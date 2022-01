Arrestados en Houston el 10 de enero: ¿Quiénes son?

Las siguientes personas fueron arrestadas en Houston y el condado de Harris, Texas, por cargos de delitos graves. Todos los registros se obtienen a través del sitio web del Secretario del Distrito del Condado de Harris.

Los casos del 10 de enero de 2022 incluyen a una mujer de Houston acusada de secuestrar a un niño que estaba cuidando, un hombre acusado de dispararle a un conductor de Uber y un sospechoso acusado del primer asesinato en Houston de 2022.

Las personas detenidas se presumen inocentes a menos que se pruebe su culpabilidad. Los cargos por delitos capitales son los más graves según la ley de Texas. Llevan una sentencia potencial de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o muerte. Los cargos por delitos graves de primer grado son los segundos más graves en Texas, con una sentencia potencial de 5 a 99 años de prisión o, en algunos casos, hasta cadena perpetua sin libertad condicional. Los cargos por delitos graves de segundo grado en Texas incluyen una sentencia potencial de 2 a 20 años de prisión. Los cargos por delitos graves de tercer grado podrían resultar en una sentencia de 2 a 10 años de prisión. Las condenas por delitos graves anteriores podrían conducir a mejoras de sentencia.

Aquí está el registro de arrestos por delitos graves en el área de Houston del lunes 10 de enero de 2022:

Niñera acusada de secuestrar a una niña

Madison Paige Ling, de 23 años, de Houston, fue acusada de secuestro, un delito grave de tercer grado. Ling fue arrestado el 6 de enero de 2022, según registros judiciales. Está acusada de secuestrar a un niño el 5 de enero, según muestran los registros. La policía dijo que tomó a un niño de 9 años al que había estado cuidando desde 2009 y le dijo a la madre del niño que “no lo traería de regreso”, y también “le dijo a los oficiales que no lo traería de regreso”. La policía emitió una Alerta Amber después de que se reportó la desaparición del niño, según documentos judiciales.

Ling y el niño fueron encontrados en el condado de Washington, según los registros judiciales. El niño no resultó herido, dijo la policía. Ling tiene casos pendientes adicionales en el condado de Walker por un cargo de evasión de delitos graves y en el condado de Jefferson por un cargo de agresión, según muestran los registros judiciales. Ling está detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Harris en espera de una audiencia, según los registros judiciales.

Según KWTX, la policía pudo localizar a Ling y al niño usando una aplicación de iPhone en su teléfono. El niño fue sacado de su casa en Houston alrededor de las 7:30 p.m. el 5 de enero, dijo la policía. Ling fue localizado mientras conducía en el condado de Washington alrededor de las 2:45 am. con un hombre no identificado, dijo la policía. No se cree que el hombre haya estado involucrado en el secuestro y fue liberado, según la policía.

Hombre dispara a conductor de Uber, dice la policía

Mike Farfan-Silva, de 38 años, de Spring, Texas, fue acusado de conducta mortal con un arma de fuego, un delito grave de tercer grado. La fianza de Farfán-Silva se fijó en $25,000. Farfán-Silva también fue acusado de ser un delincuente en posesión de un arma. Farfan-Silva fue arrestada por el Precinto 4 de la Policía del Condado de Harris el 5 de enero de 2022.

Farfan-Silva está acusada de dispararle a un vehículo conducido por un hombre, según documentos judiciales. El conductor del viaje compartido no resultó herido durante el incidente, según muestran los documentos judiciales. El conductor estaba recogiendo a dos pasajeros cuando Farfán-Silva comenzó a dispararle al azar a su vehículo, según el agente Mark Herman.

El vehículo fue golpeado varias veces durante el incidente, dijo la oficina del alguacil. Farfán-Silva fue condenado previamente por cargos de posesión de drogas por delitos graves en el condado de Walker, Texas, en 2019, según documentos judiciales, lo que llevó al cargo de posesión de armas después de su reciente arresto.

Hombre acusado de asesinato el día de Año Nuevo

Gregory Allen, de 28 años, de Houston, fue acusado de asesinato, un delito grave de primer grado. Allen también fue acusado de asalto agravado con un arma mortal, un delito grave de segundo grado. Allen fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022. Está acusado de matar a tiros a Italia McGregor.

