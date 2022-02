Arieuna Nichole Reed: Homenaje a la víctima del tiroteo en Wisconsin

Arieuna Nichole Reed fue identificada en múltiples homenajes de familiares y amigos como la mujer de 23 años que perdió la vida en la situación del tirador activo que se desarrolló en un complejo de apartamentos de Brown Deer, Wisconsin.

Trabajaba como asistente médica, había comenzado su propio negocio de diseño y llenó su página de Facebook con fotos de su hijo pequeño. Los tributos a Reed fluyeron en Facebook, y muchas personas expresaron conmoción por su trágica muerte.

“Esto es tan desgarrador que estaba hablando contigo 💔”, escribió un amigo en Facebook.

“Esto es tan triste. Si estás en violencia doméstica. Por favor, sal… ¡no esperes! ¡Salir! 😭😭💔💔”, escribió otra mujer en Facebook.

El pistolero transmitió en vivo en la página de Facebook de Larvell Huddleston, el padre del hijo de Reed, que se hacía llamar Velle Vell en videos de rap y en las redes sociales. Varias fuentes policiales le dijeron a Heavy que la policía cree que Huddleston fue el tirador, aunque no han nombrado formalmente ni al sospechoso ni a las víctimas.

En 2021, hubo 35 víctimas de homicidio en Milwaukee relacionadas con la violencia doméstica y 81 víctimas de disparos no fatales, según el tablero de la Comisión de Revisión de Homicidios de Milwaukee. Hubo una gran disparidad racial, con el 87% de las víctimas negras.

El tirador está muerto, confirmó el jefe de policía de Brown Deer en una conferencia de prensa varias horas después del tiroteo del 5 de febrero de 2022. Dijo que, además de la mujer víctima, un hombre fue asesinado a tiros y otro hombre fue baleado y herido. La policía cree que Huddleston se quitó la vida en el apartamento del segundo piso. El jefe de policía dijo que la ola de disparos comenzó como un disturbio doméstico.

La inquietante transmisión en vivo de Facebook surgió mostrando al pistolero con un arma y hablando de dispararle a la policía. Puedes verlo aqui.

Puedes ver escuadrones afuera en el estacionamiento y, por un momento, vislumbrar el cuerpo de una mujer cerca de un automóvil. En un momento, puedes ver a un niño agarrando un pedazo de pizza en el video. La pareja compartió un hijo pequeño llamado Egipto.

Reed se hizo llamar “Arieuna Nichole” en una de sus páginas de Facebook y Arieuna Reed en otra.

Esto es lo que necesita saber:

1. La prima de Reed dice que estaba “feliz y riendo” solo horas antes del tiroteo

Destiny Mull, prima de Reed, confirmó que ella era una de las víctimas en una publicación de Facebook que reprendió a algunas personas por centrarse en la salud mental del tirador.

Ella escribió,

¡Mi prima perdió la vida a manos de COBARDE! Dijo por su propia boca que nada va a justificar lo que hizo, así que ¿por qué lo intentan? Siguió en vivo para que todos se sintieran mal por él porque eso es lo que hacen los abusadores, manipuladores y gaslighters. Se suicidó porque no podía vivir con lo que no vivía debido a su salud mental. ¡Estoy en esta aplicación desplazándome y viendo tantas condolencias para él y ninguna para ella, su familia o su bebé! ¡Mierda que me enferma del estómago! Escogió un traje completo con el que quería ser enterrado y comenzó a orar a Dios como si no fuera a arder en el infierno. Mi prima acababa de levantarse feliz y riendo compartiendo cosas de Facebook hace 4 horas, se despertó con la intención de seguir aquí para cuidar, proveer y criar a su hijo, que le fue arrebatado por celos y egoísmo. 

2. Reed era asistente médica

En LinkedIn, Reed escribió que era asistente médica en ventas para Ascension, puesto que había ocupado durante más de un año. Antes de eso, trabajó como asistente médica en APM Healthcare Developments Limited.

Anteriormente fue manipuladora de paquetes para UPS en Elm Grove, ama de llaves para ABM Industries y mesera en Buffalo Wild Wings en Milwaukee.

Tenía un título de asociado de Bryant & Stratton College en Milwaukee como asistente médico/clínico, según su página de LinkedIn.

3. Reed escribió sobre su relación en las redes sociales

Reed a veces escribía sobre su relación con Huddleston en Facebook.

