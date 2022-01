Xavi dio a conocer sus convocados para el Barça vs Madrid de Supercopa

El entrenador del FC Barcelona, Xavi, ha podido nombrar un equipo fuerte para el choque de semifinales de la Supercopa de España de su equipo contra el feroz rival, el Real Madrid en Arabia Saudita el miércoles 12 de enero.

El técnico ha convocado a 24 jugadores para el viaje a Riad, entre ellos a Ansu Fati, Frenkie de Jong y Ronald Araujo que viajan sin que les hayan dado luz verde médica para jugar todavía.

El trío aún podría aparecer en el gran partido del miércoles. Araujo vuelve a la plantilla apenas tres días después de ser intervenido quirúrgicamente de una “fractura del segundo y tercer metatarsiano de la mano derecha”.

Araujo se perdió el empate 1-1 de la Liga de Barcelona en Granada el sábado, pero está ansioso por jugar en el partido a pesar de su lesión. El defensa podría incluso figurar con una “férula protectora”, según informa Javi Miguel en Diario AS.

El Barcelona sigue sin Martin Braithwaite, Eric García y Sergi Roberto por lesión, pero los problemas del club se han aclarado significativamente ya que Xavi solo tenía nueve titulares disponibles para su partido en el Real Mallorca por lesiones, Covid y sanción.

¡Sigue la página del Barcelona en Facebook de Heavy y Ahoramismo para conocer las últimas noticias, rumores y contenido!

La otra gran noticia del equipo se refiere al nuevo fichaje Ferran Torres, quien no estaba incluido en la lista original del equipo pero posteriormente se le permitió viajar después de dar negativo por Covid-19 junto con el centrocampista Pedri.

Ha sido un buen día para el delantero, que ahora también es elegible para jugar de manera competitiva con el Barcelona después de haber sido registrado tras su traslado desde el Manchester City. Los culés han conseguido hacerse un hueco en la masa salarial ampliando el contrato de Samuel Umtiti, que además se ha bajado el sueldo.

Through this contract extension, FC Barcelona will be able to increase its ‘financial fair play’ quota and thus register @FerranTorres20 with the Spanish Professional Football League. https://t.co/M49mXejym3 pic.twitter.com/oJcFR8esbv

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 10, 2022