McGregor fue la primera persona asesinada en Houston en 20222. Le dispararon después de que unos hombres abrieran fuego durante una discusión afuera de un club en la madrugada del 1 de enero de 2022, dijo la policía.

Según documentos judiciales, Allen es técnico de salud mental en enfermería en el Hospital West Oaks en Houston. Allen no tiene antecedentes penales. Junto con el asesinato de McGregor, Allen también está acusado de dispararle a dos hombres. Se espera que ambos sobrevivan, dijo la policía.

Conductora acusada en accidente que mató a un pasajero

Martha Sanquita Reese, de 18 años, de Houston, fue acusada de no detenerse y prestar ayuda en un accidente con muerte, un delito grave de segundo grado. Reese fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022.

Reese está acusado de estar involucrado en un accidente el 6 de enero que mató a Deunta Rose, de 23 años, y de no detenerse para brindar ayuda o permanecer en el lugar, dijo la policía. La víctima era su pasajero en el asiento delantero, según documentos judiciales.

El accidente ocurrió en Kelley Street, dijo la policía. Reese huyó de la escena después de perder el control de su automóvil y chocar contra un árbol, dijo la policía. Reese y otro pasajero, una mujer de 20 años, resultaron heridos, pero sobrevivieron, según la policía. Reese fue arrestada cerca de la escena después de que los agentes de policía de Houston la encontraran, según documentos judiciales.

Aquí hay otros casos de delitos graves presentados en la corte del condado de Harris:

Jarred Brandon Williams, de 37 años, de Missouri City, Texas, fue acusado de agresión sexual agravada contra una víctima de 65 años o más, un delito grave de primer grado. Los detalles del caso no estuvieron disponibles de inmediato debido a la naturaleza del delito.

Quinton Marion Lewis-Clemons, de 27 años, de Houston, fue acusado de tres cargos de robo agravado con arma mortal, un delito grave de primer grado. Su fianza se fijó en $ 80,000. Lewis-Clemons fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 7 de enero de 2022. Lewis-Clemons está acusado de robar a varias personas a punta de pistola. Según la policía, ha confesado al menos siete robos a mano armada y es sospechoso en 17 casos en total.

Allyn Lorince Thomas, de 27 años, de Houston, fue acusada de asalto agravado con un arma mortal, un delito grave de primer grado. Thomas fue arrestado el 6 de enero de 2022 por el Departamento de Policía de Houston. Está acusado de cometer robo mientras amenazaba a la víctima con una caja de metal, según documentos judiciales.

Khalil Bunch, de 25 años, de Houston, fue acusado de dos cargos de asalto agravado con un arma mortal, un delito grave de primer grado. Bunch fue arrestado el 7 de enero de 2022 por el Departamento de Policía de Houston. Bunch está acusado de usar un arma durante robos.

Chelsea Jenea Chapa, de 37 años, de La Porte, Texas, fue acusada de tres cargos de posesión con la intención de entregar una sustancia controlada, un delito grave de primer grado. Chapa fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022, según registros judiciales. Está acusada de poseer con la intención de entregar más de 200 gramos y menos de 400 gramos de metanfetamina, dijo la policía. También fue acusada de posesión de más de 500 gramos de PCP, según muestran los registros judiciales.

Víctor Daniel Rivas, de 23 años, de Houston, fue acusado de dos cargos de lavado de dinero, un delito grave de primer grado. Rivas fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022. Rivas está acusado de obtener de manera fraudulenta más de $30,000 en agosto de 2019.

Caesar Devonte Jacobs, de 28 años, de Houston, fue acusado de posesión con la intención de entregar una sustancia controlada, un delito grave de primer grado. Jacobs fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022. Está acusado de poseer con la intención de entregar más de 4 gramos y menos de 200 gramos de metanfetamina. También fue acusado de ser un delincuente en posesión de un arma. Jacobs fue condenado previamente por un delito grave de robo en el condado de Harris en 2014.

