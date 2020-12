Brandon Bernard será ejecutado hoy en Indiana con cámara de gas: ¿Qué crimen cometió?

Está previsto que Brandon Bernard sea ejecutado este 10 de diciembre en la prisión de Terre Haute en Indiana, por un crimen que cometió en junio de 1999 cuando tenía 18 años.

El preso federal sigue a uno de sus cómplices en la ejecución por el asesinato de Todd y Stacie Bagley, una joven pareja de misioneros cristianos que visitaban Texas desde Iowa.

Los tribunales condenaron a un grupo de adolescentes por secuestrar y robar a los Bagley en Killeen antes de matarlos en terrenos federales en la Reserva Militar de Fort Hood.

Según la información del caso presentada en FindLaw, Christopher Andre Vialva, de 19 años, fue el líder de la red en el secuestro de los Bagley en 1999. Vialva fue ejecutado en Terre Haute el 24 de septiembre del 2020, el séptimo preso federal en ser ejecutado por la administración Trump desde julio. Bernard será el noveno.

Pero algunos dicen que Bernard no debería ser ejecutado, en parte, porque era muy joven cuando él y Vialva, junto con Christopher Lewis, Tony Sparks y Terry Brown, que tenían entre 15 y 16 años, mataron a los Bagley, pero también porque “él no tuvo un papel protagónico en ese crimen, y ha demostrado un comportamiento positivo durante sus 20 años de encarcelamiento, incluso acercándose a otros y aconsejándoles que no sigan su camino”, según un sitio web dedicado a salvar a Bernard de la ejecución, llamado Help Save Brandon.

Bernard prendió fuego al auto de Bagley después de que Vialva les disparó a ambos en la cabeza

Según los archivos del caso, el papel de Bernard en la muerte de los Bagley fue menor que el de Vialva.

La historia en los documentos es que Vialva tramó el plan para robar el auto con Sparks y Lewis, y los tres miembros de la pandilla se reunieron con Bernard y Brown al día siguiente para pedir ayuda. Bernard le prestó a Vialva su arma, pero ni él ni Brown estuvieron con Vialva, Sparks y Lewis durante las horas en que los adolescentes condujeron con los Bagley, quienes fueron obligados a entrar en el maletero, a punta de pistola, con el arma de Bernard que empuñaba Vialva.

Finalmente, Vialva decidió que los Bagley tenían que morir porque le habían visto la cara, según FindLaw. Fue entonces cuando Bernard y Brown se reencontraron con sus amigos. Su trabajo era comprar gasolina y quemar el coche.

Luego, el grupo de cinco adolescentes se dirigió a un lugar apartado en el área recreativa de Belton Lake en la reserva militar de Fort Hood, con los Bagley todavía en el maletero.

Según los expedientes del caso Vialva aparcó el coche de los Bagley en lo alto de una pequeña colina. Brown y Bernard vertieron líquido para encendedor en el interior del automóvil, mientras los Bagley cantaban y rezaban en el maletero.

Según Brown, las últimas palabras de Stacie fueron “Jesús te ama” y “Jesús, cuídanos”. Vialva la maldijo groseramente en respuesta. Vialva se puso la máscara y le dijo a Lewis que abriera el maletero. Vialva luego le disparó a Todd en la cabeza con la pistola calibre .40, matándolo instantáneamente. Vialva le disparó a Stacie en el lado derecho de la cara, dejándola inconsciente, pero sin matarla. Bernard prendió fuego al coche. Una autopsia reveló más tarde que Stacie murió por inhalación de humo.

La jurisprudencia informa que “Vialva fue condenado por tres cargos de homicidio capital y Bernard por un solo cargo por la muerte de Stacie. El jurado determinó que los factores agravantes superaban a los factores atenuantes para cada acusado y los condenó a muerte”.

En un video de clemencia, Bernard dijo en un momento que quería comunicarse con la familia Bagley para decirles “que me siento mal y desearía poder cambiar las cosas”.

Bernard ha pasado más de 21 años en el corredor de la muerte, después de ser declarado culpable de homicidio, robo de auto, conspiración para cometer asesinato, asesinato en primer grado en una reserva del gobierno y complicidad, según la Oficina de Prisiones.

La ejecución de Bernard y otra programada para este 10 de diciembre siguen vigentes a pesar de que 8 miembros del equipo de ejecución dieron positivo recientemente para COVID-19.

Además de la ejecución programada de Bernard para el día 10, está programado que Alfred Bourgeous sea ejecutado mañana 11 de diciembre en Terre Haute, incluso cuando Associated Press informó que “ocho miembros del personal que participaron en una ejecución el mes pasado dieron positivo por el coronavirus y cinco de esos empleados participarán en las ejecuciones programadas para esta semana”.

Dos presos que no están en el corredor de la muerte están demandando para detener las ejecuciones hasta que la pandemia esté mejor controlada, según IndiStar.

Los abogados de los reclusos que están demandando, Patrick R. Smith y Brandon S. Holm, dicen que las ejecuciones atraen a unas 200 personas, pero el gobierno federal dice que son, como 50 a 125, según IndiStar.

Pero el abogado litigante estadounidense Jordan L. Von Bokern dijo que la demanda no debería preocupar a los demandantes, porque no aumentará su exposición al virus.

Escribió en una breve respuesta: “Esto es especialmente así dadas las precauciones tomadas por la Oficina de Prisiones (BOP) con respecto al COVID-19 en general y sus acciones aislando al equipo de ejecución, en la mayor medida posible, de FCC Terre Haute presos y el personal”, informó IndiStar.

