Asesinan a dos mujeres con arma de fuego en un restaurante en Nueva Jersey

Como Karen Lemaitre y Wanita Joffer fueron identificadas las dos mujeres halladas muertas el martes 6 de abril en el interior del restaurante de comida jamaiquina K&K en Nueva Jersey.

El Departamento de Policía de Hillside localizó los cuerpos de las víctimas en el interior del establecimiento de comida rápida ubicado en una concurrida zona de Hillside en Nueva Jersey.

The New York Post informó que las autoridades policiales están realizando una exhaustiva investigación para determinar si el incidente está relacionado con la muerte del propietario del restaurante, cuyo cuerpo fue encontrado un día antes en un automóvil en una zona no muy lejana al lugar de los hechos.

2 women found dead in NJ eatery day after owner's body discovered in car https://t.co/HRKcfnaOik pic.twitter.com/IF4lQXUThE — New York Post Metro (@nypmetro) April 7, 2021

Akanni Martin, el dueño del restaurante K&K, fue declarado muerto después de ser encontrado con una herida de bala en la cabeza en el interior de un vehículo en Union, Nueva Jersey.

El Diario de NY reveló que Martin tenía hijos con Karen Lemaitre, una de las mujeres que fue encontrada sin vida en el interior del restaurante jamaiquino.

El citado medio de comunicación señaló que las autoridades policiales intentaron contactar a los familiares de Akanni Martin para informarles sobre su muerte, por lo que se percataron que dos personas cercanas a él se encontraban desaparecidas, lo que los llevó a su restaurante, donde se encontraron los cuerpos sin vida de Lemaitre y Joffer.

Daily Voice reportó que los investigadores del caso creen que Martin mató a Karen Lemaitre y Wanita Joffer dentro de su establecimiento de comida antes de dispararse a sí mismo en el interior del vehículo en donde fue localizado.

2 women fatally shot in NJ restaurant after owner found dead in nearby car rental lot: police https://t.co/rsCe71VuDb pic.twitter.com/kQJC6ujQ3o — 1010 WINS (@1010WINS) April 7, 2021

The Gleaner Jamaica dio a conocer que un informe por parte de las autoridades policiales precisó que los cuerpos de Lemaitre y Joffer fueron encontrados con varios impactos de bala.

El periódico jamaiquino agregó que las víctimas se encontraban con bolsas de plástico sujetas a sus rostros.

La oficina del Médico Forense del Condado de Union reveló un informe final que dictaminó que las muertes de Karen Lemaitre y Wanita Joffer fueron causadas por homicidios.

La investigación del crimen está siendo liderada por las autoridades del Departamento de Homicidios del Condado de Union en colaboración con los agentes policiales de Hillside y Union Township.

Toda persona que pueda tener información relevante sobre el caso se puede comunicar directamente con la oficina del fiscal Johnny Ho a través del número telefónico 908-403-8271 o con el detective Lamar Hartsfield mediante el número de contacto 908-451-1873.

El vínculo sentimental de Karen Lemaitre y Akanni Martin

The Gleaner Jamaica precisó que Karen Lemaitre y Akanni Martin habían estado casados por al menos 19 años y eran padres de 3 hijos en común.

El medio de comunicación también dio a conocer que Lemaitre se desempeñaba como co-propietaria del restaurante K&K que abrió las puertas al público en general en el año 2018 en el área de Hillside en Nueva Jersey.

Por el momento, se desconocen los nombres o las edades de los hijos de Lemaitre y Martin.