Darlingston Tamba Korfeh, de 24 años, domicilio desconocido, fue acusado de posesión con la intención de entregar una sustancia controlada, un delito grave de primer grado. La fianza de Korfeh se fijó en $20,000. Korfeh también fue acusado de evadir el arresto, un delito menor. Korfeh fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris el 5 de enero de 2022, luego de que lo acusaran de poseer entre 4 y 200 gramos de metanfetamina.

Denis Xavier Turcios, de 21 años, de Houston, fue acusado de agresión sexual agravada contra un niño menor de 14 años, un delito grave de primer grado. La fianza de Turcios se fijó en $40,000. Los detalles del caso de Turcios no estuvieron disponibles de inmediato debido a la edad de la víctima.

Luis Miguel Urvina, de 24 años, de Houston, fue acusado de asalto agravado con un arma mortal, un delito grave de segundo grado. La fianza de URvina se fijó en $15,000. Urivna fue arrestado el 5 de enero de 2022 por el Departamento de Policía de Houston. Urvina está acusada de amenazar a un hombre con un arma de fuego. Anteriormente fue condenado por agresión continua a un familiar en el condado de Caldwell, Texas, en 2018, según los registros judiciales.

Denzell Thomas Lloyd, de 29 años, de San Antonio, fue acusado de asalto agravado con un arma mortal, un delito grave de segundo grado. Lloyd fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022. Lloyd está acusado de amenazar con golpear a un hombre con una señal de tráfico, según documentos judiciales.

Gabriel Garza, de 40 años, de Houston, fue acusado de tres cargos de indecencia con un niño que involucran contacto sexual, un delito grave de segundo grado. Los detalles del caso no estuvieron disponibles de inmediato debido a la edad de la víctima.

Joshua Busch, de 36 años, fue acusado de asalto agravado con un arma mortal, un delito grave de segundo grado. Busch fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris el 6 de enero de 2022, luego de que lo acusaran de amenazar a un hombre con un machete. Busch fue condenado previamente por robo de una vivienda en 2003, en el condado de Harris, y robo de una vivienda en 2017 en el condado de Montgomery, ambos delitos graves.

Mychael Anne Jones, de 38 años, de Houston, fue acusada de asalto agravado con un arma mortal, un delito grave de segundo grado. La fianza de Jones se fijó en $30,000. Jones fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022. Jones está acusado de disparar varias veces contra el vehículo de un vecino, según documentos judiciales.

Jayden D. Harper, de 18 años, de Houston, fue acusado de agresión a un servidor público, un delito grave de tercer grado. Harper fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris el 6 de enero de 2022, luego de que lo acusaran de agredir a un oficial de detención en la Cárcel del Condado de Harris, según los registros judiciales. Harper ha estado en la cárcel con una fianza de $15,000 desde su arresto por un cargo de robo en septiembre de 2021, según muestran los registros judiciales.

Delwin Edwards, de 19 años, de Houston, fue acusado de robo de entre $30,000 y $150,000, un delito grave de tercer grado. La fianza de Edwards se fijó en $2,500. Edwards también fue acusado de evadir el arresto o la detención con un vehículo, un delito grave de tercer grado. La fianza de Edwards se fijó en $15,000 por ese cargo.

Frank Aguilar, de 18 años, de Houston, fue acusado de robo de entre $30,000 y $150,000, un delito grave de tercer grado. Aguilar fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022. Aguilar está acusado de robar un automóvil, según documentos judiciales.

Michael Angelo Flores, de 31 años, de Houston, fue acusado de incumplimiento como delincuente sexual, un delito grave de tercer grado. Flores fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022. Flores fue condenado previamente por agresión sexual a un niño, según muestran los registros judiciales. Flores está acusado de no presentarse ante la policía para verificar la información en su formulario de registro de delincuentes sexuales, según documentos judiciales.

Walter Alvarenga, de 30 años, de Houston, fue acusado de indecencia con un niño por exposición, un delito grave de tercer grado. La fianza de Alvarenga se fijó en $20,000. Los detalles del caso no estuvieron disponibles de inmediato debido a la edad de la víctima.

