Larvell Huddleston: Identifican al sospechoso del tiroteo en Wisconsin

El video de Facebook Live surgió de la página de un hombre identificado como Larvell Huddleston, cuando surgieron reportes de un tiroteo activo en Brown Deer, Wisconsin, según múltiples fuentes policiales y otras personas que vieron el video en vivo antes de que fuese removido de la red social.

Puede ver parte del video pulsando aquí, pero tenga en cuenta que contiene lenguaje gráfico y puede ser perturbador. Fuentes policiales dijeron que la policía cree que el tirador fue Huddleston. Ahora él ha muerto, aunque no se ha confirmado si se quitó la vida. Una fuente dijo que un niño estaba presente en la escena, pero que no resultó herido.

El sospechoso tiene un caso penal abierto por un cargo de armas en el condado de Milwaukee, por el cual fue liberado con una fianza firmada en 2020. Se retrasó un juicio con jurado en el caso. Eso seguramente provocará un nuevo escrutinio del sistema judicial atrasado del condado de Milwaukee; la fianza y las causas diferidas recibieron atención nacional después del ataque al desfile de Waukesha.

El pistolero de Brown Deer estaba disparando a personas y policías desde un balcón, según una fuente policial y un sitio que monitorea el tráfico del escáner. No está claro cuántas personas resultaron heridas o muertas.

Brown Deer es un suburbio de Milwaukee, Wisconsin. Los informes son muy preliminares y no se sabe mucho. Tenga en cuenta que pueden surgir hechos contradictorios o incluso erróneos en situaciones de tiroteos activos de última hora. Las autoridades no han comentado oficialmente sobre la situación.

Los reportes del tiroteo activo estallaron la mañana del sábado 5 de febrero de 2022. Aunque algunas fuentes dieron a conocer el nombre del sospechoso como Larvelle Huddleston, los registros en línea muestran que solo hay un Larvell Huddleston en el país y ningún Larvelle Huddleston.

Esto es lo que necesitas saber:

El video en vivo de Facebook se transmitió en el perfil de Larvell Huddleston. El video ya fue eliminado. Pulse aquí para ver parte de ese video. Tenga en cuenta que es muy gráfico.

En Facebook, se hacía llamar Velle Vell. “No Games 2 Be Played Just Money 2 Be Made Ya Feel Meez”, dice su página.

Según los registros judiciales de Wisconsin, Larvell Huddleston tuvo un delito menor por llevar un arma oculta en el condado de Milwaukee.

Estuvo en la corte el 2 de noviembre de 2021 para un juicio con jurado, pero el sistema judicial atrasado lo aplazó. “Caso programado para juicio con jurado. Tercera convocatoria: Procedimiento judicial con otro juicio. La defensa solicita una fecha de juicio con jurado aplazada”, dicen los registros judiciales.

El juez principal dijo anteriormente que el sistema judicial tiene un retraso de dos años en casos de delitos graves y un retraso en los juicios con jurado debido a las políticas de COVID-19 que limitaron la cantidad de tribunales que podían realizar juicios con jurado.

El caso se presentó en 2020 pero aún estaba pendiente. En noviembre de 2020, fue puesto en libertad con una fianza firmada por el funcionario judicial Jonathan Richards. “Ninguna posesión de un arma oculta sin un permiso”, muestran los registros.

En septiembre de 2020, Huddleston escribió en Facebook:

Sufro de paranoia y trastorno de estrés postraumático, así que no, no soy normal, amo a las personas, en realidad soy una persona de personas, pero no jodo a las personas, mi entorno definitivamente jugó un papel importante en por qué me muevo de la manera en que lo hago. Las relaciones no duran porque es difícil para mí abrirme a las personas, especialmente a las nuevas, así que me llaman indiferente. Tiendo a huir porque tengo miedo. Cuando me acerco a las personas, las pierdo.

No fumo, no bebo, me ves con mi familia porque no sabes cómo se siente tener funerales seguidos entonces valoro la vida porque esa mierda puede terminar tan rápido como empieza, yo puedo seguir todo el día pero…

Para resumir, desde afuera mirando hacia adentro, puedes pensar que alguien es raro o loco, pero hasta que no lo conozcas, no lo entenderás completamente 💯

Gracias Dios por dejarme ver 25 porque algunos de mis amigos no lo lograron 🙏🏾💙