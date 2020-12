Nieta de una de las víctimas de la “Familia Manson” fue brutalmente asesinada

Ariana Wolk, la nieta de 40 años de una de las víctimas de la familia Manson, fue apuñalada horriblemente y dejada en un charco de sangre, dijeron los fiscales. Aunque Wolk fue asesinada el 3 de julio en Denver, su conexión con los asesinatos de la familia Manson, solo se dejó en claro el 9 de diciembre, informó Fox News.

Según un comunicado de prensa de la oficina del fiscal del distrito, Wolk fue encontrada “en un charco de sangre en su cama, después de haber sufrido heridas agudas en el cuello”. Su muerte fue declarada como un homicidio, por el médico forense. Los detectives identificaron a José Sandoval-Romero, de 24 años, como el sospechoso del asesinato, después de que un video de la noche del crimen de Wolk, mostrara a los dos juntos.

La oficina del fiscal del distrito dijo: “Durante su entrevista con la policía, Sandoval-Romero admitió que apuñaló a la señora Wolk, huyó de la escena y se despojó de su ropa ensangrentada, antes de huir a Colorado Springs”. Ahora está acusado de asesinato en primer grado. En este momento no se ha revelado públicamente un motivo del crimen ni la relación entre el acusado y la víctima.

La próxima comparecencia de Sandoval-Romero en la corte está programada para el 28 de enero de 2021, según muestran los registros públicos.

La abuela de Wolk era Rosemary LaBianca, quien fue apuñalada hasta la muerte de manera similar por la familia Manson.

Según Fox News, Wolk fue encontrada la noche del 3 de julio con “varias puñaladas en el cuello y aparentes puñaladas defensivas en brazos y manos”. La policía y los paramédicos respondieron a una llamada al 911 en un apartamento en la cuadra 1500 de la calle Oneida, informó la oficina del fiscal.

Una declaración jurada de arresto de la oficina del fiscal de distrito declaró que Wolk había estado viviendo sola en el apartamento durante un par de meses, después de ser víctima de “un incidente de violencia doméstica”. Sin embargo, a la persona involucrada en ese incidente se le había colocado un dispositivo de monitoreo de tobillo GPS por orden judicial, y no estaba en el apartamento de Wolk cuando fue asesinada.

Los vecinos de Wolk dijeron a los oficiales de policía que vieron a Sandoval-Romero con Wolk más temprano en la noche y alrededor de las 4 o 5 p.m. oyeron caer a Wolk o ser empujada por las escaleras. Un vecino vio a Sandoval-Romero en la puerta y a Wolk en el suelo, decía la declaración jurada, y luego ayudó a Wolk a regresar al apartamento. Su cuerpo fue encontrado poco después de las 9 p.m. por uno de los amigos de Wolk que se alojaba en su apartamento.

El espantoso asesinato de Wolk tuvo algunos paralelos con el infame asesinato de su abuela por parte de la familia Manson, escribió Mercury News.

Wolk es la nieta de Rosemary LaBianca, que fue víctima de un brutal e infame asesinato por parte de la familia Manson junto a su esposo Leno LaBianca en agosto de 1969. La madre de Wolk, Suzan LaBerge, tenía 21 años cuando ella y su hermano adolescente encontraron los cuerpos de su madre y su padrastro en su casa, el 10 de agosto de 1969.

El 9 de agosto, algunos de los seguidores del líder del culto Charles Manson irrumpieron en la casa de LaBianca y asesinaron brutalmente a la pareja, apuñalaron a Rosemary LaBianca 42 veces y tallaron la palabra “guerra” en el pecho de Leno LaBianca, según Oxygen.

Wolk era madre soltera y nativa del norte de California

Wolk era oriunda del norte de California y nació el 26 de septiembre de 1979, según una cuenta de GoFundMe creado por su hermana. La cuenta recaudadora de fondos declaró: “Ella era una niña muy feliz, dulce, amable y cariñosa y le regaló a su familia muchos buenos recuerdos. Asistió a la escuela Mariposa en Cedar Ridge, que era la escuela Waldorf original en esta comunidad”.

Más tarde, Wolk estudió en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, según su perfil de LinkedIn, y trabajó como especialista en recursos humanos.

Su hermana escribió que Wolk tenía un hijo que era “la alegría de su vida”. La recaudación de fondos se creó para los gastos del funeral, pero se creó otra como fondo fiduciario para su hijo, Xander. Una de las amigas de la escuela secundaria de Wolk, Maya Halverson Baldwin, le dijo al Daily Mail: “Ariana era una hermosa persona dulce, una madre cariñosa para su hijo Xander y una chica increíblemente hermosa en nuestra pequeña ciudad costera”.

Y agregó: “Sabía que ella se había separado del padre de su hijo, pero los dos habíamos estado ocupados los últimos años, así que no estaba en contacto frecuente. Oír hablar de su muerte asesinada, fue un golpe en el estómago. Su pobre hijo. Sus últimos momentos, el terror que debe haber sentido, se apoderaron de mi mente. Su muerte es impactante y trágica. Es difícil para mí incluso visualizar lo que pasó, era una mujer alta y fuerte”.

