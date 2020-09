AppleEvent: ¿Qué esperar del evento de este martes?

Este martes 15 de septiembre la compañía Apple llevará a cabo el evento más esperado por todos los amantes al logo de la manzanita. A pesar de la pandemia del coronavirus, Apple no pasará por alto el mes de septiembre y por medio de una transmisión virtual dará a conocer los lanzamientos más esperados por todos.

Muchos han sido los rumores que han circulado semanas atrás sobre lo que traería Apple en este nuevo evento. Algunos expertos afirman que el protagonista de este 15 de septiembre será el conocido Apple Watch Series 6 y todas las nuevas versiones que Apple presentará, esto de acuerdo a la tarjeta de presentación, en donde el lema ‘Times Flies’ (El tiempo vuela) avivó aún más esta posibilidad. Por su parte, aseguran que el esperado IPhone 12 no estará presente en esta gala de mañana.

¿Qué esperar del #AppleEvent?

Un nuevo iPad 2020

Todo apunta que mañana será presentado el nuevo iPad o iPad Air con las características estéticas del iPad Pro que fue actualizado en el mes de marzo, el cual cuenta con bordes mucho más delgados. Esta nueva Tablet contará con un incremento de pantalla de borde a borde, abandonaría el Touch ID para pasar al Face ID. También se rumorea que se incluirá un modelo de iPad a un precio mucho más económico.

Para Apple el iPad es uno de sus productos más vendido en los últimos años, el cual compite con las tabletas lanzadas por la compañía Samsung.

Mañana en el #AppleEvent se anunciará el iPad Air 4 con Touch ID en el botón de encendido, será el primero en tenerlo, pues se lanzarán más modelos así en 2021. — Fran Besora  (@_fraanb_) September 14, 2020

El nuevo Apple Watch

Tal y como se dejó ver en las invitaciones, el lema insinuaba una actualización del Apple Watch, uno de los relojes inteligentes más famosos del mercado. Se espera el nuevo Apple Watch Series 6 de gama alta pueda tener funciones como leer los niveles de oxígeno en la sangre por medio de un sensor, mayor duración de la batería, mejor rendimiento y actualizaciones en cuanto a las aplicaciones de salud y sueño.

Además, se dice que lanzarán el Apple Watch SE, un reloj a un precio más accesible, el cual pueda ser un relevo al Series 4.

Todo lo que sabemos del Apple Watch Series 6: más velocidad, sensor de oxígeno, nuevo color y más https://t.co/kS06H20o6S pic.twitter.com/06I1viUKvl — MovilnetCaleta (@movilnetcaleta) September 14, 2020

Apple One

De acuerdo a los expertos en Apple, la compañía lanzaría la nueva suscripción de acceso a todos los servicios ofrecidos por Apple, como Apple Music, Apple Arcade, Apple News y Apple TV Plus. Sería un modelo de plan de pago de paquetes accesibles para todos los consumidores.

Según información de FayerWayer, los paquetes estarían conformados de la siguiente manera:

– Paquete básico: suscripción Apple Music y Apple TV+

– Paquete intermedio: suscripción Apple Music, Apple TV+ y Apple Arcade.

– Paquete alto: suscripción Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y Apple News.

– Paquete más alto: suscripción Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, almacenamiento en la iCloud y servicio fitness.

🚨 Parece que se confirma que Apple lanzará One, diferentes packs de servicios por un solo precio. — Fran Besora  (@_fraanb_) September 10, 2020

AirPods Studio y AirTags

El éxito de los audífonos inalámbricos de Apple ocasionaría el lanzamiento de los nuevos AirPods Studio, los cuales contarán con un diseño modular dependiendo de las necesidades de cada consumidor.

En cuanto a los AirTags serán pequeño dispositivos que se podrán colocar en las llaves, tu bolso o cartera como etiquetas, para poder rastrear desde tu iPhone vía Bluetooth tus objetos personales.

Apple AirTags (codename: B389) – White front (no logo) CLEAN!

– Polished metal back

– Apple logo on back 3D render made by the AMAZING @CConceptCreator. Sources shared with me a video of the real AirTags — to protect them, we made a 3D render to show you. pic.twitter.com/aKGOATXMMO — Jon Prosser (@jon_prosser) September 14, 2020

Estos son los horarios del evento

The Apple Event will be streamed live on https://t.co/AeXY3ruUif and YouTube tomorrow at 10 a.m. PDT pic.twitter.com/TqYXmXKfMv — Apple Hub (@theapplehub) September 14, 2020

¿Y el iPhone 12?

En cuanto al lanzamiento del iPhone 12, se dice que la pandemia del Covid-19 retrasó las fases de producción y puesta en el mercado del nuevo teléfono inteligente. De acuerdo a Mark Gurman, gran conocedor de Apple, la presentación oficial del nuevo iPhone 12 se daría en el mes de octubre.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaL — Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2020

De acuerdo al portal Xataka.com indican saldrían a la luz cuatro nuevos IPhone 12: el iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, los cuales tendrán el nuevo procesador A14, LiDAR y conectividad a la red 5G.

Las ansias y expectativas de este evento son altas. ¿Nos dará Apple la sorpresa y finalmente si presentará el nuevo Smartphone? Solo queda esperar algunas horas para saberlo.