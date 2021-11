Robert Hansen apareció en el episodio The Butcher Baker: Mind of a Monster de Investigation Discovery. El especial se estrenó el 2 de septiembre de 2020. Narra la matanza y captura del asesino en serie en Anchorage, Alaska.

Esto es lo que necesita saber sobre por qué Hansen era conocido como “The Butcher Baker”.

El apodo de Butcher Baker proviene de la empresa familiar de Hansen





Play



Video Video related to ¿por qué al asesino en serie robert hansen le apodaban ‘the butcher baker’? 2021-11-02T23:54:16-04:00

Leland E. Hale es un autor de libros de crímenes reales que aparece en el especial Investigation Discovery hablando sobre Hansen. Hale coescribió el libro “Butcher, Baker: The True Account of an Alaskan Serial Killer” con el policía estatal de Alaska Walter Gilmour. La descripción del libro de Hansen dice: “Para todos los que lo conocieron, Robert Hansen era el típico hombre de negocios, esposo y padre trabajador. Pero escondido bajo el barniz de respetabilidad había un monstruo cuyos apetitos depravados no podían saciarse”.

Continúa: “El policía estatal de Alaska Walter Gilmour y el escritor Leland E. Hale cuentan la historia de las retorcidas depredaciones de Hansen, desde los oscuros impulsos que le llevaron a volverse un asesino en serie a las autoridades que capturaron y condenaron al asesino que llegó a ser conocido como ‘The Butcher Baker'”.

El apodo surgió en los medios de comunicación debido al negocio familiar de Hansen que tenía una panadería en la ciudad. Era un hombre de familia muy querido en la comunidad. Su esposa, Darla, enseñaba a niños con necesidades especiales en la escuela de una iglesia local.

“Era un tipo tranquilo, era amistoso. No me di cuenta de nada del lado oscuro que luego resultó tener. No capté nada de eso”, dijo el pastor local Wayne Coggins en el programa. “Sabía que tenía un negocio como panadero. Entré allí varias veces. Él era solo un chico normal. En nuestra iglesia, en realidad nunca asistió a ninguno de los servicios, pero Darla, la esposa de Robert, era una mujer de fe. Era maestra en nuestra escuela y era muy, muy buena “.

Hansen finalmente confesó 17 asesinatos y se sospecha de varios más

En 1983, después de que una orden de registro resultara en un hallazgo de joyas que coincidían con las joyas de las víctimas, Hansen fue arrestado e interrogado. Finalmente, llevó a las autoridades a 12 tumbas que aún no habían descubierto, lo que elevó su total a 17 víctimas: Roxanne Eastland (cuerpo nunca encontrado), Joanna Messina, Lisa Futrell, Sherry Morrow, Andrea Altiery (cuerpo nunca encontrado), Sue Luna, Paula Goulding, Malai Larsen, DeLynn Frey, Teresa Watson, Angela Feddern, Tamera Pederson y dos mujeres cuyas identidades nunca se determinaron y que se conocieron como “Eklutna Annie” y “Horseshoe Harriet” por el lugar donde se encontraron sus cuerpos.

Hansen negó haber matado a tres mujeres, pero sus tumbas estaban marcadas en su mapa de aviación: Ceilia Van Zanten, Megan Emerick y Mary Thill.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Hansen se declaró culpable de cuatro asesinatos: Sherry Morrow, Joanna Messina, Eklutna Annie (un cuerpo que nunca fue identificado) y Paula Goulding. Fue sentenciado a 461 años más cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2014.

Puedes ver el caso de Robert Hansen en Mind of a Monster en Amazon Prime Video para obtener más información sobre Hansen.