AppleEvent ¿Qué se debe esperar del evento Keynote de Apple?

La presentación de cualquier producto Apple siempre genera mucha expectativa. A comparación del evento que hizo en el mes de septiembre cuando Apple en el cual presentaron los nuevos Apple Watch y iPads, en este se espera la presentación del tan ansiado iPhone 12. Ese cambio tuvo que hacerse a último minuto por causa de las demoras que habían en China por causa de la pandemia.

El evento de hoy en Apple Park, que justo esta vez coincide con el Amazon Prime Day, que suele ser anuncios que generen un gran interés o hasta crítica sobre una línea de productos que han generando mucha expectativa durante los últimos meses.

También se habla de la posibilidad de presentar de ver por primera vez los nuevos Airtags, los auriculares de última tecnología Airpods Studio, y hasta un nuevo HomePod Mini, que serviría como la competencia al Nest Mini de Google o el Echo Dot, aunque esto todavía no ha sido confirmado. Aunque el analista tecnológico, Jon Prosser ha dicho que no se espera presentar en esta ocasión. El dijo también que sería “imposible” que los AirPods Studio se presenten hoy.

It’s #AppleEvent day tomorrow! Here’s a quick reminder of what you can expect, and what you shouldn’t: iPhone 12 mini ✅

iPhone 12 ✅

iPhone 12 Pro ✅

iPhone 12 Pro Max ✅

HomePod mini ✅

Wireless charger ✅ AirPods Studio ❌

AirTags ❌

HomePod 2 ❌

Macs ❌ See ya then! — Jon Prosser (@jon_prosser) October 12, 2020

El tema de los Airpod Studio han generado interés ya que Apple ha decidido sacar de sus Apple Stores a los productos de audio de vendedores terciarios. Así que desde la semana pasada, la compañía de Cupertino apenas vende estos productos en sus tiendas virtuales.

Full Apple Event Leaks: iPhone 12 Specs, Dates, HomePod Mini PricingApple's second fall 2020 event, "Hi, Speed," is set to be held on Tuesday, October 13. Apple already held an event in September, but it was focused on the iPad Air and the Apple Watch rather than iPhones as usual. October's event is expected to be much more exciting, because it will see Apple unveil… 2020-10-09T20:30:49Z

iPhone 12

Magnetically Attached iPhone 12 Wireless Charger Unveiled Ahead of Apple Event https://t.co/NK5slVKwcN by @arnoldkim pic.twitter.com/84hVRPwwze — MacRumors.com (@MacRumors) October 13, 2020

El evento, que se celebrará a las 10 hora del pacífico tiene como un probable protagonista a la nueva línea de teléfonos inteligentes. En esta nueva línea de teléfonos inteligentes de Apple, habrán cuatro opciones en tres diferentes tamaños para los consumidores de esta marca. Los teléfonos tendrán tamaños de 5.4, 6.1, y el inédito 6.7 pulgadas.

Los modelos del próximo teléfono de Apple serán el iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, y cada uno de ellos vendrán con tres opciones de memoria.

Los modelos iPhone 12 mini y iPhone 12 contará con versiones de 64, 128 y 256GB, mientras el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max estará disponible con una memoria de 128, 256 o 512GB, según el portal GSMArena.

Hay varios contará con un sistema de reconocimiento facial Face ID más rápido, mejor cámara y mayor duración de la batería, según una nueva filtración que se suman a las muchas otras que se vienen dando a conocer, en cuenta gotas, desde que comenzó el año.

Click acá ver el evento de Apple

Apple tiene la intención de añadir un nuevo sistema de algoritmos de “zonificación dinámica” para la matriz de cámaras TrueDepth, que podría permitir un sistema de reconocimiento facial más rápido.

La compañía no actualizará el diseño de la matriz TrueDepth en la mayoría de los modelos, salvo en el iPhone 12 mini que tendrá un ‘notch’ más estrecho, debido a que cuenta con una pantalla más pequeña, según ha podido reportar la página MacRumors.

Se ha especulado que era posible que los iPhone tengan algún sistema de reconocimiento similar al Touch ID que tienen los iPad Air que sería para evitar que individuos de tengan que sacar sus máscaras en lugares públicos.

Los modelos de iPhone 12 incluirán un zoom digital mejor, gracias a mejoras importantes del software. También habrá una cámara ultra gran angular que ofrece 35 por ciento más de apertura, que permite mejorar el rendimiento en escenarios con poca luz como lo sería en fotografía nocturna.

Los nuevos iPhone 12 Pro y 12 Pro Max también tendrán una batería al menos una hora mayor y se espera que la del iPhone 12 mini sea un tanto menos resistente que la del iPhone 11 debido a su tamaño.

Se rumorea que el próximo iPhone vendrá en cuatro modelos y el más barato tendrá un precio de US$649 mientras el iPhone 12 Pro Max tendrá un precio base de US$1099.

Estos celulares serían los primeros de Apple en ser compatibles con 5G, una tecnología que viene desembarcando de manera gradual en todo el mundo. La excepción sería en Estados Unidos, los teléfonos tendrían tecnología de onda milimétrica que sería aplicable solamente al iPhone12 Pro Max.

Se cree que los nuevos iPhones 12 tendrían un diseño con bordes cuadrados, similares a los del iPhone 4 y 5. De hecho, Bloomberg informó que los nuevos iPhones tendrán bordes cuadrados. A su vez, los modelos más caros continuarán teniendo bordes de acero inoxidable, en tanto que serán de aluminio en el caso de los equipos más económicos.

Los Cargadores Mag Safe

Esta tecnología regresa a Apple después de que no se renovara en el 2016 ya que esto fue reemplazado por la conexión USB-C. Antes se usaban para los laptops y ahora regresan para los iPhone. El Mag Safe y el Mag Safe Duo ofrecerán una carga de alrededor de 15 watts. Ahora, el uso será interesante ya se cree que estos cargadores inalámbricos posiblemente usen algún tipo de imán como un cargador.

Home Pod Mini

De acuerdo a Kang, uno de los filtradores más confiables en el medio, se espera que Apple venderá un HomePod Mini por $ 99. Este altavoz de 3.3 pulgadas será la versión mini del HomePod. El HomePod mini tendrá un procesador S5, que ahora mismo lo tienen Apple Watch Series 5

HomePod mini

$99

3.3 inches high

S5 chip — DuanRui (@duanrui1205) October 9, 2020

¿Y el nuevo Mac?

Para los individuos que están esperando el momento de comprar una computadora, bueno es muy probable que tengan que esperar un poco más. El Apple Silicone Mac, el anticipado nuevo Mac con procesador ARM, muy probablemente no se vean la oportunidad de ordenar no sería hasta los últimos meses del 2020, se espera que sea en noviembre. Eso puede ser que se causa de otro evento más por parte de la compañía estadounidense. Se especula que ese anuncio oficial se haría en las próximas semanas.