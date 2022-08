Kevin Durant se reunirá con el propietario de los Nets, Joe Tsai

Gran parte de la NBA se está preparando para una larga espera antes de que se resuelva la situación de Kevin Durant. Pero un ejecutivo de la liga cree que pronto podría haber al menos una oportunidad de claridad.

“Lo que escuché es que KD se reunirá con el propietario esta semana”, dijo la fuente a Heavy Sports. “Irá directamente al propietario, Joe Tsai, en algún momento de esta semana. Veremos cómo funciona eso”.

No se sabe si la intención de la reunión es suavizar una relación que sufrió al menos una pequeña fractura cuando Durant, con cuatro años restantes en su contrato, pidió ser canjeado.

“No lo sé”, dijo el ejecutivo. “No tengo idea de lo que va a salir de esa reunión. Hay algunas cosas por las que KD no está contento, y no estoy seguro de que nada de eso se solucione aquí. Pero tal vez lo haga.

Nets en un punto muerto en el proceso comercial de Durant

Los Nets ciertamente han estado participando en conversaciones comerciales al menos desde que surgió la noticia a fines de junio de que Durant quería ser canjeado. Pero Brooklyn ha estado buscando talento de alta calidad y múltiples selecciones de primera ronda para el 12 veces All-Star y ex MVP de la liga, y nadie ha ofrecido un paquete que se acerque a esa cantidad.

Hubo un informe reciente de que los Nets habían rechazado hace semanas una oferta de Jaylen Brown, Derrick White y una selección de primera ronda de los Celtics, pero otros han cuestionado a Heavy que tal propuesta estuvo realmente sobre la mesa.

Un ejecutivo de personal de otro club expresó su decepción con el proceso.

“Creo que hay algunos equipos que no están muy contentos de que cuando hablan con Brooklyn salga en los periódicos”, dijo. “Eso no ayuda. He hablado con un par de equipos que no están contentos con los rumores que surgen de todo esto. No es una buena forma de hacer negocios”.

A menos, quizás, que los Nets estén tratando de agitar las aguas en Boston y dañar la relación con Brown.

“Probablemente por eso no hacen nada y por qué no han tenido ninguna conversación durante un tiempo”, dijo una fuente. “No creo que vayan a hacer nada con Boston”.

¿Primer paso en el regreso de Durant?

Otro funcionario del sur sugirió que puede haber pocos cambios después de todo en Brooklyn. Cuando Kyrie Irving y los Nets no pudieron llegar a un acuerdo sobre una extensión de contrato, optó por el último año de su pacto y se convirtió en el principal candidato para ser canjeado, si se podía encontrar un acuerdo razonable para un contrato potencial de un año. alquiler cuyo equipaje ocupa toda la bodega de carga.

Pero si Brooklyn no puede obtener lo que quiere para Durant e Irving, es posible que deba comenzar la temporada con ellos con la esperanza de que las cosas funcionen en la cancha o surjan mejores ofertas comerciales.

“Mi apuesta es que no intercambian ninguno de ellos”, dijo la última fuente. “Tal vez Kyrie. No los veo intercambiando a Durant, porque no van a recuperar lo que deberían. Y tampoco lo cambiaría. Al diablo con eso. Firmó el trato. Al diablo con eso, ¿verdad?

“Tampoco veo a KD siendo un tipo de línea dura. Si no pueden llegar a un acuerdo, simplemente dirá: ‘[Improperio]’, y jugará, y jugará duro como siempre lo hace. Conozco a KD, y él no se va a sentar ni nada por el estilo. Él no es ese tipo de persona. No hay forma. Él no va a hacer nada de eso.

“Si Brooklyn quiere ser bueno ahora, la forma más rápida de lograrlo es que KD, Kyrie y (Ben) Simmons jueguen bien juntos. Con cualquier otra cosa, estás peleando bastante esta temporada y esperando que esas selecciones de draft te traigan algo bueno en el futuro. No importa a quién traigas de vuelta en un intercambio ahora, él no será KD”.

Esta es la versión original de Heavy.com

