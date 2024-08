Anuel y Justin Quiles respaldaron a Trump en evento [VIDEO]

Durante el último mitin realizado por el ex presidente y candidato presidencial, Donald Trump, en Johnstown, Pensilvania, durante la noche del viernes 30 de agosto de 2024, sorprendió a muchos de sus asistentes, cuando dos invitados especiales acudieron hasta el evento.

En su carrera por quedarse con la Casa Blanca de los Estados Unidos, otra vez, Donald Trump, decidió de invitar a los cantantes de música urbana, Anuel AA y Justin Quiles, quienes no dudaron en asistir al mitin, reunirse con el ex presidente de la nación y hablar al público asistente.

Ambos artistas se encontraron con Donald Trump en la pista del aeropuerto de Johnstown, donde se dieron un caluroso apretón de manos e intercambiaron algunas palabras. De inmediato las imágenes de este encuentro no se hicieron esperar, y difundieron rápidamente por medio de las redes sociales, donde muchas personas comentaron lo sucedido.

Con este acto por parte de ambos cantantes, quedó demostrado el apoyo a Donal Trump. Además, el ex presidente los presentó ante su público como “dos increíbles leyendas musicales puertorriqueñas”, asegurando que “todos los puertorriqueños van a votar por Trump”.

Cabe resaltar que tanto Anuel AA como Justin Quiles vistie el lema del magnate: “Make America Great Again”. Anuel se puso una gorra roja con esta frase, mientras Justin Quiles lució también una garro, pero que decía “Make Puerto Rico Great Again”.

En cuanto a las palabras pronunciadas por ambos cantante, el primero en tomar la palabra fue el reguetonero Anuel, quien subió al podio y dijo:

“Gracias señor presidente por recibirnos aquí. Para mí es una verdadera bendición estar aquí. Soy de Puerto Rico. Desde que Trump no está, no es un secreto, hemos pasado por muchas cosas como país. Biden siempre prometió, prometió. Muchos políticos prometieron a lo largo de los años. Todos sabemos… que el mejor presidente que el mundo ha visto, que este país jamás ha visto, su nombre es presidente Trump. Entonces, todos mis puertorriqueños, mantengámonos unidos, votemos por Trump. Hablé personalmente con él, quiere ayudar a Puerto Rico a crecer y triunfar como país. Quiere seguir ayudando a los latinos en Estados Unidos. Sigamos haciendo las cosas de la manera correcta y hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”, dijo Anuel.

Por su parte, Justin Quiles dijo a los simpatizantes de Donald Trump asegurando que: “Yo también diré unas palabras. Señor presidente, me siento más que honrado. Señor presidente, usted me gusta sobre todo porque, siempre lo he dicho, usted no es un títere. Lo respaldo porque siento que es el presidente más honesto que jamás hayamos tenido. ¡Eso es verdad! Decir las cosas como son, no como crees que la gente quiere oír. Y eso es muy importante. Muchos latinos nos mantenemos firmes junto al presidente Trump. Gracias por compartir con nosotros lo importante que es reconstruir a Puerto Rico, y no solo a Puerto Rico: ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!”.

A raíz de ello, las declaraciones de ambos se han hecho virales en redes sociales, especialmente en X, debido a que han sido muy pocos los artistas de origen latino, quienes han revelado su apoyo abiertamente a algún candidato.

