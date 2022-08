Hombre mató a su padre y a su madrastra en California: Irvin Hernández Flores

Irvin Hernández Flores es un ex infante de marina de los EE. UU. que está siendo acusado de asesinar a su padre y su madrastra en California y de transmitir un video en vivo de Facebook de la escena gráfica.

Los asesinatos ocurrieron frente a su hermana de 11 años, y desde entonces él ha dado una dramática entrevista en la cárcel, de acuerdo con KTVU-TV.

Las víctimas fueron identificadas como José Hernández y Yessenia Soto Hernández.

Esto es lo que necesitas saber:

1. En el video, Flores “parece orgulloso y feliz consigo mismo”, según dijeron los fiscales

Los fiscales confirmaron al San Francisco Chronicle que Flores transmitió en vivo un video de la escena de la muerte en Facebook.

“En este video, el acusado parece orgulloso y feliz consigo mismo, todo mientras se puede ver claramente a su padre tendido en un charco de sangre y a su madrastra muriendo lentamente a causa de sus múltiples heridas de bala”, dijo Randy Quezada, vocero de la Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco, al San Francisco Chronicle.

El fiscal llamó a los asesinatos “claramente premeditados”.

Heavy se comunicó con la Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco para obtener detalles adicionales. Daily Mail publicó una captura de pantalla del video de la transmisión en vivo.

2. Flores describió cómo “vació el clip” en una entrevista en la cárcel

UPDATE: Irvin Hernandez Flores accused of fatally shooting his father Jose Hernandez & his wife Yesenia Soto, (pic) w/in front of their 11yo daughter, family says. Soto was “heart of the family, a loving soul,” niece Sheila Soto tells me, adding she wants Flores “in God’s hands” pic.twitter.com/go8a1bnBvo — Henry K. Lee (@henrykleeKTVU) August 17, 2022

Flores habló con KTVU-TV en una entrevista en la cárcel. Él afirmó que estaba molesto por las acusaciones de abuso sexual contra su padre.

En esa entrevista, él dijo que no tenía la intención de matar a las víctimas, pero sí fue a su casa después de beber mucho y armado con un arma de fuego.

“No recuerdo mucho, pero esa arma era legalmente mía”, dijo a la estación televisiva.

Él dijo que, cuando ingresó a la habitación de su padre mientras dormían, José Hernández, en palabras de la televisora, “cargó contra él en la oscuridad y Flores dijo que disparó su arma”.

“Una vez que vacié el clip, encendí las luces y lo veo en el piso. Veo su sufrimiento y luego detuve su sufrimiento”, dijo a KTVU.

Él admitió haber disparado a su padre un poco más y luego explicó que su madrastra estaba en el fuego cruzado.

“No tenía ninguna intención de lidiar con ella”, dijo a la estación televisiva.

3. Flores es un ex marine que quería ser francotirador de la policía

Flores es un ex marine que quería ser oficial de policía, de acuerdo con KTVU.

Él le dijo a la estación que dejó “honorablemente la Infantería de Marina después de cuatro años y medio de servicio”.

“Dijo que estaba en el proceso de cumplir su sueño de unirse al Departamento de Policía de San Francisco para convertirse en miembro de SWAT como francotirador”, informó la estación televisiva.

“Toda mi vida quise hacer el bien por mi familia, pero mi padre mató mis sueños”, dijo Flores a KTVU.

4. La policía encontró a las víctimas “que sufrían por aparentes heridas de bala”

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de San Francisco escribió que, el 13 de agosto de 2022, aproximadamente a las 2:45 AM, los oficiales de policía de San Francisco “asignados a la estación Bayview respondieron a una residencia ubicada en la cuadra 1100 de Ingerson Av con respecto a las llamadas para un control de bienestar y disparos”.

Al llegar, dice el comunicado, “los oficiales localizaron a una víctima masculina de 47 años y una víctima femenina de 41 años que sufrieron heridas de bala. Los oficiales prestaron ayuda y llamaron a los médicos a la escena, quienes transportaron a las víctimas al hospital por lesiones que amenazaban sus vidas. A pesar de los esfuerzos para salvar vidas de los servicios de emergencia y del personal médico, las víctimas sucumbieron a sus heridas y fueron declaradas fallecidas en el hospital”.

El Departamento de Homicidios del SFPD “respondió a la escena y se hizo cargo de la investigación. Durante la investigación, los oficiales detuvieron en el lugar a un familiar de las víctimas, un hombre de 23 años, quien fue identificado como el posible sospechoso”.

De acuerdo con el comunicado: “Los investigadores desarrollaron una causa probable para arrestar al hombre, Irvin Hernández Flores. Hernández Flores fue transportado a la cárcel del condado de San Francisco, donde fue fichado por dos cargos de homicidio (187 PC), robo (459 PC) y peligro para niños (273a (a) PC)”.

5. Hernández Flores escribió que era francotirador en el ejército

En LinkedIn, Hernández Flores escribió:

Crecí en San Francisco. Me uní a los marines como fusilero el 17/04/2017 y después del despliegue regresé y fui seleccionado para convertirme en francotirador. Adquirí muchas habilidades, como vigilancia, puntería, comunicación por radio, 180 horas de un programa de EMT de atención a heridos y ser capaz de trabajar en equipo. Salí el 01/11/2021 después de 4.5 años y actualmente estoy buscando un trabajo en Seguridad mientras asisto a la universidad para Justicia Criminal.

Él era un francotirador en el ejército, según lo que escribió.

Agregó que estaba estudiando justicia penal y correccionales en el City College de San Francisco.

