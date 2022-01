Dramático rescate del piloto de una avión antes de ser arrollado por un tren [VIDEO]

Un video viral de una cámara corporal muestra a miembros del Departamento de Policía de Los Ángeles rescatando a un piloto de un avión justo antes de que un tren se estrelle contra él en California. Puede ver ese video y otros de la escena a lo largo de este artículo.

Eliana Moreno, reportera de NBCLA, escribió en Twitter: “Es diferente a cualquier otro accidente aéreo que haya visto. ¡El avión se estrelló y luego fue atropellado por el tren! El piloto pudo salir del avión antes de que el tren chocara”.

Según The Drive, el avión era un “Cessna 172, registrado N8056L” e “hizo un aterrizaje de emergencia (o perdió el control durante el aterrizaje)”, deteniéndose en las vías del tren cerca del aeropuerto entre Osborne Street y San Fernando.

También surgieron varios otros videos de ciudadanos que muestran el incidente desde diferentes puntos de vista.

Esto es lo que necesita saber:

El piloto hizo un aterrizaje de emergencia en las vías del tren

Foothill Division Officers displayed heroism and quick action by saving the life of a pilot who made an emergency landing on the railroad tracks at San Fernando Rd. and Osborne St., just before an oncoming train collided with the aircraft. pic.twitter.com/DDxtGGIIMo — LAPD HQ (@LAPDHQ) January 10, 2022

El Departamento de Policía de Los Ángeles compartió el video en Twitter el 9 de enero de 2022.

“Los oficiales de la División Foothill demostraron heroísmo y acción rápida al salvar la vida de un piloto que hizo un aterrizaje de emergencia en las vías del tren en San Fernando Rd. y Osborne St., justo antes de que un tren que se aproxima chocara con el avión”, escribieron.

El video muestra a los oficiales sacando al piloto herido de su avión destrozado en los estantes del ferrocarril. Segundos después, pasa el tren.

“Vamos, vamos, vamos, vamos”, dice un oficial justo antes de que el tren se estrelle contra el avión.

La Oficina de Operaciones de LAPD tuiteó: “Pacoima, Ca. Aeropuerto de Whiteman: Accidente de avión en la carretera Osborn/SF. El avión perdió potencia, se estrelló contra las vías, #LAPD sacó al piloto justo antes de que el tren que se acercaba chocara con el avión desocupado”.

Pacoima, Ca. Whiteman airport:

Plane crash Osborn/SF road

Plane lost power, crashed onto tracks, #LAPD pulled pilot out just before approaching train collided with unoccupied plane — LAPD Operations-Valley Bureau (@LAPDOVB) January 9, 2022

“Estaba paseando a mi perro”, dijo Rocío Durán, testigo, a CBS Los Ángeles. “Vi a la policía irse y vi que el avión se había caído”.

Un segundo video muestra la fuerza con la que el tren golpeó al avión





Play



Train Crashes into Plane – Whiteman Airport Pacoima, California [WARNING: GRAPHIC FOOTAGE] Train Crashes into Plane – Whiteman Airport Pacoima, California [WARNING: GRAPHIC FOOTAGE] Plane crashes during takeoff, first responders were able to remove the pilot from the plane wreckage just seconds before train impact. "Saw a plane crash just now, and almost got hit with debris when a train crashed into the plane. Luckily first responders… 2022-01-09T23:28:13Z

El video de arriba, subido a YouTube, muestra el tren golpeando al avión con gran fuerza. “Oh, Dios mío”, dice un hombre en el video antes de usar un improperio.

Aquí hay un tercer video:

Video of train crashing into the plane https://t.co/rP8ViTEmrR — Moonstar (@MoonstarMirage) January 10, 2022

Michael Meadows, un ex fotógrafo de Los Angeles Times, escribió en Facebook: “Un piloto muy, MUY afortunado esta tarde. Despega del aeropuerto Whiteman en Pacoima, pierde energía y choca en las vías del tren en Osborne St y San Fernando Road. Los transeúntes lo sacan de los escombros justo antes de que un Metrolink golpee el avión y lo corte por la mitad”.

Compartió estas fotos que muestran el avión demolido después de que el tren chocara contra él (sin el piloto adentro):

The Drive informó que el piloto fue llevado al hospital, pero su estado no estaba claro. Sin embargo, CBS Los Ángeles informó que el piloto se encuentra en condición estable y solo sufrió cortes y contusiones. Él era la única persona a bordo del avión, informó la estación de televisión. El nombre del piloto no ha sido revelado y no hubo otras lesiones, según la estación de televisión.

Según la estación de televisión, el accidente de avión/tren cerró algunas calles en el área ya que los restos permanecieron en las vías durante algún tiempo.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer es acusada de encerrar a su hijo en el baúl del carro porque tenía COVID: Sarah Beam