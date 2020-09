Arrestan a Pascale Ferrier por su vínculo con la carta de ricina enviada a Trump

Pascale Ferrier fue arrestada por tener un vínculo con la carta que contenía ricina la cual fue enviada al presidente Donald Trump la semana pasada, así lo informó CBC. Además, se enviaron cartas adicionales a Texas las cuales pueden estar relacionadas con este tema. La mujer fue arrestada cuando intentaba cruzar a los Estados Unidos desde Canadá. Anteriormente, ella había vivido en los Estados Unidos y había sido deportada a Canadá después de ser arrestada.

1. Ferrier portaba un arma cuando fue arrestada, intentando cruzar la frontera canadiense hacia Nueva York

#FBIStatement: "The FBI and our U.S. Secret Service and U.S. Postal Inspection Service partners are investigating a suspicious letter received at a U.S. government mail facility. At this time, there is no known threat to public safety." pic.twitter.com/jsBMIsDHbt — FBI Washington Field (@FBIWFO) September 19, 2020

En el lunes de hoy, CBC confirmó que la mujer detenida se identificaba como Pascale Ferrier.

La carta fue interceptada por la policía antes de llegar a Trump, informó CNN, y las pruebas confirmaron que el paquete contenía ricina. Una fuente anónima familiarizada con la investigación le contó a CNN que la carta tenía una sustancia con características físicas similares a las semillas de ricino molidas, y que esta fue enviada por correo desde St. Hubert, Quebec. El lunes, CBC informó que la Real Policía Montada de Canadá estaba registrando un condominio en la costa sur de Montreal en Saint-Hubert.

Pascale Ferrier portaba un arma cuando fue arrestada, informó CNN. La mujer estaba tratando de cruzar la frontera desde Fort Erie, Ontario hacia Buffalo, Nueva York a través del Puente de la Paz cuando los Clientes y los Agentes de Protección Fronteriza la detuvieron, informó NBC News.

Cuando se dio a conocer por primera vez la noticia de su arresto el día domingo, su nombre no aún no había sido revelado, pero las autoridades dijeron que la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Washington, DC levantaría cargos en su contra. Su comparecencia ante el tribunal se vio retrasado el martes, informó CBC.

2. Había sido deportada a Canadá el año pasado después de ser arrestada en Mission, Texas

Pascale Ferrier había vivía anteriormente en Texas cuando fue deportada a Canadá el año pasado. La mujer fue arrestada en Mission,Texas en el mes de marzo de 2019 por portar un arma sin licencia, tener una licencia de conducir falsa y resistirse al arresto, así lo informó The New York Times.

Además, los funcionarios se dieron cuenta de que tenía la mujer una visa de seis meses y que se había quedado más tiempo en el país. y que en su arresto ella había violado las condiciones de estancia de su pasaporte. Ferrier deportada a Canadá desde la cárcel del condado de Hidalgo en Edinburg, Texas, informó The New York Times.

Su registro de arresto de 2019 muestra que fue arrestada por el Departamento de Policía de Mission el 12 de marzo de 2019 y liberada el 18 de mayo de 2019.

3. Una cuenta de Twitter con su mismo nombre amenazaba la vida de Donald Trump

Una cuenta de Twitter la cual fue creada en el año 2010 con el nombre de Pascale Ferrier y con ubicación en Quebec tuiteó una amenaza a Donald Trump el 9 de septiembre.

Cuando un usuario tuiteó: “¿Todavía puede alguien dispararle a Trump en la cara?”, La cuenta de Pascale Ferrier respondió el 9 de septiembre diciendo: “Acabo de leer este tuit. Estoy de acuerdo … Nadie hizo nada … ¡Es hora de cambiar! #killtrump”

El 9 de septiembre la misma cuenta tuiteó diciendo que Trump era un “tirano payaso feo”.

No se ha confirmado que la cuenta pertenezca a Pascale Ferrier, pero tiene el mismo nombre y la misma ubicación: Canadá.

La cuenta también ha tuiteado cosas sobre el Día de la Mujer y sobre la participación en 100 Days of Code.

En la biografía de la cuenta dice: “Nómada tecno-creativo”, que es similar a una página que existe en Facebook la cual es manejada por un trabajador independiente llamado Pascale Ferrier nombrada “La Techno-Creative Nomade”.