“Cuando te dice al azar que te quites toda la ropa… pero todo lo que quería hacer era darte un masaje de cuerpo completo con loción 😩 💆🏽‍♀️ que te hacen dormir, luego te lleva a la cama porque te quedaste dormido en el sofá… A veces no te merezco 🤭😩💕 Velle Vell gracias por lo de anoche fue muy necesario🥰”, escribió en noviembre de 2021.

En octubre del 2020, compartió fotos con Huddleston y su hijo y escribió: “Es mi hijo favorito por una razón 🍂🍁🎃👨‍👩‍👦 Nuestro pequeño 🥺🧡❤️ Estoy tan celosa de que ahora ame más a su papá 😩 🤦🏽‍♀️ Velle Vell”.

En 2020, escribió sobre las relaciones:

No quiero volver a sentir que juegan con esa mierda que no es linda, divertida o genial y no le deseo esa mierda a nadie 💯, merezco un (hombre) que ame todo sobre mí y me vea como una bendición 💁🏽‍♀️ porque ik qué puedo traer a la mesa y realmente no soy una mala persona, tengo defectos como todos los demás, idek qué hago para seguir mereciendo mfs indignos de mi amor …

Un video que publicó los mostraba a ambos mostrando grandes fajos de dinero en efectivo mientras sostenía a su hijo.

En Facebook, Reed también vendió camisetas, placas y otros recuerdos.

4. Hubo una gran cantidad de homenajes y mensaje para Reef

Muchas personas escribieron tributos a Reed en las redes sociales.

“Mi Corazón realmente está con usted y su familia, incluso con Egipto. Este me llegó al corazón incluso sabiendo que tu hijo tiene la misma edad que el mío… 😔. Estoy sin palabras Ar Arieuna Nichole. Que tú y tu alma descansen celestialmente y que seas tu hijo ángel por siempre 🙏🏿”, escribió una mujer.

Otro amigo escribió: “D ***, realmente no puedo entender que él realmente te quitó la vida de esa manera y no estaba pensando en el hecho de que tienes que criar a tu hijo. Estoy realmente herido detrás de esto. éramos amigos. nos conocimos en la universidad estaba bailando juntos y todo lo que recuerdo es bailar en la sala de estar de la casa de tus padres y luego venir a la casa de mi madre calle arriba para practicar y todo no hay palabras que puedan explicar el dolor que siento por ti Arieuna Nichole, descansa tranquila, niña ❤️🕊”

Una mujer escribió: “Ella también era bonita, él estaba tan equivocado que el video de él estando deprimido fue una distracción de esto porque él realmente sabía que se equivocó y trató de suicidarse después”.

5. El sospechoso disparó a tres personas y luego a sí mismo, dice la policía

El jefe de policía de Brown Deer, Pete Nimmer, dijo en una conferencia de prensa que los oficiales fueron enviados a un complejo de apartamentos en la cuadra 8900 de North Park Court a las 10:09 a.m. por “disparos con una posible víctima en el estacionamiento”. Los oficiales fueron baleados “por un sospechoso del segundo piso” cuando llegaron, dijo.

En una segunda conferencia de prensa, el jefe dijo que tres personas están muertas. Se trata de un varón blanco, de 31 años; una mujer negra, 23; y el sospechoso, un hombre negro de 26 años.

Una cuarta persona, un hombre negro, de 36 años, recibió un disparo en la pierna pero sobrevivió. El jefe dijo que “comenzó como una disputa doméstica entre dos personas” y “al menos dos se conocían”.

Dijo que ahora se cree que el sospechoso se suicidó. Está muerto. Estaba disparando desde el balcón del segundo piso, dijo el jefe. Dijo que había “actividad” en el pasillo y el estacionamiento, y las autoridades no están seguras de si alguien recibió un disparo.

Uno de los escuadrones de policía fue alcanzado, pero ningún oficial resultó herido y ningún oficial de Brown Deer u otras agencias que respondieron respondieron al fuego, dijo Nimmer. No había niños entre las víctimas del tiroteo, dijo Nimmer. El FBI y el Departamento de Policía de Milwaukee también respondieron a la escena.

Los equipos tácticos despejaron el edificio. El jefe dijo que podría haber habido un tiroteo dentro y fuera del apartamento.

El médico forense del condado de Milwaukee tuiteó que las víctimas mortales son un hombre adulto y una mujer adulta. Los nombres de las víctimas no fueron revelados. El sospechoso luego murió, elevando el número de muertos a tres.

MCMEO responding to 8800 N Park Plaza Ct for the preliminary report of one adult male victim and one adult female victim. @BrownDeerWIPD investigating. Autopsies on Monday. — Medical Examiner (@mkemedexamine) February 5, 2022

