Anuel AA pierde 100 mil seguidores por apoyar a Donald Trump ¡Fuertes criticas!

Más de uno quedo sorprendido al ver a Anuel AA en el mitin de Donald Trump en Johnstown, Pensilvania. Ahora el que puede estar sorprendido es el reggaetonero puertorriqueño al ver que perdió 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram por anunciar su apoyo al ex presidente de Estados Unidos.

Este fin de semana Anuel AA compartió con sus 38.4 millones de seguidores varias fotos posando con una gorra roja “Make America Great Again” a lado de Donald Trump sosteniendo una gorra blanca con el mensaje: “Make Puerto Rico Great Again”. Las criticas no se hicieron esperar. “Aparte de no saber cantar, no sabe pensar”, comentó uno de sus seguidores.

Las criticas continuaron:

“Tengo muchas ganas de ver que tu carrera se vaya por el desagüe. Acabo de eliminar todas las canciones en las que estás de mi Spotify. ¡¡Disfrútala!!”

“Cuando piensas que no se puede caer más bajo… Siempre hay un escalón más”.

“Anuel, eres todo lo que está mal en este mundo”.

“Ver el vídeo donde dijo que PR estaba dañando el presupuesto de USA y que Maria no fue nada comparado con KATRINA , recuerden cuanto tiempo estuvieron sin energía eléctrica o agua por que Mr Trump hizo todo lo posible para que no llegarán esos 20 billion dólares que se nesecitaban el vídeo existe véanlo ANUEL TU NO REPRESENTAS A PR Y MENOS A LOS LATINOS . Ni siquiera puedes votar porque eres un convicto igual que Mr. Trump”.

Así como llegaban las criticas a las redes de Anuel AA, sus seguidores empezaron a dejarlo de seguir. Ahora Anuel AA tiene 38.3 millones de seguidores. Lo que quiere decir que perdió hasta 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Justin Quiles también anunció su apoyo a Trump. Por lo que también recibió fuertes criticas en las redes. Pero hasta ahora no ha perdido seguidores. El artista todavía goza de 8.5 millones de seguidores en Instagram.