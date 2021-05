Arnold Contreras, el padre del niño asesinado en 2013: ¿dónde está?

El 24 de mayo de 2013, Gabriel Fernández fue brutalmente asesinado por su madre y su novio en un impactante caso de tortura y abuso. El niño de 8 años murió a causa de sus heridas en el hospital después de meses de maltrato. En 2018, la madre de Gabriel, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre, fueron condenados por asesinato en primer grado con una circunstancia especial de asesinato intencional mediante tortura.

El caso se volvió a popularizar en 2020 con el lanzamiento de la serie documental de seis partes de Netflix “Los juicios de Gabriel Fernández”. Es difícil digerir los detalles de este caso, y este puede ser uno de los programas de crímenes reales más espantosos de Netflix.

Es posible que muchas personas que vean el programa se pregunten quién era el padre biológico de Gabriel Fernández.

Esto es lo que necesita saber sobre Arnold Contreras, el padre de Gabriel Fernández:

1. Estuvo en prisión durante la tortura y el asesinato de su hijo Gabriel

Arnold Contreras ha estado entrando y saliendo de prisión durante años y en realidad estaba en prisión cuando Gabriel murió. NBC Los Ángeles informó que durante el juicio de sentencia de Aguirre, Contreras compartió que estaba en la cárcel en el condado de Riverside en 2013, cuando se enteró de que su hijo estaba al borde de la muerte después de haber sido golpeado gravemente. El padre compartió cómo experimentó sentimientos de culpa e impotencia. Dijo: “Debería haber estado allí”.

Según el Departamento de Correcciones y Rehabilitación del Estado de California, Arnold Contreras figuraba como encarcelado en la prisión estatal de Calipatria por un delito no violento hace dos años. No estaba claro cuál fue el cargo, pero Contreras fue admitido el 11 de febrero de 2019 y fue elegible para libertad condicional en junio de 2019.

2. Testificó durante el juicio de sentencia de Isauro Aguirre

Contreras, a quien a veces se le conoce como “Arnaldo José Contreras”, subió al estrado en 2017 durante el juicio de sentencia de Isauro Aguirre, quien ya había sido condenado por asesinato. El juicio fue para determinar la pena para Aguirre, ya fuera cadena perpetua o pena de muerte.

Durante el juicio, Contreras habló con cariño y emoción sobre su hijo. Dijo que su hijo era un “joven enérgico al que le encantaba correr y jugar”, informó NBC Los Ángeles desde la sala del tribunal. Los miembros del jurado vieron cómo los fiscales mostraban fotos de Contreras con su hijo, y Contreras dijo que era cariñoso y amable, y que “le gustaba jugar a policías y ladrones” en el patio trasero.

Contreras también dijo que no quería que su hijo viviera con Pearl Fernández y Aguirre. Declaró que Pearl Fernández nunca había sido cariñosa con el niño. Contreras dijo que tenía entendido que los abuelos maternos de Gabriel cuidarían de su hijo, pero el plan cambió cuando Fernández y Aguirre “se lo llevaron”, según informó NBC Los Ángeles durante el juicio.

Declaró que todavía tiene problemas para dormir debido a la brutal muerte de su hijo y que su vida no volverá a ser la misma. El siguiente video es el informe de ABC7 sobre el testimonio de Contreras, incluido el audio de su testimonio:





3. Presentó una demanda por homicidio culposo junto con otros miembros de la familia

Los medios informaron que el 30 de julio de 2014, Arnold Contreras, junto con un puñado de otros miembros de la familia, presentó una demanda por homicidio culposo. Los demandantes eran Arnold Contreras, los tres hermanos de Gabriel y los abuelos paternos de Gabriel. La demanda fue contra el distrito escolar público, tres departamentos diferentes del condado y Pearl Fernández y Aguirre.

La demanda establece que a Gabriel se le permitió permanecer bajo la custodia de Fernández y Aguirre a pesar de que se presentaron más de 60 denuncias de abuso contra la pareja. Los demandantes argumentan que estas quejas no fueron investigadas en absoluto o en su totalidad. También dicen que el trabajador del Departamento de Servicios Sociales Públicos estaba al tanto del abuso pero no lo denunció porque estaba interesado en tener una cita con Pearl Fernández, según VVNG News. El estado de esta demanda no está claro en este momento.

Esta demanda es independiente de otra demanda por homicidio culposo presentada, esta en 2013, por los abuelos maternos de Gabriel. Según NBC Los Ángeles, Robert y Sandra Fernández presentaron una demanda diciendo que Gabriel fue sacado ilegalmente de su casa, donde vivió la mayor parte de su vida, bajo la custodia de su madre a pesar de más de 60 informes de abuso. Varias agencias fueron nombradas como demandadas, incluido el distrito escolar, el Departamento de Servicios para Niños y Familias, el Departamento de Servicios Sociales Públicos y trabajadores sociales específicos.

4. Tiene algunas fotos de Gabriel en su Facebook

Arnold Contreras tiene fotos de Gabriel y sus otros hijos en su Facebook, mostrándolos pasando el rato y disfrutando de la compañía de los demás. En cada imagen, Gabriel se muestra sonriendo y feliz.

Muchos de los comentarios comparten su tristeza por el fallecimiento de Gabriel y expresan sus condolencias.

El perfil indica que Arnold Contreras es soltero y es de Pacoima, California. En su configuración pública, no ha estado activo en la plataforma desde 2017, y su cuenta de Instagram vinculada ya no está disponible.

5. Según Facebook, trabaja en una tienda de tatuajes y piercings

Su Facebook muestra muchas fotos de Contreras trabajando en una tienda de tatuajes y piercings, con fotos de descuentos en piercings y obras de arte que él ha hecho que aparecen en su página.

También tiene una página de Pinterest que destaca su interés en el trabajo del tatuaje. No está claro si todavía trabaja en este campo en este momento.