4. Algunas cartas también fueron enviadas a Texas

A source confirms the Canadian suspect who allegedly sent a letter containing ricin to the White House also sent a letter to the Mission PD in Mission, Texas. The letter was intercepted before it reached them. The suspect was arrested by Mission Police in 2019 on visa issues. — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) September 21, 2020

Las autoridades comunicaron que se envió correspondencia similar a Texas, las cuales podrían estar vinculadas, así lo informó CNN. Mary-Liz Power, la portavoz del Ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, dijo que hubo informes de varios paquetes enviados a “sitios oficiales del gobierno federal de EE.UU.” los cuales estaban siendo investigados.

The New York Times informó que las cartas de ricina se enviaron a un centro de detención y una oficina del alguacil en Texas. Annie Bergeron-Oliver de CTV National News tuiteó que una de las cartas fue enviada al Departamento de Policía de Mission en Mission.

Las autoridades aseguraron que la investigación se encuentra en curso.

5. El veneno de ricino ha sido enviado anteriormente a presidentes incluido Donald Trump

William Clyde Allen III, confessed to sending 4 ricin laced letters to the President, FBI Director &… Publicado por Jim Spiewak KUTV en Miércoles, 3 de octubre de 2018

En 2018, William Clyde Allen III fue arrestado por estar relacionado con el envío de ricina por medio del correo dirigido a funcionarios del gobierno en octubre de 2018. Se enviaron dos sobres al Pentágono, los cuales iban dirigidos a altos oficiales militares, incluido el entonces secretario de Defensa, James Mattis y al Almirante John Richardson, Jefe de Operaciones Navales. Otro sospechoso sobre fue enviado a Trump y otros dos a la sede de campaña de Ted Cruz. Un juez federal emitió una acusación formal de siete cargos el 18 de octubre de 2018, acusando a Allen de estar relacionado con estas amenazas.

#WalkingDead actress Shannon Richardson sentenced 18 years for ricin-laced letter to Obama http://t.co/TC2oDVCMM4 pic.twitter.com/GU62RsIYhm — Canoe (@Canoe) July 16, 2014

En mayo de 2013, se enviaron cartas anónimas que contenían ricina al alcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, a Mark Glaze, quien para ese entonces era el director de Alcaldes contra las armas ilegales en Washington, D.C., y al presidente Barack Obama. Shannon Richardson fue acusada de por este crimen y ella misma se declaró culpable. Fue condenada a 18 años de prisión. Richardson vivía en New Boston, Texas, cuando se enviaron las cartas. Tenían bajas concentraciones de ricina y se descubrieron antes de que ocasionaran lesiones o muertes. Las cartas decían: “Tendrás que matarme a mí y a mi familia antes de conseguir mis armas. El derecho a portar armas es mi derecho constitucional otorgado por Dios. Lo que hay en esta carta no es nada comparado con lo que tengo planeado para ti “.

Richardson obtuvo papeles secundarios en programas como The Walking Dead y The Vampire Diaries. Al principio ella culpó a su esposo, pero no pasó detector de mentiras. Sus computadoras tenían los textos que estaban en las cartas y su esposo estaba en el trabajo cuando se imprimieron las mismas. Luego afirmó que envió las cartas por correo porque su esposo la obligó a hacerlo. Su conyugue negó estas acusaciones.

He denied it for months, but today James Everett Dutschke admitted sending ricin to Pres. Obama and others. This is … pic.twitter.com/hUSoZs68QV — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) January 17, 2014

De igual manera en 2013, J. Everett Dutschke originario de Mississippi se declaró culpable de enviar cartas con ricino a funcionarios, incluido Barack Obama, así lo informó The New York Times. Las cartas estaban firmadas “K.C.” para suplantar a un imitador de Elvis, quien fue arrestado de inmediato. Él y Dutschke se vieron envueltos en una disputa, en la cual las autoridades rastrearon que las cartas provenían de Dutschke.

Cuatro hombres en Georgia fueron arrestados en 2011 y acusados de conspirar para esparcir ricina en cinco ciudades. El complot iba dirigido a funcionarios federales y estatales, de acuerdo a The New York Times.

