Mujer de Utah es asesinada por su expareja: Mindee Lavell Elmore

Una mujer de Utah, identificada como Mindee Lavell Elmore, perdió la vida después de recibir un disparo en la cabeza por parte de su expareja, durante un altercado que se suscitó en el estacionamiento de un supermercado.

KSL TV reveló que el reporte policial indicó que el incidente ocurrió en horas de la tarde del pasado sábado 3 de abril en el estacionamiento de un concurrido establecimiento ubicado en el bulevar Harrison de la ciudad de Ogden en Utah.

El medio de comunicación agregó que la víctima fue declarada muerta en el lugar de los hechos como consecuencia del impacto de bala que recibió tras haber sido confrontada por su expareja.

BREAKING: Ogden police identify Mindee Lavell Elmore, 41, as the woman shot and killed by her ex-boyfriend in the Smith’s parking lot on Saturday.

Her family says Easter was her favorite holiday. She was killed while at the grocery store preparing for Easter dinner. @KUTV2News pic.twitter.com/TqRVrEK2A3

— Kelly Vaughen (@KellyVaughen) April 5, 2021