Tom Brady habla sobre su futuro tras derrota contra los Rams: ¿Se retira?

¿Podría Tom Brady terminar su carrera de la manera opuesta a como comenzaron sus dos décadas de dominio?

Brady, de 44 años, y los Tampa Bay Buccaneers cayeron el domingo 23 de enero ante la franquicia, Los Angeles Rams, que ganó el primer Super Bowl de su carrera. Lideró a los New England Patriots más allá del entonces St. Louis Rams en el Super Bowl XXXXVI en 2002 con una serie ganadora que resultó en un gol de campo. Los Rams terminaron el domingo la temporada de los Bucs con un gol de campo.

Por el momento, Brady no se comprometerá públicamente con ningún plan de fútbol futuro luego de la sorprendente derrota de los Bucs por 30-27 ante los Rams.

“No he pensado mucho en eso”, dijo Brady a los medios el domingo. “Tomándolo día a día”.





Crecen los rumores de retiro de Brady

Las especulaciones sobre el posible retiro de Brady aumentaron al comenzar el juego en medio del misterioso aplazamiento del último episodio de su serie documental “Man in the Arena” en ESPN Plus. Gotham Chopra, cineasta de la compañía cinematográfica de Brady, Religion of Sports, tuiteó el 18 de enero que el episodio final “probablemente” saldrá en primavera.

There will be a 10th episode of #ManintheArena, but it’s still in production and likely out in Spring. As @TomBrady said in #Episode9, perspective comes with time and space so he wanted that to really reflect on what went down in Tampa last year. Be patient – it’ll be worth it! — Gotham Chopra (@gothamchopra) January 19, 2022

Chopra agregó que Brady quería “tiempo y espacio” para “realmente reflexionar sobre lo que sucedió en Tampa el año pasado” en la publicación.

El ex compañero de equipo Rob Ninkovich, ahora analista de la NFL, dijo que la retirada de Brady no sería una sorpresa durante el programa “Get Up” de ESPN el 20 de enero. Ninkovich señaló que Brady ha logrado mucho y también tiene varios negocios fuera del campo.

Luego, ESPN informó el domingo que hay conocimiento dentro de la organización de los Bucs de que Brady podría retirarse. Las fuentes de los Bucs describen el estado de Brady como “no comprometido con jugar más allá de esta temporada”, según Jeff Darlington y Adam Schefter de ESPN.

Brady agitó aún más la olla con su comentario críptico sobre cómo visualiza un final perfecto para su carrera. Compartió esos pensamientos con los locutores de NBC Al Michaels y Cris Collinsworth, que se transmitieron durante el juego Bucs-Rams.

“Ganar el Super Bowl, pero no sé si es este año. Me encantaría terminar en un Super Bowl. … Pero creo que lo sabré cuando lo sepa. … Pero hay muchas cosas que no son concluyentes”.

Tom Brady on retirement. pic.twitter.com/5UBwLoyvqQ — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 23, 2022

Solo Brady, que no ganó un Super Bowl, fue decisivo el domingo en la derrota de la Ronda Divisional ante los Rams.

Los compañeros de equipo de los Bucs opinan sobre el futuro de Brady

El receptor abierto de los Bucs, Mike Evans, no intentará atraer algo similar a lo de Brett Favre para rogarle a Brady por otra temporada en Tampa.

“No tengo que decirle nada”, dijo Evans a los medios el domingo. “Está motivado, sabe lo que quiere y, con suerte, lo recuperaremos el año que viene. El mejor jugador de todos los tiempos, uno de los mejores compañeros de equipo y uno de los mejores líderes que he visto, así que espero que podamos recuperarlo”.





El apoyador Lavonte David también se inclinó hacia el futuro de Brady en cualquier dirección en lugar de un retorno firme para 2022.

“No sé qué está pasando con eso”, dijo David a los medios el domingo. “Sé que Tom es un competidor. Disparo. Siempre dice que tiene algo que probar. Pero, ¿qué más puede hacer?





“Si regresa, obviamente lo recibiremos con los brazos abiertos, pero debes dejar que él decida eso por sí mismo antes”, agregó David.

