Arrestan al actor Gary Busey por cargos de delitos sexuales

El miembro del elenco y actor de “Dancing With the Stars”, Gary Busey, fue arrestado en Nueva Jersey por tres cargos de delitos sexuales y un cargo de acoso, de acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Cherry Hill, Nueva Jersey.

Esto es lo que necesitas saber:

Los incidentes ocurrieron en la Convención Monster Mania del 12 al 14 de agosto

Met Gary Busey at Monster Mania this weekend! pic.twitter.com/EOFkcLmAco — Ian Irza (@Irzanomics) August 15, 2022

De acuerdo con el comunicado de prensa del Departamento de Policía de Cherry Hill, el arresto se deriva de incidentes que ocurrieron durante la Convención Monster Mania en el Hotel Doubletree en Cherry Hill, Nueva Jersey, que tuvo lugar del 12 al 14 de agosto.

El comunicado de prensa dice:

Durante el fin de semana del evento, del 12 al 14 de agosto de 2022, la policía de Cherry Hill respondió al Doubletree Hotel, 2349 West Route 70, por el informe de un delito sexual. El 19 de agosto de 2022, como resultado de la investigación, los detectives de la policía de Cherry Hill acusaron a Gary Busey, de 78 años, de Malibu, California, de los siguientes delitos: • 2 cargos de Contacto Sexual Criminal – 4to Grado

• 1 cargo de Intento Delictivo/Contacto Sexual Delictivo: 4to Grado

• 1 cargo de Acoso – Delito de Alteración del Orden Público

El comunicado de prensa termina diciendo que “la investigación sobre este asunto está en curso y se insta a cualquier persona con información adicional a comunicarse con el Detective Robert Daniello del Departamento de Policía de Cherry Hill al (856) 432-8834”.

De acuerdo con el Philadelphia Inquirer, los oficiales dijeron que recibieron “múltiples quejas” sobre Busey y el teniente de policía del municipio de Cherry Hill, Robert Scheunemann, dijo que los incidentes fueron “sobre el contacto. Se trataba de tocar”.

Heavy se comunicó con el representante de Busey para hacer comentarios y no ha recibido respuesta en este momento.

Busey es un actor de carácter nominado al Óscar

Busey es quizás mejor conocido por su papel nominado al Óscar en la película biográfica de 1979 “The Buddy Holly Story”, en la que Busey interpretó al icónico cantante titular de la década de 1950. También apareció en “A Star is Born” (1976), “Lethal Weapon”, “Point Break”, “The Firm” y docenas de otras películas.

En la década de 2000, se convirtió en una estrella de telerrealidad, encabezando su propio programa llamado “I’m with Busey” y luego apareciendo en “Celebrity Fit Club”, “Celebrity Rehab with Dr. Drew”, “World’s Dumbest”, “Rove LA”, “The Celebrity Apprentice”, “Celebrity Big Brother UK” y “Dancing With the Stars”.

Busey compitió en la temporada 21 de “Dancing With the Stars” junto a su compañera profesional Anna Trebunskaya. Ellos terminaron ocupando el décimo lugar.

En una entrevista de 2011 con Esquire, Busey habló sobre su paso por “Celebrity Rehab” y promocionó sus 17 años de estar limpio de cocaína, diciendo que lo trajeron al programa para mostrar a otras celebridades cómo caminar por el buen camino.

“Entré allí, ‘Celebrity Rehab’, y tenía diecisiete años sin cocaína. Y nunca tuve un problema con el alcohol. Lo que hicieron, cambiaron sus miras. Ellos dijeron que sería un participante para alentar a otros a estar bien cuando van bien. Me pusieron en la categoría de adicto, y fue bastante difícil transferirme así. Pero lo hice y lo hice bien. Pero fue duro. Limpio como una campana y no soy difícil. Estoy feliz. Estoy asentado con una familia. Amo el amor y amo la vida. Amo. Solo amo. Es genial. El elemento más perdurable que tenemos es el amor”, dijo Busey en ese momento.

El actor terminó la entrevista aconsejándole al entrevistador: “Te diré esto: Tienes que acordarte de perseguir y atrapar tus sueños, porque si no lo haces, tu imaginación vivirá en espacios vacíos, y eso es tierra de nadie”.

“Dancing With the Stars” regresa para su temporada número 31 durante el lunes 19 de septiembre en Disney Plus.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.