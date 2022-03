Apuñalan a joven de 27 años en la cara en el metro de Nueva York: El atacante huyó

Los ataques violentos en la ciudad de Nueva York no cesan, y en una serie de incidentes diarios que han estado aumentado de manera exponencial en los últimos meses en el sistema de transporte público, una nueva víctima se sumó al capítulo de inseguridad por el que está atravesando la Gran Manzana.

Esta vez la víctima fue un joven de 27 años de edad, quien fue apuñalado en la cara, en medio de un ataque que la policía de Nueva York ha descrito como “no provocado”, en el que el agresor violentó al pasajero dentro de una estación del metro.

Así lo reveló el periódico NY Post, donde se aseguró que el ataque violento se registró en la estación del Subway del Alto Manhattan, de la calle 168, este martes por la tarde.

Man slashed in unprovoked attack at Manhattan subway station https://t.co/0lUQZW1ywz pic.twitter.com/8FCx9LIs4h — New York Post (@nypost) March 16, 2022

La Uniformada reveló que el joven fue atacado hacia las 6:30 de la tarde en el mezzaninne de la estación, cuando el sospechoso se le acercó y le cortó la cara con un arma cortopunzante.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada de urgencias hasta el Hospital de Harlem, a pocos minutos del lugar, donde fue atendido por los doctores, quienes manifestaron que el paciente se encuentra en condición estable.





Play



Investigan si ataque en metro de Nueva York fue por razones de odio racial | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Las autoridades de Nueva York investigan si el homicidio de una mujer en el metro de la ciudad fue a causa del racismo que se ha dado contra la comunidad asiática en los últimos meses. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias… 2022-01-16T04:50:30Z

La policía no reveló datos específicos de la víctima ni tampoco sobre el atacante, pero aseguró que tras cometer su crimen, el delincuente se escapó de la escena.

En las últimas 24 horas esta nueva agresión se suma a una lista de actos violentos, en los que el periódico NY Post destacó la agresión contra un hombre quien fue golpeado con una botella y otra en la que un hombre resultó con cortaduras en la mano izquierda y la axila.





Play



Apuñalan a una joven de 19 años en un tren del metro de Nueva York | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. La pasajera recibió una cortada en el brazo luego de rechazar a un hombre que la hostigaba insistiendo en hablarle. Los usuarios reaccionan con temor al aumento de la violencia en el transporte. "Esto está fuera de control", dice una mujer. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo… 2022-02-11T15:24:53Z

El próximo lunes precisamente se cumple el primer mes desde que la Ciudad de Nueva York, bajo el mando del nuevo alcalde, Eric Adams, puso en despliegue un plan para recuperar la seguridad en los trenes, que incluye mayor presencia policial y seguimiento a desamparados y personas con condiciones mentales para conectarlos con servicios, que el público en general tiene la percepción de que no está dando los resultados que se esperaban, pues los actos violentos no cesan.

“No más fumar. No más drogas. No más dormir. No más asados en el metro. No más hacer lo que quieran hacer. No. Esos días se acabaron ya”, fueron las palabras del Alcalde, hace un mes, al anunciar su plan, en una conferencia de prensa en la estación Fulton, de Manhattan. “Pase su MetroCard. Use el sistema de transporte. Bájese en su destino. Eso es lo que está Administración está diciendo que hagan”.

Se espera que en los próximos días el alcalde Adams presente el balance de su plan de seguridad.