Rhandy Parks, de 19 años, de Houston, fue acusado de evadir el arresto o la detención con un vehículo, un delito grave de tercer grado. Parks fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 5 de enero de 2022. Parks está acusado de huir de un oficial de policía durante una parada de tráfico, según documentos judiciales.

Reynaldo Domínguez, de 18 años, domicilio desconocido, fue acusado de evadir el arresto o la detención con un vehículo, un delito grave de tercer grado. La fianza de Domínguez se fijó en $5,000. Domínguez fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris el 6 de enero de 2022. Está acusado de huir de un oficial durante una parada de tráfico, según documentos judiciales.

William Delawrence Lewis, de 38 años, de Houston, fue acusado de evadir el arresto o la detención con un vehículo, un delito grave de tercer grado. Lewis también fue acusado de ser un delincuente en posesión de un arma. Lewis fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 6 de enero de 2022. Lewis está acusado de huir de un oficial de policía en un vehículo motorizado, según documentos judiciales.

Derrick Patterson, de 27 años, de Houston, fue acusado de evadir el arresto o la detención con un vehículo, un delito grave de tercer grado. Patterson también fue acusado de uso no autorizado de un vehículo motorizado. Patterson fue arrestado por la Oficina del Sheriff del condado de Harris el 5 de enero de 2022. Patterson fue condenado previamente por un delito grave de evasión del arresto en 2018 en el condado de Harris, según los registros judiciales.

Dmason Comeaux, de 33 años, de Liberty, Texas, fue acusado de tercer delito de DWI, un delito grave de tercer grado. El bono de Comeaux se fijó en $25,000. Comeaux fue arrestado el 6 de enero de 2022 por el Departamento de Policía de La Porte. Comeaux fue condenado previamente por conducir en estado de ebriedad en el condado de Chambers, Texas, en 2015 y DWI en el condado de Liberty, Texas, en 2015.

José Jesús Alemán, de 35 años, de Houston, fue acusado de tercer delito de DWI, un delito grave de tercer grado. La fianza de Alemán se fijó en $25,000. Alemán fue arrestado por la Oficina del Sheriff del condado de Harris el 6 de enero de 2022. Anteriormente fue condenado por DWI en el condado de Harris en 2013 y en el condado de Jefferson, Texas, en 2014, según los registros judiciales.

Patricia Rendon, de 25 años, de Houston, fue acusada de tercer delito de DWI, un delito grave de tercer grado. La fianza de Rendón se fijó en $15,000. Rendon fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 5 de enero de 2022. Rendon fue condenado previamente por DWI en el condado de Harris en 2018 y 2020, según los registros judiciales.

Fernando Hernández, de 41 años, de Houston, fue acusado de tercer delito DWI, un delito grave de tercer grado. La fianza de Hernández se fijó en $25,000. Hernández fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Harris el 5 de enero de 2022. Hernández fue condenado previamente por DWI en el Condado de Harris dos veces en 2021, según los registros judiciales.

Tracy Westerfield, de 27 años, de Prairie View, Texas, fue acusada de agresión a un oficial de seguridad, un delito grave de tercer grado. La fianza de Westerfield se fijó en $2,500. Westerfield fue arrestado por el Precinto 5 de la Policía del Condado de Harris el 7 de enero de 2022, luego de ser acusado de golpear a un oficial de seguridad en Goodman Manufacturing Company en Waller, Texas, según documentos judiciales.

José Garduño, de 18 años, de Deer Park, Texas, fue acusado de 10 cargos de posesión de pornografía infantil, un delito grave de tercer grado. La fianza de Garduno se fijó en $2,500 en cada caso. Los detalles del caso no estuvieron disponibles de inmediato debido a la naturaleza del delito.

Darrell Jones, de 47 años, de Houston, fue acusado de práctica ilegal de odontología, un delito grave de tercer grado. La fianza de Jones se fijó en $7,500. Jones fue arrestado por el Departamento de Policía de Houston el 5 de enero de 2022. Jones está acusado de practicar y ofrecer odontología sin una licencia de la Junta de Examinadores Dentales del Estado de Texas.

