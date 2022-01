El árbitro de los Bucs vs Rams habla acerca de la infracción contra Tom Brady: ¿Qué dijo?

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, recibió un golpazo, física y metafóricamente, en la derrota de los Bucs frente a los Los Angeles Rams en un partido divisional el 23 de enero.

Brady, que se le abrió el labio en la jugada, creyó que el apoyador de los Rams, Von Miller, tendría que haber sido penalizado por rudeza contra el pasador. Protestó por la falta no cobrada y terminó recibiendo su primera penalidad por conducta antideportiva en sus 22 años en la liga.

Luego del partido, el árbitro Shawn Hochuli explicó la decisión a través de un reporte, según Greg Auman, de The Athletic.

“Se me plantó muy agresivamente y usó lenguaje abusivo. En cuanto al golpe, no nos pareció que ameritaba marcar rudeza contra el pasador”, dijo Hochuli, según Auman.

A Brady no le preguntaron acerca del incidente durante su conferencia de prensa luego del partido.

En un episodio de su podcast “Let’s Go” del 18 de enero, admitió que los árbitros “dejan que me salga con la mía” con conductas que podrían ser consideradas infracciones.

“Sé que seguramente me dejan [los oficiales] salirme con la mía en muchas conductas antideportivas, por hablar mal a los rivales y a los árbitros, cuando pienso que no se marcó una falta que nos correspondía”, Brady le dijo al presentador, Jim Gray. “Debo ser insoportable para ellos, por si no lo sabían.”

Más allá de la penalidad, fue una serie costosa

Brady se recuperó de la falta que le costó 15 yardas con una pase de 19 yardas al corredor Leonard Fournette para un primer intento con 10:25 por jugar en el segundo cuarto.

Abajo por 17 a 3 en la yarda 27 de los Rams, parecía que los Bucs iban a recortar la diferencia a una anotación. En vez de eso, Brady se enfrió. Completó un pase corto a Fournette seguido de dos pases incompletos a Tyler Johnson y Giovani Bernard. Luego, el pateador de los Bucs, Ryan Succop, erró un gol de campo de 48 yardas que se desvió hacia la derecha.

Luego de dos series que terminaron en puntos, el liderazgo de los Rams pasó a ser de 27 a 3, necesitando una remontada frenética de parte de Brady y los Bucs.

“Es la realidad de este deporte”, Brady les dijo a los reporteros luego del partido. “Los últimos ochos equipos que quedan de pie están calificados, luego los últimos cuatro, seguidos por los últimos dos. Y no se siente nada bien perder ninguno de esos partidos. Y he perdido en todas las etapas.

“Asi que al final, solo habrá un equipo que terminará siendo feliz. Se siente bien avanzar de ronda, y por supuesto cuando no lo haces —no importa si fue la semana pasada o esta semana, o la siguiente, o dos semanas después— si pierdes el partido, apesta perderlo.”

Brady no pudo igualar su desempeño del Super Bowl que remontó

Cuando estaba 27 a 3 abajo estaba solo un punto debajo de la mayor remontada de Brady en la postemporada. Lideró a los New England Patriots a remontar un déficit de 28 a 3 frente a los Atlanta Falcons en el Super Bowl de 2017.

“Hoy tuvimos una gran remontada”, Brady les dijo a los reporteros cuando le preguntaron si había pensado en ese Super Bowl cuando los Bucs perdían 27 a 3 frente a los Rams. “Por supuesto, fue un gran esfuerzo”. Los muchachos hicieron grandes jugadas para poder recuperarnos, y a esa altura no hay mucho margen de error. Y la defensiva estuvo brillante.”

“No tuvimos muchos jugadores en buen estado físico, pero encontramos la manera de anotar puntos frente a una defensiva muy buena”, agregó Brady. “Es muy duro perder un partido cuando nos recuperamos de esa manera.”

