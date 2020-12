Arrestan a presunto asesino de Caitlyn Kaufman: ¿Por qué mató a la enfermera de Nashville?

La policía dice haber capturado al hombre que disparó al azar contra la enfermera de Nashville, Las autoridades identificaron como Devaunte Hill el sospechoso acusado de la muerte a tiros de Caitlyn Kaufman, en una interestatal de Nashville, Tennessee.

“No se conocían. No conocía a Caitlyn”, dijo el detective de homicidios de la policía de Nashville, Chris Dickerson, en la conferencia de prensa del viernes donde anunció el arresto de Hill.

Kaufman murió la noche del 3 de diciembre cuando fue alcanzada por una de las al menos seis balas disparadas contra su vehículo mientras se dirigía al trabajo en la Interestatal 440.

“Conmocionó a Nashville”, dijo el jefe de policía John Drake sobre el tiroteo.

“Devaunte L. Hill, de 21 años, está detenido por el asesinato de la enfermera de Nashville, Caitlyn Kaufman. Los miembros del MNPD SWAT lo arrestaron a las 6:15 a.m. en su apartamento del este de Nashville. Está siendo acusado de homicidio criminal”, escribió la policía de Nashville en Twitter, la mañana del 11 de diciembre.

La policía de Nashville dice que tiene pruebas balísticas y de teléfonos celulares contra Hill

Drake, hablando en la conferencia de prensa del 11 de diciembre, reveló que a las 6:15 a.m. de esa mañana, Hill fue arrestado bajo sospecha del asesinato de Kaufman.

“Hill fue detenido sin incidentes” en su apartamento. Lo llevaron al cuartel general de la policía, donde lo entrevistaron, y “dio una declaración en la que se implicaba en el asesinato de Caitlyn”, dijo Drake.

BREAKING: Devaunte L. Hill, 21, is in custody for the murder of Nashville nurse Caitlyn Kaufman. MNPD SWAT members arrested him at 6:15 a.m. at his East Nashville apartment. He is being charged with criminal homicide. pic.twitter.com/lJ6LMHy8v7 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 11, 2020

No se descartó la posibilidad de arrestos adicionales.

La policía dijo que un ciudadano preocupado identificó a Hill como sospechoso y les dijo a los investigadores el paradero del arma utilizada en el crimen. El arma fue disparada de prueba y los investigadores encontraron “una coincidencia del 100 por ciento” con los casquillos hallados en la carretera, dijo Drake.

El teléfono celular de Hill estaba cerca la noche en que Kaufman fue asesinado, dijo Drake en la conferencia de prensa.

Chris Dickerson, el detective principal, también habló en la conferencia de prensa.

El oficial dijo que cientos de horas de trabajo se dedicaron a la investigación. “Fue un alivio poder firmar la orden de arresto”, aseguró, agregando que fue un alivio poder darle la noticia a Diane Kaufman, la madre de Caitlyn, quien está preparando el funeral de su hija.

También confirmó que Hill estaba “implicado en este asesinato”.

“Era simplemente un ciudadano preocupado”, dijo Dickerson sobre el informante. “No puedo explicar exactamente lo que dijo, pero dijo lo suficiente como para emitir una orden de arresto”, manifestó Dickerson cuando se le preguntó qué dijo específicamente Hill para supuestamente implicarse a sí mismo.

La policía no proporcionó un móvil del crimen. No aparecen antecedentes penales para Hill en los registros judiciales del condado de Davidson.

La policía dijo en una conferencia de prensa que Kaufman se dirigía a su trabajo en la UCI de un hospital local, cuando recibió un disparo mortal en la interestatal. Su coche recibió al menos seis disparos. Kaufman recibió un disparo la noche del jueves 3 de diciembre entre las 6:05 p.m. y 6:10 p.m., dijo la policía de Nashville en la conferencia de prensa.

La orden de arresto, obtenida por WSMV, da más detalles.

En el reporte se asegura que un oficial de policía de Metro Parks observó el SUV Mazda de Kaufman al lado derecho de la I440 West, cerca de Mile Marker 2/0. Al principio, el oficial pensó que el vehículo se averió porque la transmisión se había dañado sobre el volante. Ella ya había fallecido. El oficial notó entonces que el automóvil había recibido numerosos disparos de bala.

Las autoridades encontraron tres casquillos de cartuchos usados de 0.9 mm en la interestatal.

El citado ciudadano preocupado “identificó al acusado, Devaunte Hill, como quien disparó contra la enfermera en la interestatal la semana pasada”, según la declaración jurada.

Drake dijo anteriormente que Kaufman se dirigía a trabajar en el Hospital Saint Thomas West en Nashville. “Sucedió en el sistema interestatal cuando se dirigía al trabajo”, dijo Drake, y agregó que las autoridades habían recibido 46 pistas de CrimeStopper.

Dickerson dijo que el asesinato fue “inusual, especialmente cuando se trata de Nashville”. “El vehículo fue impactado al menos seis veces”, dijo Dickerson.

Según Dickerson, se suponía que el turno de Kaufman en el hospital comenzaría a las 7 p.m. “Dejó su apartamento en Libanon y viajó por el sistema interestatal desde el condado de Wilson hasta Nashville”, dijo en la conferencia de prensa.

“Le dispararon fatalmente desde las 6:05 p.m. hasta las 6:10 p.m. De eso estamos seguros. Fue asesinada por un disparo que entró en la zona de su hombro izquierdo”, dijo Dickerson. “Habría sido fatal en 15 segundos. No tuvo tiempo de llegar a su teléfono celular para llamar al 911″.

Diane Kaufman, la madre de Caitlyn, agradeció a la comunidad de Nashville en una conferencia de prensa anterior, durante la cual estuvo al borde de las lágrimas al hablar de su hija. No estuvo en la conferencia de prensa del viernes, dijo Dickerson, porque estaba en su casa en Pensilvania preparándose para el funeral de su hija.

“El sueño de Caitlyn era vivir en Nashville desde que estaba en la escuela secundaria”, dijo la atribulada madre, describiendo a su hija como una “apasionada por la enfermería, porque era una persona muy cariñosa”. Ella dijo que Kaufman investigó meticulosamente los programas de residencia de enfermería antes de elegir Nashville. Cuando terminó su residencia, le ofrecieron un trabajo en la UCI.

“Ella era una joven muy compasiva y tenía un corazón de oro y estaba en camino al trabajo para ayudar a otras personas”, dijo su madre, muy afectada. advirtiendo que estaba suplicando para que la ayudaran a encontrar a “quién le hizo esto a mi hija”.

Durante la conferencia de prensa, Diane Kaufman agarró la insignia de trabajo de su hija.

Esta es la versión original de Heavy