el testigo, quien agregó que la mujer luchó mucho para formarse profesionalmente.

“Gastó mucho dinero solo para ir a la escuela para cuidar de su pequeño y mira lo que pasó”, dijo Steve. “El niño no tiene padre, nadie más. Ella lo era todo para él. Su fuerza. Ella lo crió bien”.