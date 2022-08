Archie Battersbee: El niño de 12 años con muerte cerebral tras un reto de TikTok

El caso del jovencito de doce años, Archie Battersbee, quien se haya con pronóstico de muerte cerebral, desde principios del pasado mes de abril, mantiene a la expectativa a los ciudadanos de Reino Unido, luego de que este lunes 1 de agosto, la justicia de Inglaterra por sugerencia del personal médico, emitiera la orden de retirarle el soporte vital al menor.

La familia de Archie, en oposición al fallo, logró ganar algo de tiempo hasta el martes al mediodía, pero desafortunadamente sufrieron un revés en la apelación presentada por sus abogados, y en el momento la decisión tomada en primera instancia por el Tribunal Supremo fue ratificada este lunes por la Corte Suprema de Justicia.

¿Qué es el 'blackout challenge'? El reto viral que ha causado la muerte cerebral de un niño de 12 años en Reino Unido Archie Battersbee sufre muerte cerebral causada por asfixia tras un 'accidente' por el reto que ya es viral en TikTokhttps://t.co/sPtIdVC97r — La Vanguardia (@LaVanguardia) August 3, 2022

“El 15 de julio, la Justicia ya concluyó que continuar ofreciendo apoyo vital al niño es “contrario a sus mejores intereses”, dijo la justicia inglesa, en declaraciones citadas por InfoBae.

De acuerdo con el medio El Tiempo, el Gobierno británico había pedido al tribunal que valorara la petición del Comité de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de mantener los mecanismos de respiración y alimentación asistida mientras evalúa su caso.

Dice la publicación que la decisión de la corte, la cual argumenta que la carta de derechos en la que se sustenta ese comité “no es parte de la ley del Reino Unido” y considera que no sería “apropiado” incorporar a las decisiones judiciales británicas.

“El tratado no forma parte del derecho del Reino Unido (…) y no es apropiado que este tribunal aplique un tratado internacional no incorporado (en la ley) en su toma de decisiones”, argumentó el juez que lleva el caso.

¿Qué le pasó al niño Archie Battersbee?

Archie Battersbee: court refuses to further postpone end of life support https://t.co/L1wTCSgj9J — The Guardian (@guardian) August 1, 2022

Lo que le sucedió a Archie, es consecuencia de un reto viral en redes sociales, denominado como el “Blackout challenge’ o “desafío del apagón”, un reto que consiste en aguantar la respiración hasta no poder resistir más y desmayarse. Este desafío es muy parecido al reto del ‘mataleón‘, en el que los desafiantes que participan realizan una llave de artes marciales, estrangulando a alguien hasta dejarlo sin oxígeno e inconsciente.

El pasado 7 de abril, día de la tragedia, la madre de Archie, Hollie Dance, lo halló en estado de inconsciencia dentro de su vivienda en Southend, en el sureste de Inglaterra, y desde entonces el menor se encuentra internado en el Royal London Hospital de la capital británica en estado de coma con daño cerebral, y conectado a una máquina que lo mantiene con vida.

El pasado mes de junio, según el portal El Debate, una jueza del Tribunal Superior de Londres dictaminó que los médicos tratantes de Archie lo desconectaran de la máquina que lo mantiene con vida, pues no había nada que hacer por él. La magistrada Arbuthnot determinó que Archie había fallecido el 31 de mayo en horas del mediodía según las imágenes concluyentes de una resonancia magnética realizada ese día.

Revés para la familia de Archie Battersbee, el niño con muerte cerebral que mantiene en vilo a Reino Unido https://t.co/GUhdAoKK39 pic.twitter.com/ZMAvI2KH0K — LA NACION Mundo (@MundoLN) August 2, 2022

De hecho, la jueza consideró probado que la función del tronco encefálico ceso de forma irreversible. “Doy permiso a los profesionales médicos del Royal London Hospital para que dejen de suministrar ventilación asistida a Archie Battersbee”, expresó.

La magistrada también señaló que la devoción de la familia de Archie era “extraordinaria”. “Si Archie permanece con ventilación mecánica, el resultado probable para él es una muerte súbita, y las perspectivas de recuperación son nulas”, dijo, y agregó: “No puede disfrutar de la vida y su daño cerebral es irrecuperable. Su posición no va a mejorar. La desventaja de una muerte tan apresurada es la incapacidad de su querida familia para despedirse”, dijo en declaraciones citadas por La Nación.

Es de anotar que, pese a esta decisión, Hollie, suplicó a la magistrada por la vida de su pequeño. La familia, apoyada por una organización cristiana, insiste en que el tratamiento médico a Archie no debe ser retirado ya que el corazón del niño todavía late, y que además hay movimientos corporales, que el niño había sujetado la mano de su madre.

Los padres de Archie Battersbee pierden su último recurso para evitar su desconexión https://t.co/WqXKj6y5pf — Informativos Telecinco (@informativost5) August 2, 2022

Holly aseguró que su niño estaba “progresando de muchas maneras. Está tomando tres medicamentos, está absorbiendo alimento, ha aumentado de peso”.

Con la posible muerte del menor Holly y su esposo Paul Battersbee, están destrozados, y a través de un comunicado la madre ha dicho:

“Estoy destrozada y sumamente decepcionada por el fallo del juez después de luchar durante semanas una batalla legal, cuando lo que quería era estar al lado de mi niño. Basar este juicio en una prueba de resonancia magnética y en que sea ‘probable’ que esté muerto, no es suficiente. Esta debe ser la primera vez que alguien haya sido declarado ‘probablemente’ muerto con base a una prueba de resonancia magnética”.

😔 Archie Battersbee: Justicia británica decide quitarle el soporte vital al menor. El joven, de 12 años, quedó en coma luego de haberse ahorcado por un reto de TikTok. Todos los detalles ➡️ https://t.co/Ei6GElHpuk — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 2, 2022

La madre aseguró sentirse “asqueada” porque el hospital y el juez no hayan tenido en cuenta los deseos de la familia, y agregó que no creía “que a Archie se le haya dado suficiente tiempo”.

“Su corazón todavía late, me ha agarrado la mano y, como su madre, sé que todavía está allí”, dijo. “Hasta que sea la voluntad de Dios, no aceptaré que se vaya. Sé de milagros en los que personas han regresado de una muerte cerebral”, agregó.

Entre tanto de parte del fideicomiso del hospital en donde recibe asistencia Archie, ha comunicado que llevará a cabo un proceso de preparación y aceptación de la muerte de su hijo.

Alistair Chesser, director médico de Barts Health NHS Trust, ha dicho: “nuestras más profundas condolencias permanecen con la familia de Archie. Según lo indicado por los tribunales, ahora trabajaremos con la familia para preparar la retirada del tratamiento. Nuestro objetivo es brindar el mejor posible apoyo a todos en este momento difícil”.

En igual sentir, un portavoz del gobierno manifestó su solidaridad y acompañamiento a la familia en estos momentos tan difíciles. “Nuestros pensamientos están con la familia de Archie Battersbee en este momento, es correcto que las decisiones sobre el tratamiento de Archie sean tomadas por médicos expertos y los tribunales” agregó.

LEER MÁS: Kevin Durant se reunirá con el propietario de los Nets, Joe Tsai